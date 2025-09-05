Strava geeft zijn Apple Watch-app een nieuw design vlak voor de lancering van de Series 11

Apple houdt volgende week zijn gebruikelijke evenement in september, en het bedrijf zal naar verwachting niet één, niet twee, maar drie nieuwe Apple Watch-modellen onthullen.



De Apple Watch Series 11 en zijn verwante horloges zullen waarschijnlijk vooral interessant zijn voor hardlopers en fietsers binnen het Apple-ecosysteem. Maar ook het nieuws dat Strava vlak voor de onthulling van de nieuwe apparaten een grote update heeft uitgerold voor zijn Apple Watch-app is het vermelden waard.



Geeft die update ons al aanwijzingen over de nieuwe toestellen? Dat is moeilijk te zeggen, maar dit is wat we tot nu toe weten samen met alle details over de vernieuwde Strava-app voor je pols.

(Image credit: Strava)

De grote nieuwe toevoeging aan de draagbare versie van Strava is dit keer Live Segments. Deze waren al een tijd beschikbaar op je telefoon, maar nu kun je realtime handige statistieken rechtstreeks op je horloge zien en dat is best wel handig, want tijdens een zware training pak je je telefoon niet zo snel erbij.

“Op Apple Watch zijn Live Segments intuïtief en motiverend,” legt het persbericht van het bedrijf uit.



“Wanneer atleten een segment naderen, verschijnt er een banner met de segmentnaam en een cirkelindicator op het horlogescherm. Zodra ze het segment betreden, wordt de cirkel in realtime bijgewerkt om de voortgang te tonen. Zo krijgt de atleet een duidelijk visueel signaal dat laat zien of hij of zij voor of achter ligt op het persoonlijk record.”



“Aan het einde van het segment worden de eindresultaten onmiddellijk weergegeven, waarna de app naadloos terugkeert naar het standaardopnamescherm.”

Strava liet weten dat het aantal gebruikers dat data opneemt en activiteiten uploadt vanaf een Apple Watch in 2024 met bijna 20% is gestegen. Naast de introductie van Live Segments worden ook de statistieken beter leesbaar tijdens het lopen, en is het synchronisatieproces verbeterd.

“De Apple Watch is uitgegroeid tot een steeds populairdere wearable voor atleten op Strava,” aldus Matt Salazar, Chief Product Officer van Strava, in hetzelfde persbericht.



“Deze investering in Apple Watch gaat verder dan alleen het registreren van een workout. Het draait om het bieden van realtime, spelachtige functies waar atleten van houden, om hen op dat moment te motiveren.”

Eerder dit jaar zijn Apple en Strava al een samenwerking aangegaan om workouts makkelijker te laten synchroniseren tussen Apple Fitness Plus en Strava.

Wat betekent het voor Apple Watch Series 11?

Wat hebben we tot nu toe gehoord over de Apple Watch Series 11 en de andere modellen die dit jaar worden verwacht? Naar alle waarschijnlijkheid krijgen alle modellen een upgrade qua specificaties. Dat zou goed van pas kunnen komen bij het verwerken van die realtime competities met andere hardlopers en fietsers via Live Segments.

Die functie zou mogelijk ook profiteren van een overstap naar MediaTek-modems, waardoor je in noodgevallen via satelliet zou kunnen verbinden. Of diezelfde technologie ook ingezet kan worden om je loopmaatjes te laten weten hoe hard je hen hebt ingemaakt op een willekeurige middag, is echter onwaarschijnlijk. Dat gebeurt nog steeds via je telefoon of LTE-verbinding.