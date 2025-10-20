Vergelijkende test: hoe accuraat zijn de hartslagmetingen van de Apple Watch Ultra 3 en Garmin Venu 4?

De Garmin Venu 4 en de Apple Watch Ultra 3 zullen ongetwijfeld een plek weten te veroveren op onze respectievelijke lijsten voor de beste Garmin-hologes en beste Apple Watches nu het einde van 2025 in zicht is en we alweer uit beginnen te kijken naar nieuwe releases in 2026.

We hebben de Garmin Venu 4 vrij recent pas voor het eerst om onze pols gedaan en het lijkt een uitstekend horloge te zijn. Het 45mm-model is licht voor zijn formaat en het scherm is mooi fel. We keken dan ook meteen erg uit naar onze uitgebreidere testperiode.

Wanneer we een nieuwe smartwatch testen, testen we ook altijd de accuraatheid van de hartslagsensor. Die accuraatheid bepalen we aan de hand van een vergelijking met een enorm accurate hartslagmonitor: Polar H10-borstband. Tijdens deze tests hebben we ook meteen de Apple Watch Ultra 3 erbij gepakt als controle.

De Polar H10 is niet alleen volgens ons, maar volgens veel outlets de meest accurate hartslagmonitor. Het is een uitstekend apparaat dat ook veel door professionele atleten wordt gebruikt. Wanneer je de borstband omdoet, verbindt hij via Bluetooth met je telefoon en de Polar Flow-app om live hartslagmetingen op je telefoon te kunnen tonen.

(Image credit: Lee Bell)

We hebben de Polar H10 hier dus gebruikt om de accuraatheid van de hartslagmetingen van de Garmin Venu 4 en Apple Watch Ultra 3 te testen tijdens een hardloopsessie van zo'n 7 km. In de screenshots hieronder zie je hoe elke app deze sessie heeft vastgelegd. Na 10 minuten werd de workout overigens in alle drie de apps even gepauzeerd. In tegenstelling tot in de afbeelding bovenaan dit artikel, droegen we de horloges niet om dezelfde arm. We hadden één horloge om elke pols om zo voor zo accuraat mogelijke resultaten te zorgen.

De resultaten

De Garmin Venu 4 was in het begin verrassend genoeg niet heel erg accuraat. Toen we beide horloges ergens tussen de 1 en 2 km even bekeken, zagen we meteen al andere metingen. De Apple Watch zei dat onze hartslag rond de 140 zat, terwijl de Garmin zei dat deze ergens rond de 120 zat. Je kan een kleine daling zien in de grafieken hieronder. Vervolgens gingen we weer een stukje verder, totdat we beide horloges pauzeerden om even een kijkje te nemen in de Polar Flow-app.

Daaruit bleek dat het resultaat van Apple dichterbij zat dan dat van Garmin. We wisten ook al dat de Apple Watch accuraat was dankzij onze eerdere fietstest, maar we waren vooral verrast dat de Venu 4, met Garmins topklasse Elevate V5-hartslagsensor, zoveel afweek. We startten vervolgens alle drie de apps weer opnieuw op en gingen verder met de sessie. We hebben het Garmin-horloge tussendoor niet van onze pols gehaald, versteld of opnieuw opgestart.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Toch was de Garmin Venu 4 na de pauze ineens veel accurater. De resultaten zaten veel dichter in de buurt van die van de Apple Watch Ultra 3 gedurende de rest van de hardloopsessie. Je kan de grafieken zelf ook vergelijken en dus zien dat de hartslag in Garmin Connect na de pauze ineens hoger was.

Image 1 of 3 De Polar Flow-app, met een grafiek van de hartslagmering van de enorm accurate Polar H10-borstband. (Image credit: Future) Garmin Connect, met een grafiek die te lage resultaten vertoont voor de pauze na de eerste 10 minuten. (Image credit: Future) Apple Fitness, met erg vergelijkbare resultaten als die van de Polar H10. (Image credit: Future)

Aan het einde van de sessie was onze gemiddelde bpm volgens Garmin 151 bpm. Dat scheelt niet heel veel met de 156 bpm die Apple en Polar toonden.

Normaal zouden we dan ook niet echt opkijken van een verschil van 5 bpm. Dat is voor hardlopers nog steeds wel accuraat genoeg over het algemeen, maar vooral die afwijking aan het begin was opmerkelijk. We zullen nog wel wat meer tests uitvoeren om te zien of we nog meer drastische verschillen opmerken en we zullen contact opnemen met Garmin om te kijken of het bedrijf hier een verklaring voor heeft.

In de tussentijd kunnen we in ieder geval wel zeggen dat de Venu 4 bij deze hardloopsessie van 7 km grotendeels erg accuraat was. Het gemiddelde was waarschijnlijk ook nog accurater geweest als we een langere afstand hadden afgelegd. Dan zouden de vreemde resultaten van voor de pauze mogelijk wat meer gecompenseerd worden. Hou in ieder geval onze website in de gaten voor een volledige Garmin Venu 4 review.