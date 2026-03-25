Polar onthult compact sporthorloge van 250 euro

Polar introduceert vandaag de Polar Street X: een robuust sporthorloge, ontworpen voor een meer ‘urban’ levensstijl. Het combineert Polars inzichten in training en herstel met een lange batterijduur en een bekroond ontwerp, tegen een toegankelijke prijs. De Street X beschikt over een 1,28-inch AMOLED-touchscreen met Gorilla Glass 3, ingebouwde GPS met kompas en barometer inclusief routebegeleiding, ondersteuning voor meer dan 170 sporten en activiteiten én voor het eerst een geïntegreerde zaklamp met wit en rood licht.

De Street X is ontwikkeld voor een nieuwe generatie sporters en bewuste, actieve stadsgebruikers. Van een work-out in de sportschool tot een rondje hardlopen of een drukke dag onderweg. Het robuuste ontwerp is gemaakt voor dagelijks gebruik, met een versterkte kunststof behuizing en een constructie met acht schroeven. Met een gewicht van slechts 48 gram blijft het licht en comfortabel om te dragen. De Street X is getest volgens de MIL-STD-810H-norm en waterbestendig tot WR50.

Gemaakt voor afwisseling in training

De Street X ondersteunt meer dan 170 sporten en activiteiten, van bekende trainingsvormen zoals krachttraining, hardlopen, HIIT en fietsen tot snelgroeiende disciplines als functionele training en calisthenics. Het horloge helpt je niet alleen tijdens je trainingen, maar geeft ook inzicht in hoe je lichaam daarop reageert. Met functies zoals Training Load Pro en Nightly Recharge zie je hoe zwaar je traint en hoe goed je herstelt. Zo weet je beter wanneer je kunt doorpakken en wanneer rust nodig is, en hoe je voortgang zich in de tijd ontwikkelt.

Het artikel gaat hieronder verder.

’s Nachts meet de Street X onder andere je slaapduur en slaapfasen (lichte, diepe en REM-slaap), evenals de kwaliteit van je slaap. Daarnaast worden je hartslag, hartslagvariabiliteit en huidtemperatuur gemeten en wordt de activiteit van je autonome zenuwstelsel meegenomen. Zo krijg je een compleet beeld van je herstel.

De batterij gaat tot 10 dagen mee bij normaal gebruik. Tijdens trainingen met GPS en hartslagmeting is dat tot 43 uur, en in energiebesparende stand zelfs tot 170 uur.

Ontworpen voor dagelijks gebruik

De Street X is ontworpen om de hele dag te dragen, van je woon-werkverkeer tot je trainingssessies. Het design is clean en functioneel, zonder te technisch aan te voelen.

Nieuw is de geïntegreerde LED-zaklamp. Die komt van pas wanneer je snel wat extra licht nodig hebt, bijvoorbeeld in de vroege ochtend of bij schemering. Het witte licht helpt om beter te zien, terwijl het rode licht minder fel is en prettiger voor je ogen in het donker.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

De Polar Street X is vanaf vandaag, 25 maart, verkrijgbaar in de kleuren Night Black, Snow White en Forest Green (online exclusive) voor 249,9 euro.