Onofficiële renders van de Pixel Watch 4 zijn uitgelekt en laten een raar nieuw oplaadsysteem zien

Er is een grote kans dat we de Pixel Watch 4 te zien krijgen tijdens het lanceringsevent dat Google heeft gepland voor woensdag 20 augustus. En nog vóór dat moment zijn er al onofficiële renders opgedoken van het horloge, die verschillende kleuropties én een opvallend nieuw oplaadsysteem tonen.

Deze informatie komt van het team van Android Headlines. Als de renders kloppen, lijkt het erop dat het ontwerp van de wearable sterk zal lijken op dat van de Pixel Watch 3. We zien opnieuw het vertrouwde ronde design, gecombineerd met een reeks verschillende polsbandjes.

Volgens het rapport komen er vier kastkleuren: Zwart, Zilver, Goud en Moonstone. Dat komt grotendeels overeen met eerdere geruchten van eerder deze maand. De Pixel Watch 3 bood onder andere Matte Black, Polished Silver, Champagne Gold en Matte Hazel aan, al varieerden die opties afhankelijk van de gekozen horlogemaat.

Die twee maten, 41 mm en 45 mm, zouden ook dit jaar weer terugkomen, als we de gelekte informatie mogen geloven. Aangezien deze nieuwe afbeeldingen sterk lijken op eerdere lekken, lijkt het vrijwel zeker dat dit het uiteindelijke ontwerp van de Pixel Watch 4 wordt.

Opladen

Pixel Watch 4 Renders Are Here — Sleek, Smart, and Surprisingly Different - YouTube Watch On

Volgens hetzelfde bericht krijgt de Pixel Watch 4 een batterij-upgrade van 8%. Dit komt neer op een gebruiksduur van 30 uur voor het 41 mm-model en 40 uur voor het 45 mm-model. Dit is berekend met het always-on display ingeschakeld.

Ook zou het opladen zo’n 25% sneller gaan dan bij het vorige model. Opvallend is dat we voor het eerst een blik krijgen op een nogal vreemde oplader, die via pogo-pins aan de zijkant van het horloge wordt aangesloten in plaats van aan de achterkant.

Dat is iets wat we nog niet eerder hebben gezien, en doordat de Pixel Watch 4 op z’n zijkant ligt tijdens het opladen, zou het kunnen dat er een soort stand-bydisplay geactiveerd wordt. Wellicht betekent dit dat je het horloge dan als nachtklokje gebruiken. Let wel: het gaat hier nog steeds om bedraad opladen, en het lijkt erop dat de Pixel Watch 4 geen draadloos opladen ondersteunt.

Tegen 20 augustus, wanneer Google ook de Pixel 10-smartphones officieel zal voorstellen, verwachten we wellicht nog meer lekken.