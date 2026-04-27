"Ik wil geen AMOLED": Garmin-gebruikers willen dat oude MIP-schermen behouden blijven

Tegenwoordig stappen Garmin-horloges langzaam af van de memory-in-pixel-technologie (MIP) voor hun displays. Het bedrijf geeft de voorkeur aan AMOLED-schermen vanwege hun hogere helderheid en contrast. MIP-schermen worden vrijwel alleen nog gebruikt in horloges die met zonne-energie opgeladen worden. Lnag niet iedereen is blij met deze evolutie. Een recente bevraging onder gebruikers suggereert dat veel Garmin-fans het jammer zouden vinden als MIP volledig verdwijnt.

Op Reddit plaatste gebruiker Imthenewbee een poll met de titel "MIP-liefhebbers: wat zou je doen als Garmin stopt met het maken van horloges met een MIP-scherm?". Er waren meer dan 1.000 reacties en hieruit wordt duidelijk dat een grote groep een smartwatch met MIP-scherm wil blijven gebruiken, ongeacht het merk. Ruim 15 procent gaf aan dat ze een ouder, tweedehands Garmin-horloge met MIP-scherm zouden kopen, terwijl meer dan een derde zei dat ze zouden overstappen op een andere smartwatch met MIP-scherm. Deze twee groepen samen vertegenwoordigen ongeveer de helft van de respondenten.

Geen loyaliteit

Voor verschillende Reddit-gebruikers is de lange batterijduur van MIP-schermen de reden voor hun voorkeur. Een gebruiker zei: "MIP en een fantastische batterijduur zijn de reden dat ik voor Garmin heb gekozen. Ik wil geen AMOLED-scherm met een batterijduur van 12 dagen." Een andere gebruiker legde uit: "Ik heb voor Garmin gekozen vanwege MIP en de batterijduur. Ik zal niet trouw blijven als het voordeel van Garmin verdwijnt."

Het is verstandig om de resultaten van de Reddit-enquête met een korreltje zout te nemen. De titel van de enquête vroeg immers specifiek aan "MIP-liefhebbers", dus de resultaten zouden vertekend kunnen zijn in het voordeel van gebruikers die de voorkeur geven aan deze technologie.

Het is interessant dat zoveel gebruikers een voorkeur voor MIP hebben. Hoewel dit type scherm lang niet zo helder is als een AMOLED-scherm (en daardoor minder fijn in fel zonlicht) is het veel energiezuiniger met een langere batterijduur als gevolg. Omdat MIP minder geavanceerd is dan AMOLED, zijn horloges met deze schermen goedkoper dan vergelijkbare modellen met AMOLED-schermen.

Het zou ons niet verbazen als Garmin uiteindelijk stopt met de productie van MIP-horloges, naarmate AMOLED efficiënter wordt. Zoals de poll op Reddit suggereert, zou dat misschien slecht kunnen uitpakken voor de fabrikant.