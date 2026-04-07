Huawei-smartwatches ondersteunen nu contactloos betalen

Huawei kondigt de uitbreiding van Curve Pay in Europa aan, dat nu beschikbaar is in meer dan 30 markten, waaronder ook Nederland en België. Curve Pay werkt nu kelijk op de Huawei Watch Ultimate 2, Watch 5, Watch GT 6 Series, Watch GT 5 Series en Watch Fit 4 Series.

Dit is een teken van de toewijding van het bedrijf om contactloze betalingen onderweg nog toegankelijker te maken voor dagelijkse gebruikers, zonder concessies te doen aan veiligheid of gebruiksgemak.

Enkele belangrijke voordelen van Curve Pay zijn de volgende:

Directe tap-to-pay functionaliteit, beschikbaar bij talloze terminals, met aanvullende in-app kaartbeheerfuncties, waaronder de Go Back in Time-functie om betalingsfouten na aankoop te corrigeren

Eén Smart Wallet-ervaring, waarmee gebruikers hun belangrijke kaarten kunnen bundelen in één interface

Veilige off-wrist detectie, waarbij een toegangscode vereist is zodra het horloge niet meer om je pols zit

Gebruikers kunnen aan de slag door de Curve Pay-app te downloaden via HUAWEI AppGallery, de App Store, Google Play of Galaxy Store, en deze vervolgens te installeren en te koppelen met een compatibel Huawei-horloge. Ten slotte zegt Huawei dat de functionaliteit "naar verwachting" nog uitgebreid zal worden naar andere horloges.