Garmin komt met handige updates voor zowel goedkope als dure horloges

Als je een Garmin-horloge hebt, hebben we goed nieuws voor je. Garmin heeft een heleboel updates en bugfixes voor je klaarstaan. Bovendien zijn deze updates beschikbaar voor horloges in verschillende prijsklassen en niet alleen voor de topmodellen.

Een ding dat sommige gebruikers van de Garmin Vivoactive 6 recentelijk hebben opgemerkt, is dat de batterij erg snel leeg raakt. Als dat bekend klinkt, kan je nu controleren of je horloge de update naar versie 15.05 kan downloaden. Notebookcheck heeft namelijk gemerkt dat forumleden een nieuwe update hebben gespot die dit probleem lijkt op te lossen. Garmin heeft dit nog niet officieel aangekondigd en het lijkt om een bètaversie te gaan, die slechts beperkt beschikbaar is.

Naast de oplossing voor het batterijverbruik, denken forumgebruikers dat de 15.05 bèta-update een aanpassing bevat waarmee je rechtstreeks vanuit het meldingencentrum toegang hebt tot je ochtend- en avondrapport. De derde wijziging die vermoedelijk onderweg is, is een nieuwe gebaar waarmee je een melding kunt afsluiten door je hand over het scherm van je horloge te houden.

We weten nog niet wanneer Garmin de update officieel zal uitrollen. Als je wil controleren of de bèta-update op jouw horloge beschikbaar is, moet je je sowieso eerst aanmelden voor het bètaprogramma. Daarvoor kan je onze handige gids raadplegen.

Verbeteringen op komst voor de premium horloges

(Image credit: Craig Hale)

De Vivoactive 6 is niet de enige smartwatch van Garmin die een reeks bugfixes krijgt. Ook de duurdere horloges, waaronder de Fenix 8 en Tactix 8, krijgen bugfixes.

Nieuwigheden in de 20.07-update zijn onder meer een fiets-VO2 Max-wijzerplaat, ondersteuning voor GPI-bestanden en de mogelijkheid om automatische aanraakvergrendeling en -ontgrendeling te gebruiken als dit is ingeschakeld voor een krachttrainingssessie. Garmin zegt dat de update ook meer dan 30 tweaks en bugfixes bevat. Diverse crashes zijn verholpen, evenals zwarte schermen, defecte functies en scrollproblemen. De volledige lijst is te vinden op de website van Garmin.

Ten slotte is deze update eveneens uitgebracht als onderdeel van het bètaprogramma, dus je moet je eerst aanmelden om hem te ontvangen. Vergeet trouwens niet dat bèta-updates niet alleen bugs oplossen, maar ook nieuwe bugs kunnen bevatten. Als je horloge momenteel prima werkt, raden we aan om te wachten op de officiële release van deze update.