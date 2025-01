Fitbit waarschuwt voor oververhitte batterijen in twee van zijn populairste horloges

Google is een update aan het uitrollen voor het verbeteren van de batterijprestaties van twee van zijn beste Fitbits, de Fitbit Sense en de Fitbit Versa 3, omdat er schijnbaar bij deze modellen een risico bestaat dat ze oververhitten en dus gebruikers in gevaar kunnen brengen.

Het bedrijf zegt dat "een beperkt aantal" apparaten problemen kunnen ondervinden met het oververhitten van hun batterijen. en "dat is een potentieel risico voor gebruikers en vereist een dringende firmware-update".

Gelukkig wordt de update inmiddels dus al uitgerold en blijft deze update ook volgende maand nog op steeds meer apparaten verschijnen.

Google zegt dat de nieuwe firmware "het risico van het oververhitten van de batterij zal verminderen," maar helaas betekent dit wel dat de capaciteit ook verminderd wordt. Als jouw apparaat niet getroffen is (want niet alle Sense- en Versa 3-apparaten ervaren dit probleem), dan zullen de batterijprestaties van jouw horloge ook niet veranderen. Als je wel een van deze modellen met het batterijprobleem hebt, is het aan te raden om dit formulier in te vullen om erachter te komen of je moet updaten.

Slecht begin van 2025 voor Fitbit

(Image credit: Future)

Zoals je je misschien wel kan voorstellen, is dit batterijprobleem voor Fitbit niet echt een ideaal begin van 2025. Het is natuurlijk niet leuk om een firmware-update te moeten uitrollen om de batterijcapaciteit van sommige van je apparaten te verminderen, omdat ze een gevaar vormen voor de gebruikers. Deze oplossing zal dan ook ongetwijfeld voor irritaties zorgen bij sommige getroffen klanten, al is dat natuurlijk beter dan met een gevaarlijk apparaat rondlopen.

Vanwege de invloed van dit probleem (en de oplossing) heeft Fitbit ook aangegeven dat mensen die de update nodig hebben "misschien in aanmerking komen voor een tegemoetkoming" in de vorm van 50 dollar (omgerekend naar je lokale valuta).

Als jij dus een van de getroffen apparaten hebt, en je de firmware-update nodig hebt, dan is het zeker verstandig om deze meteen te installeren. Vervolgens kan je je dus registreren voor een potentiële compensatie via het formulier waar we hierboven naar hebben gelinkt. Je hebt overigens een jaar de tijd om te registreren, dus je hebt geen haast (wel wat betreft het updaten), maar het kan natuurlijk maar geregeld zijn.

Gebruikers die de firmware-update nodig hebben en die hun apparaat regelmatig synchroniseren met de Fitbit-app zouden een notificatie op hun horloge moeten krijgen én een e-mail van Google die aankondigt dat de update beschikbaar is.

"De update zal de stabiliteit van de batterijprestaties van het apparaat verbeteren en het risico op het oververhitten van de batterij verminderen," zegt Google. Het bedrijf zei echter ook: "Als gevolg hiervan zal de batterij minder lang meegaan tussen oplaadbeurten en moet je je apparaat misschien vaker opladen."

Gebruikers moeten overigens de update handmatig uitvoeren. Als ze dit niet doen, zal het apparaat na een paar dagen automatisch terug naar de fabrieksinstellingen worden gezet en dan ben je al je data kwijt (alle data die je nog niet gesynchroniseerd had in ieder geval).

Helaas is dit dus geen geweldige situatie voor de getroffen Fitbit-gebruikers. Aangezien Fitbit ook langzaam vaarwel zegt tegen zijn smartwatch-modellen, vanwege het bestaan van de Google Pixel Watches, is deze situatie misschien een teken dat het tijd is om die 50 dollar te gebruiken om een nieuwe smartwatch te kopen, of dat nou een Pixel Watch of een ander model is.