Deze Garmin-rivaal werkt mogelijk aan een sporthorloge met verwisselbare batterij

Smartwatches dwingen je nog steeds om een keuze te maken: ofwel kies je een horloge met veel slimme functies en een korte batterijduur ofwel een horloge met weinig slimme functies en een lange batterijduur. Nu lijkt het erop dat Suunto, een kleinere fabrikant van sporthorloge, werkt aan een horloge met een batterijduur van een paar jaar.

Zoals opgemerkt door the5krunner (via Notebookcheck), heeft Suunto een aanvraag ingediend voor een nieuwe smartwatch bij de Federal Communications Commission (FCC) in de VS. Dit is een verplichte administratieve stap voor elk apparaat dat in de Verenigde Staten wordt verkocht.

De aanvraag onthult in de eerste plaats de naam van het apparaat: Suunto Core 2, wat suggereert dat het een opvolger is van een model dat meer dan tien jaar oud is. Verder zien we dat het apparaat een vervangbare CR3032 lithiumbatterij bevat met een capaciteit van 500mAh.

De capaciteit is meer dan twee keer zo groot als die van de CR2032 in de oude Suunto Core. Gezien de recente ontwikkelingen in horlogetechnologie betekent dit dat deze nieuwe smartwatch tot wel twee jaar of zelfs langer mee kan gaan voor er een nieuwe batterij in moet.

Jaren batterij

De batterijduur van de Suunto Core 2 in de praktijk hangt natuurlijk af van verschillende factoren, waaronder hoe vaak je trainingen met gps registreert, hoe frequent je het scherm gebruikt en hoe hoog de helderheid is.

Het is wel een veelbelovende upgrade waardoor je je horloge in feite nooit moet opladen. Je moet er alleen voor zorgen dat je een nieuwe batterij in huis hebt wanneer de huidige leeg is. Suunto zou de batterijduur verder kunnen verlengen door de functies te beperken. Er lijkt bijvoorbeeld geen hartslagsensor aanwezig te zijn, terwijl er wel gesproken wordt over een waterdichtheid tot 100 meter en een roestvrijstalen behuizing.

Qua ontwerp is het horloge in ieder geval vergelijkbaar met de Garmin Fenix-serie. De Garmin Fenix ​​8 heeft een aangegeven batterijduur van 16 dagen, afhankelijk van het gebruik, maar er is ook een versie op zonne-energie die dit kan verlengen.