Huawei lanceert nieuwe smartwatches en draadloze oortjes

Tijdens het Innovative Product Launch 2025 heeft Huawei een reeks nieuwe producten onthuld die gezondheid, sport en lifestyle samenbrengen. Het gaat om drie nieuwe smartwatches en een setje semi open-fit oordopjes.

Huawei Watch Fit 4 en Watch Fit 4 Pro

De Huawei Watch Fit 4 weegt slechts 27 gram en is slechts 9,5 mm dun, met een comfortabele pasvorm en een handige roterende kroon voor intuïtieve bediening.

De Huawei Watch Fit 4 Pro tilt het design naar een hoger niveau met een krasbestendig saffierglas, titaniumlegering bezel, aluminium body van luchtvaartkwaliteit én een gewicht van slechts 30,4 gram bij een dikte van slechts 9,3 mm. Het heldere AMOLED-scherm biedt een piekhelderheid van 3000 nits, de hoogste in het segment, en dus perfect voor gebruik in fel zonlicht.

Beide modellen bieden een batterijduur tot 10 dagen en snelladen in 60 tot 75 minuten. Compatibiliteit met Android én iOS zorgt voor maximale flexibiliteit, inclusief handige functies zoals spraaknotities, snelle berichtantwoorden, afstandsbediening voor foto’s en meer.

(Image credit: Huawei)

Voor outdoorliefhebbers biedt de Huawei Watch Fit 4 Series onder meer een barometer voor hoogtegegevens, 7 nieuwe sportmodi (zoals bergbeklimmen en skiën) en een nauwkeurig dual-frequency gps-systeem.

De Pro-versie ondersteunt offline kaarten, checkpoint-navigatie en een geavanceerde trail running-modus. Ook golfers kunnen aan de slag met toegang tot meer dan 15.000 golfbanen wereldwijd, GPS-gebaseerde afstandsmetingen en realtime score-opvolging.

Uniek is de ondersteuning voor watersporttracking in zeven activiteiten zoals zeilen en suppen, inclusief hartslag- en afstandsmeting. Bovendien introduceert de Pro-versie een speciale freedivingmodus tot 40 meter diep, met realtime gegevens over diepte en snelheid.

De Huawei Watch Fit 4 Series biedt uitgebreide gezondheidsfuncties zoals 24/7 HRV-meting, slaap-ademanalyse en geavanceerde hartslagmonitoring. Voor het eerst brengt de Fit-reeks ook de HUAWEI TruSense System naar de Pro-variant: snellere en nauwkeurigere metingen, inclusief ECG voor directe hartgezondheidsinzichten.

Huawei Watch 5 met Multi-Sensing X-TAP System

Met de Huawei Watch 5 introduceert Huawei zijn meest geavanceerde gezondheids- en lifestyle-horloge tot nu toe, dankzij het nieuwe Multi-Sensing X-TAP System. Continue bloeddrukmonitoring, een nauwkeurige ECG-functie en nieuwe AI-algoritmes voor stress- en slaapanalyse, zorgen ervoor dat gezondheid meten eenvoudiger én slimmer is dan ooit. De geavanceerde sensorarray zorgt voor medische precisie, terwijl het stijlvolle design en de krachtige batterij (tot 10 dagen) het horloge perfect maken voor dagelijks gebruik. Of je nu een atleet bent of gewoon bewuster wilt leven: de Watch 5 past zich moeiteloos aan jouw levensstijl aan.

Verkrijgbaar in twee maten (42 mm en 46 mm) én in exclusieve kleuren als Purple en Sand Gold, heeft de Watch 5 een stijlvolle look. De behuizing combineert titanium en 904L roestvrij staal met saffierglas voor uitstekende duurzaamheid.

Huawei FreeBuds 6 met semi open-fit pasvorm

Met de FreeBuds 6 slaat Huawei een nieuwe weg in op het gebied van draadloze audio. De open-fit oordopjes zijn als eerste in hun soort uitgerust met een dual-driver systeem: een krachtige 11 mm dual-magnetische driver en de nieuwe Bass Turbo 2.0-technologie zorgen samen voor diepe bassen (tot 14 Hz) en heldere hoge tonen (tot 48 kHz). De oordopjes bieden bovendien een ongeëvenaarde luisterervaring dankzij 2.3 Mbps lossless audiotransmissie, waarmee zelfs cd-kwaliteit wordt overtroffen. Dankzij L2HC 4.0-codec en ondersteuning voor 48kHz/24-bit audio, geniet je van muziek met uitzonderlijke helderheid.

Met hun slanke druppelvormige design, 12% kleinere behuizing en ergonomische pasvorm combineren de FreeBuds 6 comfort met stijl. De oordopjes zijn ontworpen voor dagelijks gebruik en ondersteunen stabiele, heldere gesprekken met geavanceerde ruisonderdrukking tot 95 dB, zelfs bij wind tot 8 m/s. Perfect voor telefoongesprekken, videovergaderingen en voice calls via apps. Verkrijgbaar in Paars, Zwart en Wit, vormen de FreeBuds 6 de perfecte audiopartner voor wie onderweg niets wil missen – in geluid én stijl.

Prijs en beschikbaarheid

De Huawei Watch Fit 4 is beschikbaar vanaf 15 mei voor 169,99 euro en de Watch Fit 4 Pro vanaf 26 mei voor 279,99 euro. De Watch 5 is beschikbaar vanaf 15 mei voor 449,99 euro (42 mm) en de FreeBuds 6 vanaf 26 mei voor 159,99 euro.