Software-update maakt tracking van Garmin-horloges nauwkeuriger

Wie een Garmin-horloge heeft, weet dat er van tijd tot tijd nieuwe functies worden toegevoegd en/of bestaande functies worden verbeterd met een software-update. Deze keer is het de beurt aan verschillende premium horloges, waaronder de Fenix 8-serie. De software-update voegt deze keer geen nieuwe functies toe, maar lost enkele bugs op en verbetert de stabiliteit.

Het gaat hier om bèta-update 23.12 die beschikbaar is voor de volgende horlogeseries: Fenix 8, Tactix 8 AMOLED, Enduro 3, Quatix 8 en Fenix E.

Nauwkeurige tracking op de loopband

De belangrijkste wijziging in deze update is een bugfix voor tracking op de loopband. Deze bug zorgde ervoor dat je sessies op de loopband niet nauwkeurig getrackt werden en de afstand niet overeenkwam met de werkelijkheid. Door deze update kan je, na de kalibratie op basis van de loopband, wel de correcte afstand zien. Houd er ook rekening mee dat resultaten voor langere sessies over het algemeen nauwkeuriger zijn.

Latest Videos From Watch full video here:

Zoals gewoonlijk is deze update momenteel alleen beschikbaar voor leden van Garmins openbare bètaprogramma. Leden kunnen deze update downloaden op bovenvermelde horloges door op hun horloge naar menu > systeem > software-update > controleren op updates te navigeren.

Ten slotte meldt Garmin één probleem met deze update. De kans bestaat namelijk dat de training "Indoor Climb" ervoor zorgt dat je hele horloge crasht. Als je een regelmatig binnen gaat klimmen, wordt aangeraden om deze update niet te installeren.