Nieuwe Samsung Galaxy Fit activity tracker kan dit najaar verschijnen

Betaalbare activity trackers worden steeds populairder en Samsung zou zich wel eens kunnen voorbereiden op de lancering van de volgende Galaxy Fit. SamMobile berichtte als eerste over het gerucht en zegt dat Samsung momenteel werkt aan de volgende generatie van deze activity tracker, die later dit jaar zou verschijnen. het meest recente model op dit moment is nog steeds de Galaxy Fit 3 uit 2024.

Het bericht meldt dat de Galaxy Fit 4 begin september, in de buurt van IFA (4-8 september), gelanceerd zal worden. De fitness tracker zou daarentegen niet vermeld worden tijdens Galaxy Unpacked 2026, dat vermoedelijk in juli plaatsvindt. Hij zou gelijktijdig verschijnen met de Galaxy Tab S12 en Galaxy S26 FE.

Verwachte functies en prijs

Ondanks de informatie over de lanceringsdatum is het moeilijk om precies te zeggen welke verbeteringen er op komst zijn. We hebben wel een vermoeden wat er niet aanwezig zal zijn. De Galaxy Fit 4 zal vermoedelijk geen Wear OS aan boord hebben en is daarom geen echte smartwatch. Door Wear OS weg te laten, bespaart Samsung op zowel hardware als software. Hoeveel de Galaxy Fit 4 zal kosten, is nog niet bekend. We vermoeden dat hij minstens evenveel zal kosten als de Galaxy Fit 3 bij zijn lancering, met name 99,99 euro.

Latest Videos From Watch full video here:

Het is ten slotte onduidelijk of er nieuwe toevoegingen komen op vlak van gezondheidstracking. Basisfuncties zoals hartslagmetingen, slaaptracking, muziekbediening en meldingen van je telefoon zijn hoe dan ook aanwezig. Of je hier ook AI-functies krijgt, is nog een vraagteken. De meest waarschijnlijke upgrade is de toevoeging van een ingebouwde gps. Hierdoor zal je zonder telefoon buiten kunnen hardlopen en/of fietsen en achteraf nauwkeurig de afgelegde route kunnen zien.