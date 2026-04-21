Fitbit Air verschijnt mogelijk op 16 mei voor ongeveer 100 euro

Er gaan geruchten dat Google op het punt staat een activity tracker zonder scherm te lanceren die de concurrentie aangaat met de Whoop. Het apparaatje zou de Fitbit Air heten en we hebben wat nieuwe lekken over het apparaat die meer informatie onthullen over de prijs en kleurenopties.

Deze informatie is afkomstig van Droid Life en suggereert dat de tracker in de VS 99 dollar zal kosten. Als we kijken naar oudere Fitbit-apparaten, dan worden de dollarprijzen altijd rechtstreeks overgenomen in euro. Zo kostte de Fitbit Charge 6 in de VS 159,95 dollar en bij ons 159,95 euro. De Fitbit Air zou daarom 99 euro kunnen kosten hier.

Wat betreft de kleuren, zullen er meerdere opties zijn: Obsidian, Lavender en Berry. Dit is wellicht geen toeval, aangezien de Google Pixel 10a ook in deze kleuren verkrijgbaar is. Er zouden daarnaast vier soorten bandjes zijn: Performance, Active, Elevated en Metal Mesh. Naar verluidt zullen er naast de drie hierboven genoemde kleuren nog meer kleuren beschikbaar zijn voor de bandjes: Fog, Moonstone, Porcelain, Silver en Warm Gold. Ook een deel van deze kleuren kennen we al van de Google Pixel-smartphones.

Een redelijke prijs (waar nog een abonnement bij hoort)

A post shared by Wardell Curry (@stephencurry30) A photo posted by on

De Whoop-banden waarop Google hier zijn pijlen richt, kosten op zich niets, maar zijn gekoppeld aan verplichte abonnementen die beginnen bij 199 euro per jaar. De Polar Loop werkt daarentegen zonder abonnement, maar kost 179,90 euro. Vermoedelijk heb je geen abonnement nodig om de Fitbit Air te gebruiken, maar heb je wel Fitbit Premium nodig om alle gegevens te kunnen inzien. Daarvoor betaal je 8,99 euro per maand of 79,99 euro per jaar. Bij de aankoop van een Fitbit krijg je bovendien zes maanden gratis Premium.

Naast de lekken over de hardware zijn er geruchten dat Fitbit Premium wordt omgedoopt tot Google Health, wat mogelijk gepaard gaat met eigen nieuwe functies. Droid Life zegt ten slotte dat 16 mei de lanceringsdatum is, dus we hoeven misschien niet lang meer te wachten.