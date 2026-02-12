Fitbit AI-gezondheidscoach met Gemini komt nu naar iOS en zo krijg je toegang

Fitbit test al geruime tijd een AI-gezondheidscoach op Android, waarbij gebruik wordt gemaakt van Google Gemini om je gezondheidsgegevens te analyseren en tips te geven om je welzijn te verbeteren. Dat de functie alleen beschikbaar was op Android, vormde voor sommige gebruikers een struikelblok. Daar komt nu verandering in, want Fitbit heeft aangekondigd dat ook iOS-gebruikers de komende dagen toegang krijgen tot de functie.

In een officieel bericht op de Fitbit-communityforums laat het bedrijf weten dat de gezondheidscoach nu beschikbaar is voor iOS-gebruikers met een Fitbit Premium-abonnement. Om deel te nemen, moeten klanten zich aanmelden voor het Fitbit Public Preview-programma en voldoen aan de aanvullende voorwaarden die door Google zijn opgesteld.

Na aanmelding krijgen gebruikers toegang tot de AI-gestuurde gezondheidscoach van Fitbit. Die werkt als een chatbot waarmee je je gezondheidsstatistieken kunt laten analyseren, trainingsschema’s kunt opstellen, aanbevelingen kunt krijgen en verbeterpunten kunt ontdekken.

De coach kan onder meer je hartslag, lichaamstemperatuur, zuurstofsaturatie in het bloed en je slaap over langere tijd volgen. Daarnaast biedt hij gezondheidsinzichten in de ochtend, na een training en voor het slapengaan.

Sneller dan Apple

(Image credit: Fitbit)

De stap van Fitbit komt op een moment dat er geruchten circuleren dat Apple zijn eigen plannen voor een gezondheidscoach heroverweegt. Eerdere berichten suggereerden dat Apple werkte aan een zogeheten Health+-dienst met een ingebouwde AI-gezondheidscoach. Een recent bericht van Bloomberg stelde echter dat Apple heeft besloten om die functie te integreren in de bestaande Gezondheid-app.

De uitbreiding van Fitbits AI-coach naar een veel grotere gebruikersgroep wijst op een heel andere aanpak. Het suggereert dat Google vertrouwen heeft in de voortgang die de coach op Android heeft geboekt en gelooft dat een aparte, op zichzelf staande functie de juiste strategie is.

Het is wel belangrijk om te benadrukken dat Fitbits gezondheidscoach zich nog in de Public Preview-fase bevindt, zowel op Android als op iOS. Dat betekent dat het om een bèta gaat, waarbij bugs en onvolledige functies kunnen voorkomen.

Wat Apple precies van plan is, zal pas duidelijk worden wanneer het bedrijf zelf met een gezondheidscoach naar buiten komt. Nu Fitbit zijn aanbod naar steeds meer gebruikers uitbreidt, zal Apple in elk geval flink moeten bijbenen om de concurrentie op dit vlak niet achter zich te laten.