De toekomst van de Samsung Galaxy Ring 2 lijkt onzeker

Toen hij in 2024 werd gelanceerd, was er veel enthousiasme voor de Galaxy Ring. Het lanceren van een slimme ring was een interessante keuze van Samsung en deze keuze leek een succesvolle te zijn. In sommige regio's werd de ring uitverkocht tijdens de pre-orderperiode en hij kreeg ook goede scores in veel reviews. Zo werd de Galaxy Ring bijvoorbeeld ook al gauw onze favoriete smart ring op de markt.

Dit succes lijkt echter maar tijdelijk te zijn geweest. De Engelstalige Koreaanse website Koreajoongang Daily geeft nu namelijk aan dat "bronnen binnen de industrie" zeggen dat de Samsung Galaxy Ring 2 niet zal verschijnen tijdens de Unpacked-presentatie van volgend jaar (die meestal ergens in januari/februari plaatsvindt).

De situatie is misschien zo slecht dat er helemaal geen Samsung Galaxy Ring 2 meer komt. De sterke pre-orderperiode leidde uiteindelijk namelijk helaas tot wat de website een "teleurstellende verkoop" noemt. Vorig jaar liet Sammobile nog weten dat de vraag naar de Galaxy Ring erg hoog was. Zelfs zo hoog dat Samsung de productie moest opschalen en uiteindelijk 600.000 stuks extra produceerde om wereldwijd te verkopen.

Nu lijkt het erop dat als de bovenstaande verslagen accuraat zijn (en het blijft overigens aan te raden om sceptisch te blijven over deze geruchten), dat Samsung de vraag toch een beetje overschat heeft. De enorme vraag tijdens de pre-orderperiode bestond mogelijk vooral uit de trouwste Samsung-fans en 'early adopters'.

De juridische strijd tegen Oura

Samsungs grootste concurrent binnen deze productcategorie is Oura, de maker van onder andere de Oura Ring 4. Oura maakt al slimme ringen sinds voordat meer mainstream bedrijven als Samsung ze interessant genoeg vonden om deze markt te betreden. Nu er wel eindelijk steeds meer concurrenten verschijnen, wil Oura zichzelf ook duidelijk positioneren als de eerste en de beste optie.

Oura heeft ook een klacht ingediend tegen Samsung, Reebok en andere makers van smart ringen bij de International Trade Commission vanwege zogenaamde patentinbreuk. Dit volgt op succesvolle juridische acties tegen bedrijven als Ringconn en Circular.

Het is dus ook begrijpelijk als Samsung liever even het resultaat van deze juridische strijd afwacht, voor het een nieuw product wereldwijd lanceert dat mogelijk ook weer voor juridische problemen zal zorgen. Door wat langer te wachten kan Samsung geld besparen en ook het risico flink verminderen dat sommige producten mogelijk ineens moeten worden teruggeroepen of iets dergelijks.

De huidige staat van smart ringen

Nu we langzaam richting 2026 gaan, is de staat van smart ringen een beetje onduidelijk. Er waren een aantal grote, belangrijke releases in 2024 en bedrijven zoals Oura zorgen voor continue softwareverbeteringen (we waren dan ook grote fans van de Oura Ring 4). Toch zagen we niet veel tekenen van innovaties op het gebied van hardware.

Deze producten zijn in principe een paar sensoren gekoppeld aan een oplaadbare batterij in een mooi en compact omhulsel. Dat geldt eigenlijk voor elke smart ring die momenteel op de markt is. Ringconn en Circular mogen niet meer handelen in de VS dankzij de juridische acties van Oura en als dat bedrijf zijn zin krijgt, zal er (in de VS) ook geen Galaxy Ring 2 verschijnen.

De enige smart ring die wel wat af lijkt te wijken van de rest, is de Pebble Index 01 die een paar dagen geleden is aangekondigd. Deze ring heeft een compleet andere focus. Hij beschikt over een microfoon, een kleine knop, wat interne opslag en een spraakassistent in plaats van sensoren voor gezondheidstracking. Deze ring moet je helpen om je gedachten gedurende de dag op te slaan, zodat je geen belangrijke dingen vergeet.