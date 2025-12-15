Winter Winacties: win de iiyama G-MASTER GCB3484WQSU

We zijn in de kerststemming, daarom willen we al onze lezers de kans geven om leuke gadgets te winnen. Vandaag ligt er een pakketje van iiyama onder de kerstboom. Je maakt namelijk kans op de iiyama G-MASTER GCB3484WQSU ter waarde van 300 euro.

In aanloop naar kerst geven we elke werkdag een mooie technologieprijs weg aan één gelukkige winnaar. Houd onze socials, nieuwsbrieven of homepage de komende dagen dus zeker goed in de gaten!

Win de iiyama G-MASTER GCB3484WQSU

De iiyama G-Master GCB3484WQSU-B1 Red Eagle is een 34 inch curved ultrawide-gamingmonitor die duidelijk mikt op gamers die meer willen dan alleen een hoge verversingssnelheid. De UWQHD-resolutie van 3.440×1.440 pixels in combinatie met de 1500R-curve zorgt voor een breed en meeslepend beeld, of je nu aan het gamen bent, een film kijkt of met creatieve software werkt. Het VA-paneel levert daarbij hoge contrasten en diepe zwarttinten, wat vooral in donkere scènes goed tot zijn recht komt.

Op het vlak van prestaties zit het ook goed. Via DisplayPort loopt de verversingssnelheid op tot 180 Hz en met een responstijd van 0,4 ms MPRT blijven snelle bewegingen scherp in beeld. AMD FreeSync Premium voorkomt tearing en haperingen, terwijl HDR400 extra detail toevoegt in zowel lichte als donkere gamesessies. Functies zoals Black Tuner en ALLM helpen bovendien om zichtbaarheid en inputlag te optimaliseren tijdens het gamen.

Ook qua aansluitingen is de Red Eagle ruim uitgerust, met onder meer HDMI 2.0b, DisplayPort 1.4 en een ingebouwde usb-hub. Handige extra’s zoals PiP- en PbP-modi en oogvriendelijke technologieën als Flicker-Free en Blue Light Reducer maken de monitor geschikt voor lange sessies, zowel voor gaming als productief gebruik.

