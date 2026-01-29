Een nieuwe rechtszaak beschuldigt Valve van machtsmisbruik via zijn Steam-platform

Steam is het meest consumentvriendelijke gameplatform voor pc-gamers...

Valve zou volgens geruchten op het punt staan de prijzen bekend te maken van zijn aankomende Steam Machine en Steam Frame, maar het bedrijf krijgt mogelijk te maken met een veel groter probleem, gebaseerd op al langer lopende beschuldigingen aan het adres van de Steam-winkel.

Zoals BBC News meldt, wordt Valve in het Verenigd Koninkrijk geconfronteerd met een rechtszaak ter waarde van ongeveer 900 miljoen dollar, vanwege vermeend “misbruik van zijn dominante positie” door concurrentie te beperken.

De rechtszaak wordt ondersteund door het Britse advocatenkantoor Milberg London LLP, nadat de claim in 2024 oorspronkelijk werd ingediend door Vicki Shotbolt. Zij stelde destijds: “Valve manipuleert de markt en maakt misbruik van Britse gamers.”

Misschien wel de meest verwarrende claim van allemaal is de bewering dat Valve gamers in feite zou oplichten door “buitensporig hoge commissies op te leggen, wat neerkomt op een oneerlijke prijs die vervolgens wordt doorberekend aan consumenten”.

Een claim die de meeste gamers waarschijnlijk zullen ontkennen, aangezien Valve juist bekendstaat om zijn gigantische kortingen en hun klantvriendelijkheid.

Steam is een van de weinige digitale winkels met een flexibel retourbeleid, waarbij spelers tot twee uur speeltijd krijgen om te beslissen of ze een product willen behouden. Er zijn ook genoeg gevallen bekend dat mensen na de 2 uur nog hun geld terugkrijgen.

Hoewel we alleen kunnen speculeren over de legitimiteit van deze beschuldigingen, is het lastig om mee te gaan in de stelling dat consumenten worden geconfronteerd met oneerlijke prijzen. Gebruikers hebben Valve inmiddels ook al verdedigd op Reddit.

Valve wordt onterecht beschuldigd

Voor veel pc-gamers is Steam simpelweg de favoriete plek om games te kopen en te spelen. Het platform wordt vaak gezien als een betere keuze dan alternatieven als Epic Games, Battle.net, GOG of de Ubisoft Store. Juist daarom voelt deze rechtszaak tegen Valve wat vergezocht, vooral omdat de beschuldigingen niet echt overtuigen.

Kijk je naar andere grote spelers, dan zie je juist daar échte beperkingen voor consumenten. Sony en Nintendo houden hun consolewinkels strak dicht, met slechts af en toe een korting. Hetzelfde geldt voor Microsofts Blizzard en Battle.net, waar Call of Duty-games zelfs jaren na release nog voor de volle mep worden verkocht.

Voor spelers is dat vooral frustrerend omdat er simpelweg geen goedkopere alternatieven zijn. Je zit vast aan één winkel en betaalt de hoofdprijs, tenzij er toevallig een aanbieding langskomt. Dat staat haaks op hoe Steam werkt, waar oudere games meestal vanzelf in prijs zakken.

De kritiek dat Valve concurrentie zou tegenhouden, voelt dan ook wat scheef. Datzelfde verwijt kun je namelijk net zo goed maken aan platforms als Sony en Epic, die third-party games tijdelijk exclusief maken. Ook dat dwingt spelers uiteindelijk om voor één specifiek platform te kiezen als ze een game willen spelen.

