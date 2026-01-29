Een nieuwe rechtszaak beschuldigt Valve van machtsmisbruik via zijn Steam-platform

Valve zou volgens geruchten op het punt staan de prijzen bekend te maken van zijn aankomende Steam Machine en Steam Frame, maar het bedrijf krijgt mogelijk te maken met een veel groter probleem, gebaseerd op al langer lopende beschuldigingen aan het adres van de Steam-winkel.

Zoals BBC News meldt, wordt Valve in het Verenigd Koninkrijk geconfronteerd met een rechtszaak ter waarde van ongeveer 900 miljoen dollar, vanwege vermeend “misbruik van zijn dominante positie” door concurrentie te beperken.

De rechtszaak wordt ondersteund door het Britse advocatenkantoor Milberg London LLP, nadat de claim in 2024 oorspronkelijk werd ingediend door Vicki Shotbolt. Zij stelde destijds: “Valve manipuleert de markt en maakt misbruik van Britse gamers.”

Volgens de aanklacht verhindert Valve uitgevers en ontwikkelaars om games en add-ons op andere platforms aan te bieden tegen lagere prijzen dan dezelfde producten die al op Steam beschikbaar zijn. Dit zou gebeuren via zogenoemde ‘Platform Parity Obligations’, en dat zou uiteindelijk leiden tot een gebrek aan concurrentie.

Daarnaast suggereert de rechtszaak dat Valve gebruikers effectief vastzet op zijn eigen platform, doordat in-game aankopen alleen via Steam gedaan kunnen worden. DLC die bij een game wordt aangeschaft, kan daardoor niet op andere platforms worden gebruikt. Tegelijkertijd weten de meeste pc-gamers (en zelfs consolegamers) dat vrijwel geen enkel ander platform, uitgever of gameontwikkelaar cross-platform DLC toestaat op pc, al wordt cross progression soms wel ondersteund, zodat je je voortgang kunt meenemen als je een game op meerdere platforms koopt.

Bovendien is er voor consumenten weinig reden om DLC op een ander platform te kopen voor games die ze al op Steam bezitten. Valve staat bekend om zijn grote kortingen, in tegenstelling tot veel andere platforms, en gebruikers kunnen DLC bovendien vaak goedkoper vinden via marktplaatsen zoals Loaded (voorheen bekend als CDKeys).

(Image credit: Shutterstock - Casimiro PT)

Misschien wel de meest verwarrende claim van allemaal is de bewering dat Valve gamers in feite zou oplichten door “buitensporig hoge commissies op te leggen, wat neerkomt op een oneerlijke prijs die vervolgens wordt doorberekend aan consumenten”.

Een claim die de meeste gamers waarschijnlijk zullen ontkennen, aangezien Valve juist bekendstaat om zijn gigantische kortingen en hun klantvriendelijkheid.

Steam is een van de weinige digitale winkels met een flexibel retourbeleid, waarbij spelers tot twee uur speeltijd krijgen om te beslissen of ze een product willen behouden. Er zijn ook genoeg gevallen bekend dat mensen na de 2 uur nog hun geld terugkrijgen.

Hoewel we alleen kunnen speculeren over de legitimiteit van deze beschuldigingen, is het lastig om mee te gaan in de stelling dat consumenten worden geconfronteerd met oneerlijke prijzen. Gebruikers hebben Valve inmiddels ook al verdedigd op Reddit.

Valve wordt onterecht beschuldigd

(Image credit: T. Schneider / Shutterstock)

Voor veel pc-gamers is Steam simpelweg de favoriete plek om games te kopen en te spelen. Het platform wordt vaak gezien als een betere keuze dan alternatieven als Epic Games, Battle.net, GOG of de Ubisoft Store. Juist daarom voelt deze rechtszaak tegen Valve wat vergezocht, vooral omdat de beschuldigingen niet echt overtuigen.

Kijk je naar andere grote spelers, dan zie je juist daar échte beperkingen voor consumenten. Sony en Nintendo houden hun consolewinkels strak dicht, met slechts af en toe een korting. Hetzelfde geldt voor Microsofts Blizzard en Battle.net, waar Call of Duty-games zelfs jaren na release nog voor de volle mep worden verkocht.

Voor spelers is dat vooral frustrerend omdat er simpelweg geen goedkopere alternatieven zijn. Je zit vast aan één winkel en betaalt de hoofdprijs, tenzij er toevallig een aanbieding langskomt. Dat staat haaks op hoe Steam werkt, waar oudere games meestal vanzelf in prijs zakken.

De kritiek dat Valve concurrentie zou tegenhouden, voelt dan ook wat scheef. Datzelfde verwijt kun je namelijk net zo goed maken aan platforms als Sony en Epic, die third-party games tijdelijk exclusief maken. Ook dat dwingt spelers uiteindelijk om voor één specifiek platform te kiezen als ze een game willen spelen.