Grand Theft Auto 6 is uitgesteld naar 2026, maar heeft nu wel een releasedatum

GTA-ontwikkelaar Rockstar Games heeft ons nu eindelijk een officiële releasedatum gegeven voor Grand Theft Auto 6. Helaas is de game tegelijkertijd ook uitgesteld tot volgend jaar.

Dit nieuws is bevestigd in een recent persbericht. De langverwachte open-world game heeft nu een releasedatum van "26 mei 2026". Dat is ongeveer een jaar na de oorspronkelijke releaseperiode in 2025 die eerder genoemd werd door Rockstar Games.

De game-ontwikkelaar zei specifiek: "Grand Theft Auto 6 zal nu uitkomen op 26 mei 2026." Vervolgens biedt het bedrijf ook zijn excuses aan voor deze vertraging: "Het spijt ons dat dit later is dan jullie verwachtten. De interesse en spanning rondom een nieuwe Grand Theft Auto is bescheiden makend voor ons hele team. We willen jullie bedanken voor jullie steun en jullie geduld terwijl wij de game afmaken."

Rockstar geeft verder ook nog een reden voor de vertraging: "Bij elke game die we hebben uitgebracht is het doel altijd om jullie verwachtingen te proberen te overtreffen, en Grand Theft Auto 6 is geen uitzondering. We hopen dat jullie begrijpen dat we deze extra tijd nodig hebben om de kwaliteit te leveren die jullie verwachten en verdienen."

Het persbericht wordt afgesloten met een melding dat er "binnenkort" meer informatie wordt gedeeld.