Dit zijn de beste gaming-handhelds voor onder de kerstboom volgens onze expert

Gaming-handhelds zijn sinds de release van de originele Nintendo Switch-generatie, en al helemaal sinds de release van Valve's Steam Deck weer enorm in populariteit gestegen.

Er was jaren geleden natuurlijk ook al een tijdperk waarin apparaten zoals de Game Boy, Nintendo DS en PSP (en hun opvolgers) erg populair waren, maar die apparaten hadden wel hun beperkingen ten opzichte van gameconsoles en gaming-pc's. Nou zijn handhelds ook vandaag de dag altijd wel (iets) zwakker dan consoles die een vaste plaats naast je tv krijgen en krachtige gaming-pc's, maar je kan tegenwoordig ook "volwaardige" AAA-games spelen op handhelds, terwijl je het vroeger meestal met indie games en speciale handheld-versies moest doen.

De vernieuwde populariteit van gaming-handhelds heeft ervoor gezorgd dat de markt nu vol zit met dit soort apparaten van bekende en minder bekende merken en bij vrij verschillende prijspunten. Dit soort concurrentie is uiteindelijk natuurlijk goed voor de consument, maar het maakt het ook lastiger om in te schatten welke van deze apparaten nou echt je geld waard zijn.

Nu we snel het einde van het jaar benaderen, zijn er altijd hier en daar nog wel wat leuke eindejaarsdeals te vinden en kan het dus interessant zijn om de aankoop van een nieuwe handheld te overwegen. Daarom hebben we hier een aantal van onze favorieten voor je verzameld. Dit zijn de modellen die tijdens de kerst echt een plaatsje onder je kerstboom verdienen. We focussen ons hier overigens niet op de 20.000 verschillende handhelds met emulators voor retro games die ook steeds populairder worden, maar echt op de meestal wat grotere en krachtigere handhelds voor moderne games (en eventueel ook retro games als je wil).

Nintendo Switch 2

(Image credit: Nintendo)

Nintendo produceert al decennia gaming-handhelds en de originele Switch is het apparaat dat liet zien aan de spelers op de gaming-markt dat er zeker nog wel een vraag is naar dit soort apparaten en al helemaal als ze het dus mogelijk maken voor gamers om moderne AAA-games onderweg te spelen.

De opvolger van de Switch, de Nintendo Switch 2, mag hier dan ook niet ontbreken. Dit is dan misschien geen gamechanger ten opzichte van de originele Switch, maar dit is sowieso wel je enige (legale) optie om Nintendo-games in de best mogelijke kwaliteit te spelen.

De Switch 2 heeft een 8-inch LCD-display met een 1080p-resolutie en 120Hz refresh rate en heeft natuurlijk ook een mooie prestatieboost gekregen, waardoor in ieder geval alle games van Nintendo zelf nu ook weer soepel moeten draaien. Het is ook mogelijk is om populaire moderne third-party spellen hierop te spelen, waaronder Hades II.

Deze optie is uiteindelijk vooral interessant als je houdt van Nintendo-games en ook als je op zoek bent naar een handheld die nog enigszins betaalbaar is. De adviesprijs van 469,99 euro voor de Switch 2 is al flink, maar binnen deze productcategorie kan je nog veel hogere prijzen verwachten.

Steam Deck

(Image credit: Valve)

De Switch 2 zit wel een beetje in een andere categorie dan de rest van de meest populaire gaming-handhelds, want het is nog wel echt een Nintendo-console en niet een handheld-pc.

Als je op zoek bent naar een handheld-pc waarmee je onderweg toegang krijgt tot (onder andere) je Steam-bibliotheek, dan is de Steam Deck nog steeds het apparaat met de beste prijs-kwaliteit binnen deze categorie.

Het goedkoopste model van de Steam Deck (de originele LCD-variant met 256GB opslag) kost zelfs nog minder dan de Switch 2 met zijn adviesprijs van 419 euro. Dit model heeft een 800p 7-inch scherm met een 60Hz refresh rate. Wil je een upgrade op het gebied van beeldkwaliteit, batterijduur en wat meer kleine dingen? Dan zijn er ook twee modellen met een 800p 7,4-inch OLED-scherm met een refresh rate van 90Hz (512GB voor 569 euro en 1TB voor 679 euro).

De Steam Deck beschikt niet meer over de beste hardware in vergelijking met nieuwere concurrenten, maar je krijgt nog steeds toegang tot je volledige Steam-bibliotheek, waarvan je een redelijk groot deel ook soepel kan spelen met de juiste instellingen, en (soms via een omweg) ook tot andere gamebibliotheken.

De opties hieronder zijn krachtiger en op sommige andere vlakken ook beter, maar dankzij zijn relatief betaalbare prijs blijft de Steam Deck een van de beste opties op de markt. Helaas kan een goede deal vinden wel lastig zijn, want officieel wordt de Steam Deck alleen via Steam verkocht en ben je dus afhankelijk van Steam-deals.

Lenovo Legion Go S

(Image credit: Future / Isaiah Williams)

Als je net wat meer kracht wil dan de Steam Deck, dan is de Lenovo Legion Go S een interessante optie. Het is wel belangrijk om te weten dat er verschillende varianten van deze handheld te vinden zijn.

Ten eerste kan je hier kiezen of je liever Windows of Steam OS gebruikt. Wij denken dat de SteamOS-variant toch wel iets aantrekkelijker is, want dan krijg je vrijwel al de voordelen van de Steam Deck, plus een 8-inch 1200p IPS-scherm met een 120Hz refresh rate. Er zijn daarnaast ook wel duidelijk betere Windows-handhelds, die misschien hun prijs van een paar honderd euro meer ook eerder waard zijn. Toch blijft de Legion Go S een interessante tussenoptie.

Ten tweede kan je kiezen tussen de Z2 Go-en de Z1 Extreme-processors van AMD. De Z2 Go is nieuwer, maar de Z1 Extreme is krachtiger (en dus duurder). Zelfs de Z2 Go moet iets betere prestaties bieden dan de Steam Deck, maar de Z1 Extreme zorgt voor nog een extra boost.

De Z2 Go-versie met SteamOS haal je nu al vanaf ongeveer 500 euro in huis en de Z1 Extreme-versie vanaf ongeveer 630 euro. Lenovo biedt echter ook meer configuraties aan met verschillende hoeveelheden RAM en opslagruimte, maar voor beide geldt natuurlijk: hoe meer, hoe duurder. Toch blijven alle configuraties wel onder de 1.000 euro.

ASUS ROG Xbox Ally X

(Image credit: Blue Pixl Media)

Toch liever een Windows-handheld? Dan is de ASUS ROG Xbox Ally X een van de beste opties (ook al heeft hij niet een van de beste namen). Hoewel dit model een speciale handheld-modus voor Windows heeft (de 'Xbox Full Screen Experience'), wat een flinke verbetering is voor gaming-handhelds ten opzichte van standaard Windows 11, blijft SteamOS wel iets efficiënter. De Xbox Ally X levert echter meer pure kracht dankzij de Z2 Extreme-chip en 24GB aan RAM.

Windows kan zo zijn voordelen hebben op de markt van gaming-handhelds, ook al vinden veel mensen SteamOS (nog steeds) gebruiksvriendelijker. Bij Windows is het gemakkelijker om games van andere stores dan alleen Steam te installeren, plus er is betere en bredere anti-cheat-ondersteuning, waardoor meer multiplayer games ondersteund worden dan op Linux-gebaseerde machines zoals de Steam Deck. Ook is Windows handiger als je Xbox Game Pass hebt (voor pc of Ultimate), want de games binnen dat abonnement kan je hier lokaal installeren en via SteamOS alleen streamen.

De Xbox Ally X heeft maar één configuratie, met een 7-inch 1080p IPS-display met een 120Hz refresh rate (helaas geen OLED), een mooi grote batterij en de bovengenoemde specs. Daarvoor betaal je wel 899 euro. Er is nog wel een ASUS ROG Xbox Ally die goedkoper is en hetzelfde enorm comfortabele design heeft, maar een minder krachtige chip, minder RAM en een kleinere batterij heeft. Hij kost ook 599 euro en qua prijs-kwaliteit zouden we dan eerder een Legion Go S of Steam Deck aanraden.

Dit is een dure, maar ook enorm krachtige Windows gaming-handheld die toch net iets toekomstbestendiger is dan de modellen hierboven en je dus meer games (soepel) laat spelen.

Lenovo Legion Go 2

(Image credit: Lenovo)

Als de prijs echt niet uitmaakt, dan is er nog de Lenovo Legion Go 2 als alternatief voor de ASUS ROG Xbox Ally X.

Hij beschikt over dezelfde Z2 Extreme-chip als de Xbox Ally X, maar biedt ook 32GB aan RAM. De grootste reden om dit model te kiezen in plaats van de Xbox Ally X, is vanwege zijn grote 8,8-inch 1200p OLED-scherm met 144Hz refresh rate. Daarnaast biedt Lenovo bij zijn grotere Go-modellen (niet de Go S) ook verwijderbare controllers die erg doen denken aan Nintendo's Joy-Cons.

Zijn grote formaat en flinke gewicht kunnen echter ook redenen zijn om juist voor een andere optie te kiezen. Een mooi groot OLED-scherm is prachtig, maar wanneer wordt een gaming-handheld te groot om comfortabel overal mee naartoe te nemen? Als je het formaat en gewicht geen probleem vindt, dan is het enige overgebleven obstakel nog de prijs van minstens 1.149 euro.

Als je een krachtige handheld met een prachtig en vooral ook groot scherm zoekt, is dit de beste optie op de markt, maar als vooral de kracht voor jou belangrijk is, is de Xbox Ally X waarschijnlijk interessanter vanwege het prijsverschil.

Check ook vooral voor goede deals op oudere modellen

(Image credit: Future)

Een laatste tip is om zeker ook niet de iets oudere modellen van de merken hierboven uit te sluiten. Ze zijn misschien niet altijd even gemakkelijk meer te vinden, maar de laatste voorraden kunnen misschien juist wel hier en daar mooie kortingen krijgen.

De originele ASUS ROG Ally is bijvoorbeeld nog steeds iets krachtiger dan de Steam Deck, dus als je die nog ergens voor een vergelijkbare prijs kan vinden, is dat nog steeds een goede deal. Hetzelfde zou gelden voor de originele Lenovo Legion Go, maar beide modellen zullen nu wel lastig te vinden zijn.

De iets nieuwere ASUS ROG Ally X zit qua specs dichter bij de ASUS ROG Xbox Ally X, maar gebruikt wel een Z1 Extreme in plaats van een Z2 Extreme. Het is nog steeds een uitstekende handheld en voor de juiste prijs misschien soms zelfs een betere deal.

Ook is het goed om te weten dat de Xbox Full Screen Experience, die de Windows-ervaring op handhelds aangenamer maakt, in principe op alle Windows-handhelds zal verschijnen, ook al lanceerde hij samen met de nieuwe Xbox Ally-modellen.

Als laatste zouden we de originele Switch nu niet snel meer aanraden. De Switch 2 biedt backwards compatibility en in veel gevallen ook upgrades voor Switch 1-games en weet veel meer spellen soepel te draaien. De Switch voelde al een tijdje als verouderde hardware en helemaal nu zijn opvolger er is.