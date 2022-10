Amazon geeft hoge korting op Fitbit horloges

De Amazon Prime Exclusieve deals stellen zeker niet teleur dit jaar. Naast deals op de Bose 700 koptelefoon en iPhone 12 mini zien we ook talloze Fitbit horloges met hoge kortingen. Dan hebben we het niet over kortingen van 10%, maar eerder 50%.

Er zijn nu enkele Fitbit horloges die onder de 100 euro gezakt zijn, waaronder de Fitbit Versa 2 en Fitbit Inspire 2. Ons advies: wacht niet tot Black Friday en sla meteen je slag. Snel zijn is de boodschap, aangezien de Amazon Prime Exclusieve deals aflopen op woensdag 12 oktober om 23u59!

Kortingen op Fitbit fitnesstrackers

(opens in new tab) Fitbit Inspire 2 van €99,95 voor €41,30 (opens in new tab) De Inspire 2 is een eenvoudigere optie en koop je vooral voor zijn batterijduur van 10 dagen. Je krijgt basisfuncties zoals tracking van workouts en slaap, toegang tot de Fitbit-app en continue hartslagmeting.

(opens in new tab) Fitbit Versa 3 van €229,95 voor €139 (opens in new tab) De Versa 3 is een van de topmodellen van Fitbit. Je krijgt meer dan zes dagen batterij, uitgebreide fitness en gezondheidstracking, spraakassistentie van Alexa en een ingebouwde GPS.

(opens in new tab) Fitbit Versa 2 van €199,95 voor €99,95 (opens in new tab) De voorganger van de Versa 3 heeft vergelijkbare features, waaronder spraakbediening met Alexa en uitgebreide fitnesstracking. De batterijduur is hier gemiddeld vier dagen en je moet het doen zonder ingebouwde GPS.

Veelgestelde vragen over Fitbit

Ja, alle horloges van Fitbit zijn waterdicht tot op 50 meter, waardoor ze geschikt zijn om mee te gaan zwemmen of in bad te gaan. Als je in de zee gaat zwemmen, dan raden we je wel aan om je Fitbit daarna goed af te spoelen. Het zout van het zeewater kan mogelijk de behuizing en het bandje beschadigen.

Ja, Fitbits werken zowel met iPhones als Android smartphones. Je moet enkel de Fitbit-app downloaden uit de App Store of Google Play, en je smartwatch verbindt zich in een mum van tijd met je smartphone.