Windows 11-updates voor onbepaalde tijd uitstellen? Het wordt binnenkort misschien mogelijk

Microsoft heeft beloofd zich meer te focussen op het verbeteren van Windows 11 op allerlei verschillende manieren, maar een van de belangrijkste beloftes was het bieden van meer controle over Windows-updates aan gebruikers. Het lijkt er nu op dat dit vrij snel een realiteit kan worden.

De bekende Windows 11-leaker PhantomOfEarth postte op X een verandering voor de optie om updates te pauzeren (via Neowin). Deze werd ergens op de achtergrond ontdekt en geactiveerd met behulp van een Windows-configuratietool.

Er is een knop gevonden die een soort kalender tevoorschijn haalt, waarin je aan kan geven tot wanneer je geen updates wil krijgen. Wanneer je die ingestelde datum hebt bereikt, zullen de updates weer gewoon verschijnen. PhantomOfEarth merkte wel een beperkt aantal beschikbare data op, maar waarschijnlijk zal de functie uiteindelijk niet zo beperkt zijn. Het zit momenteel nog in een erg vroeg stadium.

De feature is nog niet eens officieel beschikbaar om te testen en zit dus enigszins verstopt in de meest recente preview build die ie verschenen in het Dev-kanaal (al zit hij volgens de leaker waarschijnlijk ook in het Beta-kanaal).

Dit geeft in ieder geval aan dat Microsoft bezig is met dit plan en dat de mogelijkheid om updates te pauzeren hopelijk nog deze maand of in mei getest kan worden voor Windows 11.

Waarom is dit zo'n handige functie?

Pavan Davuluril, die de leiding heeft over het 'Windows and Devices'-team bij Microsoft, beloofde eerder al dat je in de toekomst Windows 11-updates zo lang als voor jou nodig is kan pauzeren.

Dit lijkt dus de eerste stap in die richting te zijn. De kalender die hier verschijnt laat je waarschijnlijk een datum naar keuze, en dus een tijdsduur naar keuze, selecteren. Updates worden dan tot die datum gepauzeerd. Behalve misschien als er een limiet aan "zo lang als voor jou nodig is" zit. Dat zou ons ook niets verbazen, want sommige updates zijn toch wel belangrijk. Wel is er een grote kans dat je updates vrij lang kan pauzeren, misschien zelfs zes maanden of een jaar lang.

Misschien vraag je je af waarom je een update zo lang zou willen uitstellen. De maandelijkse Windows 11-updates bevatten namelijk vaak veiligheidspatches die (idealiter) zo snel mogelijk moeten worden toegepast om kwetsbaarheden aan te pakken. Deze cumulatieve updates bevatten echter vaak ook in de eerste instantie nog allerlei bugs.

Zo kan het voorkomen dat bijvoorbeeld mensen met een bepaalde GPU of CPU te maken hebben met een update die een groot probleem introduceert. Als dat probleem bekend wordt gemaakt op sociale media en het bijvoorbeeld duidelijk is dat het ervoor kan zorgen dat je pc misschien niet meer opstart, zou je met deze feature updates dus kunnen uitstellen totdat dit probleem is opgelost. In zo'n geval kan het uitstellen van een update dit soort vervelende situaties dus omzeilen.

Momenteel kan je als Windows 11 Home-gebruiker updates ook al pauzeren, maar dan wel maar voor maximaal vijf weken. Bij Windows 11 Pro kan je updates nog wat langer uitstellen, al werkt dat wel iets ingewikkelder (via de 'Group Policy Editor'). Microsoft geeft Windows 11 Home-gebruikers met deze aankomende feature dus hopelijk ook de mogelijkheid om updates langer te pauzeren, en op een wat simpelere manier. Uiteindelijk ben je natuurlijk ook zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van je pc als je de functie gebruikt, maar het is wel fijn om wat meer controle te hebben voor in situaties waarbij updates dus voor grote problemen kunnen zorgen.

Het kan wel lastig zijn om de balans te vinden tussen het pauzeren om problemen te vermijden en te lang wachten, waardoor je veiligheid in gevaar is. Die balans zal je echter zelf moeten vinden aan de hand van wat voor jou de verschillende risico's op een bepaald moment zijn. Het is in ieder geval fijn dat we na ongeveer een maand updates te pauzeren niet meer automatisch geforceerd worden om toch maar weer ineens te updaten omdat Microsoft dat graag wil.