Windows 11 ontvangt binnenkort handige functie voor Android-gebruikers

Windows 11 krijgt een nieuwe functie voor mensen die hun Android-telefoon aan hun pc hebben gekoppeld. Ze zullen namelijk het klembord van hun smartphone en pc kunnen synchroniseren. Windows Latest ontdekte de functie in een recente previewversie van Windows 11 (uit het Dev-kanaal), schakelde deze vervolgens in en testte deze.

Het werkt via de app Link to Windows, waarna de functie kan worden ingeschakeld in de instellingen van Windows 11. De enige andere voorwaarde is dat je hetzelfde Microsoft-account moet gebruiken op je pc en smartphone. Als dat het geval is, wordt alles wat zich op het klembord van je pc bevindt, overgebracht naar het klembord op je Android-smartphone wanneer je ‘Toegang tot klembord van pc’ inschakelt.

Windows Latest merkt op dat de functie naadloos en zeer snel werkt. Ze probeerden een stuk tekst te kopiëren op hun Windows 11-pc en dit was onmiddellijk beschikbaar om te plakken in het Gboard-toetsenbord. Toegang tot het klembord is trouwens mogelijk via elke toetsenbord-app en niet alleen via Gboard.

Doe meer met je smartphone

Je kan enorm veel tijd besparen met deze functie. Wanneer je iets op je pc hebt staan dat je normaal gesproken naar jezelf zou e-mailen om het op je telefoon te kunnen bekijken, kan je het nu gewoon van het klembord halen.

Zoals je misschien hebt gemerkt, is Microsoft de afgelopen tijd druk bezig geweest met het uitbouwen van de integratie van smartphones met Windows 11. Dat omvat onder meer de introductie van een zwevend paneel naast het Startmenu met allerlei telefoongerelateerde details en de mogelijkheid om je pc op afstand te vergrendelen met je telefoon.

Vergeet tot slot niet dat een andere aankomende functie Windows 11-gebruikers in staat stelt om verder te gaan met wat ze eerder aan het doen waren in een compatibele app op hun Android-smartphone. De synchronisatie van het klembord sluit daar goed bij aan.