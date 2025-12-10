Windows 11 laat je binnenkort AI-acties in Verkenner volledig uitschakelen

Windows 11 heeft een verbetering gekregen op het gebied van AI, al zit die voorlopig nog in de testfase. Het gaat om een kleine, maar welkome aanpassing die zorgt voor minder rommel rond de AI-actiesfunctie.

Die functie heeft betrekking op het rechtermuisklikmenu in Verkenner en is vooral een verfijning van bestaande opties, niets baanbrekends dus. Toch is dit precies het soort verandering dat goed zal vallen bij gebruikers.

Windows Central meldt dat Microsoft deze eenvoudige, maar praktische wijziging heeft aangekondigd in een nieuwe Windows 11-preview (build 26220.7344): “Als er geen beschikbare of ingeschakelde AI-acties zijn, wordt deze sectie niet langer weergegeven in het contextmenu.”

Concreet betekent dit dat wanneer er geen mogelijke AI-acties beschikbaar zijn voor een bestand waarop je rechtsklikt, de bijbehorende sectie voortaan helemaal niet meer wordt weergegeven. Voorheen verscheen er nog een lege map of sectie, ook als er niets te doen was.

AI-acties omvatten onder andere functies zoals Copilot vragen om een document samen te vatten, of AI-gestuurde beeldbewerking toepassen op foto’s, bijvoorbeeld het verwijderen van objecten uit een afbeelding.

Analyse: waarom was dit niet al normaal?

(Image credit: Future / Jasmine Mannan)

In de praktijk voorkomt deze aanpassing de vreemde situatie waarin je in de Instellingen alle AI-acties had uitgeschakeld, maar de optie voor AI-acties alsnog in het rechtermuisklikmenu bleef staan. Zodra je er met de muis overheen ging, bleek die optie leeg te zijn. In dat opzicht gaat het hier eerder om een fix dan om een nieuwe functie.

Het was al mogelijk om deze AI-acties uit te schakelen, voor wie dat nog niet wist. Dat is dus geen nieuwe toevoeging, al is die optie wel relatief recent. De echte verandering zit erin dat Microsoft de AI-acties voortaan automatisch uit het rechtermuisklikmenu verwijdert wanneer er geen AI-snelkoppelingen beschikbaar zijn.