Windows 11 25H2 is nu te installeren, maar je kan maar beter even wachten

Windows 11 25H2 is nu beschikbaar als een schijfkopiebestand en dat betekent dat je de nieuwe versie van Windows al kan downloaden en installeren. Dat is echter niet aan te raden... op dit moment. Het gaat hier namelijk nog om een preview-versie die ook alleen maar beschikbaar is via de downloadwebsite voor Windows Insiders.

Windows Central merkte op dat de Windows 11 25H2-installer inmiddels beschikbaar gemaakt is door Microsoft. Als je dat bestand downloadt, krijg je momenteel dus echter nog preview build 26200 van 25H2 uit het 'Release Preview'-kanaal (het laatste kanaal waarin nieuwe software getest wordt). Je moet daarnaast ook wel aangemeld zijn als een Windows-tester om toegang te krijgen tot het bestand.

Het is dus belangrijk om te weten dat het hier niet gaat om de uiteindelijke versie van de 25H2-update. Wel zal deze versie inmiddels bijna volledig zijn en misschien verandert er dan ook niet veel meer tussen nu en de officiële releasedatum.

Toch zouden we de gemiddelde Windows-gebruiker niet aanraden om zich hiervoor aan te melden en een installer te downloaden voor software die nog in preview is, ook al zit de software in de laatste testfase.

Het is veiliger, en ook gewoon gemakkelijker, om te wachten op de uiteindelijke release. Wanneer Microsoft vindt dat de software klaar is voor een bredere uitrol, krijgt je pc de update gewoon automatisch aangeboden via Windows Update.

Geen haast

(Image credit: Foxy burrow / Shutterstock / Microsoft)

Wachten tot de 25H2-update in Windows Update verschijnt op je pc heeft wel een nadeel. Misschien moet je namelijk wel vrij lang wachten (dat kan zelfs een paar maanden zijn) nadat de uiteindelijke versie al klaar is. De reden daarvoor is dat Microsoft dit soort updates heel erg geleidelijk uitrolt, zeker in het begin.

Er is een goede reden waarom het uitrollen van een grote update bij Microsoft altijd redelijk langzaam verloopt. Op die manier kan het bedrijf in de gaten houden of er niet toch nog wat bugs naar voren komen die niet opgelost zijn tijdens de preview-periode. Tijdens het testen wordt niet altijd elk probleem gespot. Dat hebben we natuurlijk al meerdere keren gemerkt. Microsoft rolt zijn jaarlijkse updates vaak ook op een vrij gerichte wijze uit. Als jouw pc dus niet bij de eerste reeks pc's hoort die de update krijgen, kan daar een specifieke reden voor zijn.

Het komt er dus op neer dat we je niet aanraden om de nieuwe versie al te downloaden voor zijn uiteindelijke release, behalve als je echt heel erg graag nu al met de software aan de slag wil (en je op de hoogte bent van de risico's). Je kan waarschijnlijk beter gewoon nog even wachten.

Je hoeft eigenlijk ook niet heel erg uit te kijken naar Windows 11 25H2, want de nieuwe update voegt niet heel erg veel toe. Het is in principe een vrij kleine update. Dat betekent dan weer wel dat de kans op bugs (of in ieder geval grote problemen) minder groot is.

Wat de release van dit ISO-bestand voor de update ons wel laat weten, is dat de uiteindelijke versie van Windows 11 25H2 nu wel vrij dichtbij zal zijn. Deze zou zelfs al later deze maand kunnen verschijnen, al lijkt begin oktober ons iets waarschijnlijker. De Release Preview ISO voor 25H2 werd ook al een weekje uitgesteld door Microsoft. Hopelijk wijst dat niet op problemen met de update, maar daar gaan we niet van uit.