Windows 10-patch lost frustrerende bug op en maakt verlengde ondersteuning beschikbaar voor alle pc’s

De nieuwste update voor Windows 10 is een belangrijke, gezien de naderende End of Life van het besturingssysteem. De update rolt namelijk de mogelijkheid voor verlengde ondersteuning (na oktober 2025) uit naar alle gebruikers, en lost daarbij een bug op waardoor sommige mensen zich niet konden aanmelden voor die verlengde ondersteuning.

Windows Latest merkte op dat de augustus-update voor Windows 10 (bekend als KB5063709) de optie voor Extended Security Updates (ESU) voor iedereen beschikbaar maakt.

Een deel van de gebruikers (een minderheid) kreeg deze ESU-optie, die verschijnt in het Windows Update-paneel, al bij een eerdere update, maar de KB5063709-patch brengt deze nu naar alle Windows 10-pc’s, vooruitlopend op de deadline in oktober wanneer de officiële ondersteuning eindigt.

Voor sommige gebruikers die de ESU-optie al eerder zagen (waarbij een inschrijfwizard wordt gestart om je aan te melden) zat er echter een frustrerende bug in het proces, waardoor het niet werkte.

Zoals Windows Latest aangeeft, crashte de wizard bij sommige Windows 10-gebruikers (direct of halverwege het proces), waardoor ze niet wisten hoe ze hun verlengde ondersteuning konden regelen.

Microsoft meldt echter dat dit probleem met de augustus-update is opgelost, precies op tijd voor de bredere uitrol van de ESU.

Probleem lijkt opgelost te zijn

(Image credit: Getty Images)

Dus, als je eerder hebt geprobeerd om je aan te melden voor verlengde ondersteuning via de ESU-wizard in Windows Update, maar deze crashte, ofwel door vast te lopen, of volledig af te sluiten, probeer het dan opnieuw nadat je deze nieuwe patch voor Windows 10 hebt geïnstalleerd. Met een beetje geluk werkt het nu wel.

En als je de ESU-aanbieding nog nooit hebt gezien en je je afvroeg waar die in hemelsnaam bleef, kijk dan opnieuw in Windows Update nadat je de augustus-update hebt toegepast. Je zou de aanbieding voor verlengde ondersteuning aan de rechterkant van het Windows Update-paneel moeten zien.

Ter herinnering: er zijn een paar manieren om je in te schrijven voor het ESU-programma. Eén daarvan is het betalen van 30 dollar voor het extra jaar ondersteuning dat het biedt (tot oktober 2026). Als je liever gratis verlengde ondersteuning krijgt, kan dat ook, namelijk door de instellingen van je pc te synchroniseren met OneDrive (niet je bestanden, alleen de instellingen). Een derde optie is om 1.000 Microsoft Rewards-punten te besteden, als je er zoveel hebt.

Houd er ook rekening mee dat je een Microsoft-account nodig hebt om je aan te melden voor het ESU-programma.