Werkt je printer binnenkort nog met Windows 11? Dit is Microsoft écht van plan

Er bestaat momenteel enige verwarring over oudere printers en Windows 11, dus we gaan even verduidelijken hoe de vork nu echt in de steel zit. Microsoft heeft namelijk bepaalde zaken ongelukkig geformuleerd en in de praktijk zullen veel printers gewoon blijven werken.

Zoals Windows Latest meldt, komt dit voort uit een update van de Windows 11-roadmap waarin Microsoft het volgende meedeelt: "Vanaf januari 2026 zal Windows geen ondersteuning meer bieden voor V3- en V4-printerstuurprogramma's. Deze oudere stuurprogrammamodellen werden in september 2023 als verouderd aangemerkt. De meesten gebruiken nieuwere printerstuurprogramma's of moderne printoplossingen, die blijven werken en worden aanbevolen. Als je printer afhankelijk is van een V3- of V4-stuurprogramma, kan het zijn dat deze niet meer kan worden geïnstalleerd of werkt nadat de ondersteuning is beëindigd."

De laatste zin klinkt als slecht nieuws en suggereert dat elke printer die op deze oudere stuurprogramma's draait, na de laatste Windows 11-update gewoon niet meer werkt. Gelukkig is dit niet het geval, zoals Microsoft aan Windows Latest heeft verduidelijkt. De uitleg staat intussen ook niet meer in de roadmap voor Windows 11.

In een document op zijn Learn-portaal geeft Microsoft antwoorden op enkele veelgestelde vragen die de situatie veel duidelijker maken:

Vraag: Zal Windows de installatie van nieuwe printerstuurprogramma's [voor deze oudere printers van derden] verhinderen?

Antwoord: Windows blijft toestaan dat printerstuurprogramma's van leveranciers via afzonderlijke installatiepakketten worden geïnstalleerd.

Vraag: Zal de installatie van door Microsoft ondertekende printerstuurprogramma's die al op de markt zijn gebracht, worden verhinderd op Windows?

Antwoord: Bestaande printerstuurprogramma's kunnen op Windows-pc's worden geïnstalleerd, zelfs na het einde van de ondersteuning.

Wat als je een getroffen printer hebt?

(Image credit: HP // Future)

Heb je een printer die niet compatibel is met Mopria (en die niet wordt ondersteund door Microsofts IPP Class Driver), dan moet je voortaan zelf nieuwe stuurprogramma's installeren, die je bij de fabrikant kunt verkrijgen. Houd er rekening mee dat alle moderne printers niet langer gebruikmaken van deze V3- en V4-stuurprogramma's en dat je waarschijnlijk te maken hebt met apparaten die meer dan tien jaar oud zijn.

Met andere woorden, vanaf de update van januari levert Windows 11 geen nieuwe stuurprogramma's meer. Je moet deze rechtstreeks bij de fabrikant halen. Je kunt deze stuurprogramma's wel nog steeds installeren op je Windows 11-pc en je printer zal niet plots stoppen met werken. Microsoft verduidelijkt nog dat het geen plannen heeft om bestaande printerfuncties die worden ondersteund door V3- en V4-printerstuurprogramma's (laat staan de printers zelf) uit te schakelen.

In de praktijk betekent dit je printer gewoon blijft werken met het huidige stuurprogramma. Als je op de hoogte wilt blijven van de nieuwste stuurprogramma's, moet je deze wel zelf in de gaten houden via de website van de fabrikant (in het gedeelte voor ondersteuning of downloads of via bijbehorende software die je al geïnstalleerd hebt).

Als je je vooral zorgen maakt over de veiligheid, is het goed om te weten dat Microsoft nog steeds alle kritieke beveiligingsupdates voor deze printers via Windows Update zal doorvoeren. Als je printer gewoon werkt, is dat eigenlijk alles wat je nodig hebt. Kortom, er is niets om je zorgen over te maken, ondanks enkele angstaanjagende krantenkoppen die je misschien hebt gezien.