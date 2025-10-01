Nieuwste update voor Windows 11 is een van de vreemdste tot nu toe

De jaarlijkse update van Windows 11 voor 2025 is nu beschikbaar, maar wees niet te enthousiast. Microsoft heeft uitgelegd dat deze 25H2-update een “enablement package” is. Dit betekent dat Microsoft de inhoud voor de update al heeft geïnstalleerd op pc's met de huidige Windows 11-versie (24H2). Het enige wat 25H2 doet, is een schakelaar omzetten die de nieuwe functies inschakelt. Dit is daarom een zeer lichte, snelle update.

Wat krijg je dan precies in 25H2? Niet heel erg veel. Er zijn een handjevol nieuwe functies, waaronder een aanpassing in het Startmenu. Daar is de lay-out aanzienlijk aangepast en heb je de mogelijkheid om de aanbevelingen van Microsoft uit te schakelen.

Deze wijzigingen zijn echter niet exclusief voor versie 25H2 en komen ook naar 24H2. Het is zelfs mogelijk dat het nieuwe Startmenu eerder verschijnt bij sommige gebruikers met 24H2. Is 25H2 dan helemaal zinloos? Niet helemaal. Er zijn wel enkele kleine verbeteringen doorgevoerd.

Ten eerste zijn er verbeteringen op het gebied van beveiliging, zoals John Cable, Microsofts VP voor Product Management, Windows Servicing and Delivery, duidelijk maakt: “Windows blijft zijn beveiligingsfuncties en -houding herhalen en verbeteren om klanten te helpen beschermen tegen beveiligingsrisico's in onze software en diensten. Versie 25H2 bevat belangrijke verbeteringen op het gebied van detectie van kwetsbaarheden in builds en runtime, in combinatie met AI-aangedreven veiligheidscodering.”

Cable benadrukt verder dat alles gestroomlijnd wordt en dat enkele “verouderde functies” in 25H2 verwijderd worden, waaronder PowerShell 2.0 en de Windows Management Instrumentation-opdrachtregel. Dat zijn geen functies die de gemiddelde Windows 11-gebruiker ooit nodig zal hebben. Andere veranderingen zijn er niet echt, al hopen we dat er mogelijke prestatieverbeteringen doorgevoerd zijn.

Zoals altijd zal Windows 11 25H2 gefaseerd worden uitgerold en geleidelijk beschikbaar worden voor meer pc's. Aangezien de meeste systemen met versie 24H2 alle onderdelen al bevatten, zou de update naar 25H2 weinig problemen moeten veroorzaken. Deze vooraf geïnstalleerde functies worden namelijk gewoon geactiveerd.

Als je zo snel mogelijk 25H2 wilt downloaden, moet je in de Windows Update-instellingen eerst "Krijg de nieuwste updates zodra ze beschikbaar zijn" inschakelen. Daarna klik je op "Naar updates zoeken" en als je pc of laptop compatibel is, wordt hij gedownload. Gebeurt dit niet, dan houdt Microsoft de update wellicht tegen vanwege een bekend compatibiliteitsprobleem. In dat geval is het een kwestie van geduld hebben.