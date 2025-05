Nieuwe Windows 10-update bevat vervelende bug

Windows 10-gebruikers zijn getroffen door een nieuwe bug in de nieuwste update. De bug treft vooral zakelijke gebruikers, al is het niet uitgesloten dat ook privégebruikers ermee te maken krijgen. Als je Windows 10-pc met dit probleem kampt, kan het behoorlijk vervelend zijn om je pc te herstellen. Microsoft heeft gelukkig wel een noodoplossing voor getroffen gebruikers.

Windows Latest meldde het probleem met de mei-update voor Windows 10, die ervoor zorgt dat een getroffen pc de update niet correct installeert en vervolgens een automatische reparatie uitvoert. Dat proces kan ook meerdere keren gebeuren.

Als je BitLocker of Apparaatversleuteling hebt ingeschakeld, kan je zelfs in het herstelscherm terechtkomen. Dat herstelproces vraagt om je sleutel-ID en als je die informatie niet bij de hand hebt, zit je in de problemen.

De bug komt alleen voor bij pc's en laptops met een Intel vPro-processor (10e generatie of nieuwer). De Intel Trusted Execution Technology (afgekort TXT) die deel uitmaakt van de vPro-beveiligingsmaatregelen veroorzaakt hier problemen.

Zoals de naam al aangeeft, is vPro een type chips dat meestal gebruikt wordt in professionele (zakelijke) laptops. Microsoft zegt het volgende: “Apparaten voor consumenten maken meestal geen gebruik van Intel vPro-processors en hebben minder kans om getroffen te worden door dit probleem.”

Controleer daarom zeker of je pc een Intel vPro-chip heeft. Als dat zo is, bekijk dan of je de mei-update voor Windows 10 22H2 al hebt geïnstalleerd. Als die nog niet geïnstalleerd is, pauzeer dan tijdelijk alle updates. In plaats van de cumulatieve update van mei te installeren, moet je ervoor zorgen dat je de noodpatch van Microsoft installeert.

Het gaat om patch KB5061768, die je alleen handmatig kunt installeren en geen deel uitmaakt van Windows Update. Je kan hem hier vinden in Microsofts updatecatalogus. Download de "Windows 10 versie 1903 en later"-variant die geschikt is voor jouw pc.

Wat gebeurt er als je de boot hebt gemist om deze noodoplossing van Microsoft te installeren, omdat je de mei-update voor Windows 10 al hebt geïnstalleerd en nu niet in je systeem kunt komen om de fix te downloaden?

In dit geval adviseert Microsoft dat je, om Windows 10 succesvol te starten, Intel Trusted Execution Technology en een andere instelling, Intel VT voor Direct I/O, moet uitschakelen in de BIOS van je pc. Daarvoor moet je blijkbaar je BitLocker-herstelsleutel invoeren (opnieuw lastig als je die niet bij de hand hebt).

Als je vastzit in deze doodlopende straat, is het volgens Windows Latest mogelijk om Intel Trusted Execution Technology (TXT) gewoon uit te schakelen in je BIOS, zonder de andere instelling (Intel VT) aan te raken.

De eerste stap is om in de BIOS te komen. Dat proces varieert afhankelijk van je pc. Eenmaal daar, moet je de Intel TXT (of Trusted Execution Technology) instelling vinden. Die zit waarschijnlijk in Beveiliging > Virtualisatie, Systeembeveiligingsinstellingen, of een ander label met betrekking tot Beveiliging of Systeemconfiguratie. Het zal hoogstwaarschijnlijk een beveiligingsgerelateerde titel zijn, dus controleer deze menu's zorgvuldig op Intel TXT. Als je dit vindt, schakel het dan uit. Zoals gezegd kun je Intel VT voor Direct I/O met rust laten.

Kies nu de optie om wijzigingen op te slaan in de BIOS en herstart je pc. Je zou dan terug moeten zijn in Windows 10, waar je nu de patch van Microsoft (KB5061768) kunt installeren vanuit de update catalogus. Zodra dat is gebeurd, kun je teruggaan naar je BIOS en Intel TXT weer inschakelen.

Het is dus hoe dan ook een beter idee om de fix te installeren voordat je de cumulatieve update van mei voor Windows 10 downloadt.