Microsoft werkt aan oplossing voor verwarrende Windows 11-bug met Prullenbak

Er is weer een nieuwe Windows 11 bug verschenen.

De nieuwste frustrerende bug in Windows 11 treft de vertrouwde Prullenbak en lijkt te zijn meegekomen met de recentste Patch Tuesday-update (KB5094126). Microsoft zegt inmiddels op de hoogte te zijn van het probleem en werkt aan een oplossing.

Zoals Neowin meldt, zorgt de bug ervoor dat je bij het verwijderen van een bestand uit de Prullenbak in het bevestigingsvenster de interne bestandsnaam te zien krijgt in plaats van de echte bestandsnaam. Het is geen ernstig probleem, maar wel verwarrend.

De juiste naam wordt wel gewoon weergegeven in de Prullenbak zelf en ook gebruikt als je besluit het bestand te herstellen in plaats van definitief te verwijderen. De alternatieve interne naam verschijnt alleen in het bevestigingsvenster.

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Microsoft zegt aan een oplossing te werken, maar het is nog niet duidelijk wanneer die wordt uitgerold. Het is bovendien slechts een van de meerdere problemen die met deze update zijn opgedoken, waaronder problemen met toegang tot OneDrive.

Komt dit door AI?

Zoals je je kunt voorstellen, zijn gebruikers op Reddit niet bepaald te spreken over de nieuwste misstap van Microsoft. Velen suggereren dat dit het resultaat is van code die door AI is geschreven, al is daar geen bevestiging van.

Vorig jaar zei Microsoft-CEO Satya Nadella dat tot wel 30% van de code van het bedrijf door AI werd geschreven, en dat percentage ligt inmiddels waarschijnlijk hoger. Over hoe betrouwbaar en functioneel die code is, zei hij echter niets.

“Deze update was voor mij de druppel. Ik ben Windows 11 en al die problemen zo zat dat ik op dit moment Linux op mijn desktop installeer”, schrijft een gebruiker. “Dag Microslop!” In de Reddit-thread worden ook tal van andere problemen gemeld.

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Bugs bij Windows 11-updates zijn inmiddels bijna de norm geworden, en Microsoft probeert vaak meerdere gemelde problemen tegelijk op te lossen. Tegelijkertijd heeft het bedrijf de afgelopen maanden ook vooruitgang geboekt met enkele stevige verbeteringen.