Microsoft werkt aan mogelijk controversiële AI-functie

Microsoft werkt aan een functie voor de Edge-browser die Copilot AI automatisch in een zijbalk opent. We kunnen nu al voorspellen dat dit geen populaire functie wordt.

Windows Central ontdekte de toevoeging aan de Microsoft 365 Roadmap. Wanneer een Windows 11-gebruiker op een link in een Outlook-bericht klikt dat in Edge wordt geopend, verschijnt het Copilot-zijpaneel automatisch aan de rechterkant van het browservenster met extra details.

Microsoft beschrijft het als volgt: "Wanneer gebruikers links vanuit Outlook openen, kan Microsoft Edge automatisch het Copilot-zijpaneel openen om contextuele inzichten en bruikbare suggesties te geven op basis van de inhoud van de e-mail en het doel, zoals het markeren van belangrijke punten en het aanbevelen van volgende acties, zonder de flow in de browser te verstoren. Deze ervaring helpt gebruikers om de inhoud snel te begrijpen, met minder stappen actie te ondernemen en meer waarde uit Copilot te halen, terwijl de productieve tijd in Edge wordt verlengd."

De functie is momenteel in ontwikkeling en zal volgens de tijdlijn op de roadmap naar verwachting vanaf mei 2026 worden uitgerold.

Voorzichtig Microsoft

Hoe meer AI-functies bedrijven naar ons gooien, hoe meer we er niets mee te maken willen hebben. Dat houdt Microsoft duidelijk niet tegen om nog meer AI in Windows 11 te proppen.

De ontwikkeling van andere AI-functies zal ook worden voortgezet en Microsoft legt dit alles niet stil om de basis van Windows 11 te verbeteren. Het beloofde werk om de fundamentele problemen aan te pakken, zal plaatsvinden naast de introductie van meer AI.

Het probleem ligt (deels) in het soort AI-functies dat Microsoft introduceert. Ze verschijnen namelijk zonder dat je erom gevraagd hebt en dat leidt gewoonlijk tot negatieve reacties. Toegegeven, we weten niet hoe deze specifieke functie zal worden geïmplementeerd. Hopelijk zal deze functie niet standaard zijn ingeschakeld.

Over dat laatste zijn we tot slot niet zo zeker, omdat Microsoft in het verleden al eens een soortgelijke stunt heeft uitgehaald. Gezien de AI-haat van veel Windows 11-gebruikers zou het erg dom zijn om dit in 2026 te herhalen.