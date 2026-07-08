Microsoft maakt herinstallatie van Windows 11 eenvoudiger

Windows 11 is zonet weer een beetje beter geworden. Zoals Windows Central meldt, heeft Microsoft een nieuwe herstelmethode voor Windows 11 gemaakt. Die heet "Cloud Rebuild" en is beschikbaar voor Windows Insiders. Met Cloud Rebuild kunnen gebruikers het besturingssysteem en de stuurprogramma's opnieuw installeren vanuit de cloud zonder usb-stick.

Het is een stap in de goede richting voor gebruikers die hun pc moeten resetten. Dit is vooral belangrijk omdat niet iedereen direct toegang heeft tot een ander apparaat om een ​​Windows-image te downloaden of een usb-stick om Windows op te installeren.

Met Cloud Rebuild kan je daarnaast geen persoonlijke bestanden behouden. Microsoft zegt dat Cloud Rebuild Windows opnieuw installeert met de juiste stuurprogramma's zonder afhankelijk te zijn van de integriteit van het geïnstalleerde besturingssysteem. Verder werkt Cloud Rebuild ook wanneer gebruikers Windows 11 niet kunnen opstarten.

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The Windows Recovery Environment... (Image credit: Microsoft)

Het grootste voordeel van Cloud Rebuild is de mogelijkheid om stuurprogramma's te downloaden, waardoor gebruikers veel tijd besparen ten opzichte van handmatige downloads. Dit is bijzonder handig voor gaming handhelds, waarbij de herinstallatie van stuurprogramma's ingewikkeld kan zijn.

Cloud Rebuild is ten slotte nog niet voor alle Windows-gebruikers beschikbaar. De openbare uitrol zal naar verwachting niet lang meer op zich laten wachten. Gelukkig is het geen functie die de meeste gebruikers dringend nodig hebben (althans, dat hoop ik), dus het wachten op de komst ervan in stabiele Windows 11-updates zou niet frustrerend moeten zijn.