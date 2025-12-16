Microsoft lost groot probleem op met beveiligingsfunctie in Windows 11

Microsoft heeft eindelijk een handige beveiligingsfunctie in Windows 11 aangepast door je (ironisch genoeg) de optie tegen hem uit te schakelen. Momenteel kan de functie "Smart App Control" nooit meer ingeschakeld worden als je hem uitzet. Windows Latest merkte de wijziging op die vorige maand plaatsvond in de previewversies van Windows 11 voor de Dev- en Beta-kanalen.

Smart App Control (SAC) is een functie die elke app die je op je Windows 11-pc installeert, controleert aan de hand van Microsofts informatie (in de cloud) om te zien of hij verdacht is. Als SAC een mogelijk probleem vindt, blokkeert het de installatie om eventuele schade te voorkomen.

Het is een handige functie, maar het probleem is dat SAC soms te voorzichtig kan zijn en legitieme software blokkeert. Als je weet dat de app die je probeert te installeren in orde is, en je dit wilt uitschakelen, dan schakel je het permanent uit. Zoals Microsoft in een FAQ uitlegt: “Om een veiligere ervaring te garanderen, schakelen we Smart App Control alleen in bij schone installaties van Microsoft Windows 11. We willen er zeker van zijn dat er geen onbetrouwbare apps op het apparaat draaien wanneer we Smart App Control inschakelen.”

Dit betekent letterlijk dat SAC alleen kan worden ingeschakeld bij een schone installatie van Windows 11. Eenmaal uitgeschakeld, is er geen weg terug. Eerlijk gezegd is dit niet erg logisch en het neemt de mogelijkheid weg om SAC snel uit te schakelen en vervolgens weer in te schakelen.

Gelukkig heeft Microsoft nu de mogelijkheid geïntroduceerd om SAC in of uit te schakelen wanneer je maar wilt. Je kan deze instellingen vinden in Windows Beveiliging > App- en browserbeheer > Smart App Control-instellingen. Momenteel is deze instelling alleen beschikbaar in preview-builds.

Dat werd tijd

Vermoedelijk zal deze wijziging de testfase doorstaan, omdat de huidige werking van SAC gewoon onhandig is. Als je problemen ondervindt met legitieme software, moet je de functie volledig uitschakelen en vervolgens een reset uitvoeren om deze weer in te schakelen. De optie om SAC tijdelijk uit te schakelen is meer dan welkom, maar we hopen dat Microsoft hier niet stopt. Een soort lijst met toegestane programma's zou waarschijnlijk een betere aanpak zijn, waarbij je vertrouwde apps zelf kunt aangeven.

Het is ten slotte vermeldenswaard dat SAC momenteel altijd uitgeschakeld is als je een upgrade uitvoert van Windows 10 naar Windows 11 (aangezien dat geen schone installatie is). Bij een schone installatie van Windows 11 heeft het een soort evaluatiemodus waarin SAC bepaalt of het geschikt is voor je pc (afhankelijk van het soort software dat je doorgaans installeert). Hopelijk kan die evaluatie nu ook achterwege blijven.