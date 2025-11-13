Microsoft forceert binnenkort Windows 11-update voor sommige gebruikers

Als je nog niet bent overgestapt op Windows 11 24H2 of 25H2, dan herinnert Microsoft je daar graag aan: versie 23H2 wordt nu officieel niet meer ondersteund en je zult binnenkort gedwongen worden om te updaten. Neowin heeft de aankondiging van Microsoft gespot in een update die is gepubliceerd via het Windows Release Health Dashboard, waarin het volgende staat: “Vanaf 11 november 2025 is de ondersteuning voor de Home- en Pro-edities van Windows 11, versie 23H2, beëindigd.”

De Enterprise- en Education-edities van Windows 11 23H2 horen hier niet bij en krijgen nog een jaar extra updates (tot november 2026). De maandelijkse update voor Windows 11 van november 2025, die eerder deze week verscheen, is echter de laatste die gebruikers met de Home- of Pro-edities van Windows 11 23H2 zullen ontvangen.

Dat betekent dat deze groep in hetzelfde schuitje zit als gebruikers met Windows 10 (die zich niet hebben aangemeld voor een jaar extra beveiligingsupdates) en dat hun pc zonder beveiligingsupdates kwetsbaar zal zijn voor malware.

Vanwege de veiligheidsrisico's raadt Microsoft aan om over te stappen naar versie 25H2. Die is natuurlijk vrijwel hetzelfde als 24H2, alleen met een paar extraatjes. Microsoft zal gebruikers wel dwingen om te updaten en verduidelijkt dat toestellen met Home- en Pro-edities van Windows 11 versie 23H2, die niet door IT-afdelingen worden beheerd, automatisch de update naar versie 25H2 ontvangen. Gebruikers kunnen wel zelf beslissen wanneer ze hun pc opnieuw opstarten om de update te installeren.

Als je Windows 11 Home gebruikt, zoals de meesten, kan je de update slechts voor korte tijd uitstellen. Er zal een moment komen waarop je pc de update automatisch installeert, zonder dat jij daar toestemming voor moet geven. Er is echter een klein probleem, omdat niet alle toestellen kunnen updaten vanwege oudere processoren die bepaalde functies niet ondersteunen.

Die toestellen hebben pech. Het "goede" nieuws is dat alleen zeer oude CPU's deze functies niet ondersteunen en het om een heel kleine groep getroffen gebruikers gaat. Als je tot deze groep behoort en Windows 11 veilig wilt blijven gebruiken, zit er wel niets anders op dan ofwel je CPU vervangen door een nieuwer exemplaar ofwel een volledig nieuwe laptop of pc aanschaffen.