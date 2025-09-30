Grote bug in Windows 11 is na een jaar eindelijk opgelost

Bugs in Windows 11 zorgen wel vaker voor problemen en worden uiteindelijk opgelost. Het ding met deze bug is dat de oplossing een jaar op zich liet wachten, waardoor een grote groep met bepaalde Intel-processors niet konden updaten naar de nieuwste versie. Microsoft is deze keer niet de schuldige in het verhaal. Deze bug in Windows 11 24H2 trof namelijk pc's met bepaalde versies van Intel Smart Sound Technology (SST), een audiocontroller.

Zoals Neowin meldt, heeft het probleem alleen gevolgen voor Windows 11-pc's met Intel-processors van de 11e generatie. Gebruikers met een computer met een Rocket Lake-chip (of Tiger Lake) konden niet updaten naar versie 24H2, omdat Microsoft dit tegenhield vanwege een compatibiliteitsprobleem.

Het probleem werd voor het eerst aangegeven door Microsoft in het dashboard voor de status van Windows-releases op 30 september 2024. Door de bug crashten apparaten volledig. In dit geval vertrouwde Microsoft erop dat Intel deze driver zou aanpassen zodat die compatibel zou zijn met Windows 11 24H2. Dat duurde langer dan verwacht, want op 26 september 2025 werd het probleem als "opgelost" gemarkeerd. Dat is bijna een volledig jaar nadat het werd opgemerkt.

Gebruikers met een Intel Rocket Lake CPU die tot nu toe de 24H2-update niet hebben kunnen krijgen, moeten ervoor zorgen dat ze het bijgewerkte Intel SST-stuurprogramma downloaden en installeren. Dit is versie 10.30.00.5714 (of 10.29.00.5714, afhankelijk van je exacte Windows-versie) of later. Je moet hoe dan ook het Intel SST-stuurprogramma met versienummer 5714 achteraan gebruiken.

Microsoft legt uit dat dit Intel-stuurprogramma in Windows Update moet worden aangeboden, dus kijk eerst daar. Zodra dat is gebeurd, kan je opnieuw controleren op updates en zou je eindelijk Windows 11 versie 24H2 moeten krijgen.

Als je de Intel SST-driver niet via Windows Update kan bijwerken, dan legt Microsoft uit dat het mogelijk is dat er geen drivers voor deze audiocontroller zijn ontwikkeld voor de specifieke configuratie van je apparaat. Als dat het geval is, moet je contact opnemen met de fabrikant van je pc voor meer informatie.

Niet de eerste keer

Er zijn nog enkele andere bugs opgelost die de update naar Windows 11 24H2 blokkeerden. Dat dit soort struikelblokken zo lang blijven bestaan, is duidelijk geen goede zaak voor Microsoft. Zoals gezegd, wachtte Microsoft echter op Intel voor de oplossing. Deze ene keer komen ze er dus mee weg.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Het gaat verder niet om een verwaarloosbare groep gebruikers die niet konden updaten naar Windows 11 24H2. Naar schatting hebben 10 tot 15 procent van alle Windows-pc's ter wereld een Rocket Lake-chip.

Het is ten slotte vermeldenswaard dat gelijkaardige problemen met Intels 11e generatie CPU's in 2022 de updates naar Windows 11 22H2 en 21H2 blokkeerden. Dat probleem was net ietsje erger, omdat het ervoor zorgde dat gebruikers niet van Windows 10 naar Windows 11 konden gaan.