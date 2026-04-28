Functie in Windows 11 ontdekt die vermoeide ogen en migraine tegengaat

Windows 11 krijgt mogelijk een nieuwe toegankelijkheidsfunctie waarmee je het scherm van kleur kan veranderen om het prettiger en comfortabeler te maken voor je ogen of zelfs om migraine te voorkomen. Windows Latest wees op een post op X van de bekende leaker PhantomOfEarth, die de nieuwe schermkleurfunctie ontdekte in een recente preview-versie van Windows 11. De functie is te vinden in de toegankelijkheidsinstellingen van het besturingssysteem.

Het is in feite een verbeterde versie van de huidige Nachtlamp, met een keuze uit zes vooraf ingestelde kleuren en de mogelijkheid om een zelfgekozen kleur in te stellen. Er is ook een schuifregelaar om de sterkte van het effect aan te passen. Een van de presets is "rustig amber" en is bedoeld om vermoeide ogen te voorkomen bij langdurig gebruik. Dit is overigens de tint die het dichtst in de buurt komt van de bestaande Nachtlamp. Er is ook een "roze tint" die migraine moet tegengaan en nog een andere warme tint, "zachtgeel", die het aangenamer maakt om tekst te lezen.

Aan de andere kant is er "koel blauw" om gevoeligheid voor verblinding tegen te gaan, terwijl "zachtgroen" verlichting biedt bij lichtgevoeligheid. Ten slotte is er de tint "natuurlijk grijs" voor degenen die de scherpe contrasten van de standaard zwart-witweergave van Windows 11 niet prettig vinden.

(Image credit: PhantomOfEarth on X / Microsoft)

Houd er rekening mee dat deze nieuwe functie nog niet eens getest wordt en dat het daarom niet zeker is of de functie ooit voor het grote publiek beschikbaar wordt. De implementatie kan in ieder geval anders uitpakken dan wat we hier zien en minder diep begraven zijn in de instellingen.

Zoals Windows Latest al opmerkte tijdens het testen van de schermkleurfunctie, werkt deze nog niet naar behoren. De resultaten variëren van een flikkerend scherm tot de verkeerde kleuren, maar dat is te verwachten aangezien de functie nog niet officieel is aangekondigd.

Het idee valt wel al in de smaak. Een gebruiker op Reddit zegt het volgende: "Netjes — dit ga ik zeker gebruiken. Ik heb vaak lange vluchten van meer dan 12 uur en ik zou graag meer controle hebben over het kleurenpalet wanneer het donker wordt. Ik heb hiervoor lange tijd f.lux gebruikt, maar dat is al jaren niet meer bijgewerkt en het is te onbetrouwbaar." Dit alles sluit ten slotte aan bij Microsofts huidige plan om Windows 11-gebruikers meer keuze en controle te geven en om algemene problemen op te lossen.