De bug in Windows 11 die sommige SSD’s kapotmaakt, zorgt voor nog meer vraagtekens

De bug die onlangs opdook in Windows 11 en waarvan wordt gemeld dat die sommige SSD’s beschadigt, wordt onderzocht door Microsoft en zijn partners, en inmiddels hebben we een reactie gekregen van één van de betrokken partijen.

Het gaat om Phison, een fabrikant van SSD-controllers die worden gebruikt in een breed scala aan schijven van verschillende merken. Het bedrijf raakte betrokken bij deze kwestie omdat sommige berichten suggereerden dat SSD’s met deze controllers eerder getroffen zouden zijn door de bug.

Phison heeft nu de resultaten gedeeld van uitgebreid onderzoek naar deze zaak, zo meldt Neowin, en gaf daarbij de volgende verklaring: “Phison heeft meer dan 4.500 testuren besteed aan de schijven die mogelijk waren getroffen en voerde meer dan 2.200 testcycli uit. We konden het gemelde probleem niet reproduceren en tot op heden hebben geen partners of klanten gemeld dat het probleem hun schijven heeft beïnvloed.”

Phison vindt dus dat het vrijuit gaat, aangezien het uitgebreide onderzoek niets heeft opgeleverd en er ook geen meldingen zijn binnengekomen van klanten. Natuurlijk zullen meldingen van individuele consumenten rechtstreeks naar de SSD-fabrikant gaan (en niet naar de maker van de controller), maar met “partners of klanten” bedoelt Phison hier de schijfproducenten (en ongetwijfeld ook Microsoft).

Wat Phison’s positie in deze kwestie niet hielp, was een vervalst document dat kort na het bekend worden van de bug opdook op internet. Daarin stond een lijst met zogenaamd getroffen Phison-controllers, maar dat bleek volledig verzonnen te zijn.

(Image credit: Shutterstock)

Analyse: Microsoft moet nog van zich laten weten

Hoewel Phison uitgebreid onderzoek heeft uitgevoerd, kan dit niet worden gezien als een definitieve conclusie. Microsofts onderzoek naar deze SSD-brekende bug in Windows 11 loopt nog steeds, en totdat we daar de resultaten van zien, blijft er twijfel bestaan over wat er nu precies aan de hand is.

Meldingen van defecte SSD’s blijven vooralsnog verspreid en beperkt. Het moet dus gezegd worden dat dit een zeldzaam probleem lijkt te zijn. Hoe dan ook, hopelijk maakt Microsoft zijn bevindingen snel bekend om de kwestie op te helderen, want met deze laatste wending in het verhaal wordt het alleen maar verwarrender.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Phison voegde in zijn verklaring ook nog wat advies toe over best practices voor het gebruik van “high-performance opslagapparaten” die langdurig zwaar belast worden, bijvoorbeeld bij het verplaatsen van grote bestanden, zoals langdurige schrijfopdrachten die volgens berichten de Windows 11-bug zouden hebben geactiveerd. Volgens Phison helpt een “goede heatsink of thermische pad” bij het behouden van optimale temperaturen en voorkomt dit dat de schijf oververhit raakt (of daardoor gaat throttlen).

Let op: dit advies staat los van de bug zelf. Phison zegt dus niet dat je een heatsink nodig hebt om dit Windows 11-probleem te vermijden. Het gaat om algemeen advies voor alle bezitters van high-end SSD’s, met de boodschap dat extra koeling aan te raden is wanneer de schijf langdurig zware workloads moet verwerken.