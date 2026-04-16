Apple's Greg Joswiak hint naar de zogenaamde Meta Ray-Ban-rivaal van het bedrijf

Een slimme bril van Apple?

Een foto van Apple's Greg Joswiak naast een zogenaamde slimme bril van Apple
(Beeld: Getty Images / NurPhoto / Tom's Guide)

Twee van Apple's belangrijkste leidinggevenden hebben in een nieuw interview gehint naar de mogelijkheid dat Apple werkt aan smart glasses, zoals geruchten eerder deze week ook al suggereerden.

Greg 'Joz' Joswiak (Apple's SVP van wereldwijde marketing) en John Ternus (SVP van Hardware engineering) namen deel aan een uitgebreid interview met Tom's Guide. Dit interview ging uiteindelijk over allerlei verschillende onderwerpen, van de MacBook Neo tot Apple's recente 50-jarige jubileum.

Mac vs iPad

Het interview focuste zich ook even op het bekende 'Mac vs iPad'-debat en hoe de MacBook Neo zich verhoudt tot die situatie. Apple gaf natuurlijk opnieuw aan dat het niet van plan is om deze twee platformen samen te voegen.

Wanneer de Apple-leidinggevenden gevraagd werden over iPadOS dat steeds meer op macOS begint te lijken, claimde John Ternus (die kans lijkt te maken om de volgende CEO te worden) dat Apple ze nog steeds als losse ervaringen beschouwt.

"Er is nooit een idee geweest om deze twee dingen samen te voegen," zei Ternus. "Er is van buiten een narratief dat dit het geval is, maar dat is [dus] nooit het geval geweest," voegde hij hier aan toe. Daar zijn veel mensen die iPadOS 26.4 uitgeprobeerd hebben het misschien niet mee eens, maar voor nu lijkt Apple nog steeds onder de indruk te zijn dat veel mensen beide opties willen behouden. Als dat ook echt zou blijken uit de data, is dat natuurlijk goed nieuws voor Apple.

Helaas gingen de leidinggevenden natuurlijk ook niet echt in op het idee van een MacBook Pro met een touchscreen, waar we al veel geruchten over hebben gehoord en die mogelijk tegen het einde van 2026 kan worden gelanceerd. Apple zal in ieder geval later dit jaar nog veel vaker dit soort vragen krijgen om te beantwoorden, en al helemaal als de geruchten over de slimme bril en een MacBook Pro met OLED-scherm accuraat blijken.

Cas Kulk
Redacteur TechRadar Benelux

Cas schrijft het liefst over gaming en alles wat met Samsung te maken heeft. Hij heeft zijn Steam Deck ingeruild voor een ASUS ROG Ally en die heeft hij dan weer ingeruild voor de ASUS ROG Xbox Ally X, dus ook over gaming handhelds kan hij je alles vertellen.

