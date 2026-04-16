Apple's Greg Joswiak hint naar de zogenaamde Meta Ray-Ban-rivaal van het bedrijf

Twee van Apple's belangrijkste leidinggevenden hebben in een nieuw interview gehint naar de mogelijkheid dat Apple werkt aan smart glasses, zoals geruchten eerder deze week ook al suggereerden.

Greg 'Joz' Joswiak (Apple's SVP van wereldwijde marketing) en John Ternus (SVP van Hardware engineering) namen deel aan een uitgebreid interview met Tom's Guide. Dit interview ging uiteindelijk over allerlei verschillende onderwerpen, van de MacBook Neo tot Apple's recente 50-jarige jubileum.

Het was echter hun gesprek over een mogelijke rivaal voor de Meta Ray-Ban-brillen, waarvan Bloomberg suggereert dat deze voor het eerst later in 2026 kan verschijnen en in 2027 kan worden gelanceerd, dat een van de meest interessante delen was. Wanneer hij gevraagd werd of smart glasses de volgende stap binnen de wereld van computing kunnen zijn, zei Greg Joswiak dat "er enige onvermijdelijkheid is rondom het combineren van digitale en fysieke werelden".

Apple is natuurlijk met de Vision Pro al een beetje deze wereld binnengestapt, maar het was opmerkelijk dat Joswiak het hier had over "onvermijdelijkheid" wanneer hij gevraagd werd over de toekomst van spatial computing.

Natuurlijk wou hij op dit moment verder nog niets delen. "Ik kan je geen tijdlijn geven voor wanneer spatial, je weet wel, iets anders wordt," zei hij. "Maar het is een onvermijdelijkheid dat digitale en fysieke werelden samenkomen."

De timing van deze opmerkingen is ook opmerkelijk, want een verslag van Bloomberg van eerder deze week heeft ons net wat meer details gegeven over de zogenaamde smart glasses waar Apple aan zou werken. Dit verslag gaf aan dat Apple zijn eigen versie van de populaire Meta Ray-Bans aan het ontwikkelen is. Dit project zou intern de codenaam N50 hebben en de bril zou in vier verschillende stijlen worden getest, waaronder een bril met een wat groter, rechthoekig frame (zoals de Ray-Ban Wayfarer), plus meer ovale en ronde opties.

Mac vs iPad

MacBook Neo is Just the Beginning | Apple Interview with Joz & John Ternus

Het interview focuste zich ook even op het bekende 'Mac vs iPad'-debat en hoe de MacBook Neo zich verhoudt tot die situatie. Apple gaf natuurlijk opnieuw aan dat het niet van plan is om deze twee platformen samen te voegen.

Wanneer de Apple-leidinggevenden gevraagd werden over iPadOS dat steeds meer op macOS begint te lijken, claimde John Ternus (die kans lijkt te maken om de volgende CEO te worden) dat Apple ze nog steeds als losse ervaringen beschouwt.

"Er is nooit een idee geweest om deze twee dingen samen te voegen," zei Ternus. "Er is van buiten een narratief dat dit het geval is, maar dat is [dus] nooit het geval geweest," voegde hij hier aan toe. Daar zijn veel mensen die iPadOS 26.4 uitgeprobeerd hebben het misschien niet mee eens, maar voor nu lijkt Apple nog steeds onder de indruk te zijn dat veel mensen beide opties willen behouden. Als dat ook echt zou blijken uit de data, is dat natuurlijk goed nieuws voor Apple.

Helaas gingen de leidinggevenden natuurlijk ook niet echt in op het idee van een MacBook Pro met een touchscreen, waar we al veel geruchten over hebben gehoord en die mogelijk tegen het einde van 2026 kan worden gelanceerd. Apple zal in ieder geval later dit jaar nog veel vaker dit soort vragen krijgen om te beantwoorden, en al helemaal als de geruchten over de slimme bril en een MacBook Pro met OLED-scherm accuraat blijken.