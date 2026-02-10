Discord-gebruikers wereldwijd woedend over aankomende leeftijdsverificatie

Discord heeft aangekondigd dat het vanaf maart wereldwijd leeftijdsverificatie gaat invoeren, en die beslissing heeft een golf van online woede veroorzaakt die niet meer is gezien sinds Disney+ Jimmy Kimmel tijdelijk schorste.

Discord kondigde vrij nonchalant aan dat de zogenoemde ‘teen-by-default’-instellingen begin maart “wereldwijd voor alle Discord-gebruikers” worden uitgerold. Dat betekent dat zowel nieuwe als bestaande gebruikers een gezichtsherkenningscheck voor leeftijdsschatting moeten doorlopen, via een video-selfie of een identiteitsbewijs moeten uploaden naar de partners van Discord om veel onderdelen van het platform te kunnen blijven gebruiken.

Daaronder vallen onder meer toegang tot leeftijdsbeperkte kanalen, servers of commando’s, het zichtbaar maken van gevoelige content of het uitschakelen van die instelling. Als je de leeftijdsverificatie niet voltooit, kun je ook geen aparte inbox gebruiken voor DM’s van mensen die je mogelijk niet kent, en mag je niet spreken op podia binnen servers.

De controverse draait vooral om de veiligheid van die leeftijdschecks, zeker omdat Discord in oktober 2025 nog moest toegeven dat een onbevoegde partij toegang heeft gekregen tot een van hun externe leveranciers.

De geruststellingen van Discord over de leeftijdsverificatie hebben bij veel gebruikers weinig vertrouwen gewekt. Als je kiest voor een leeftijdsschatting via een video-selfie, belooft Discord dat deze nooit je apparaat verlaat. Tegelijkertijd voegt het bedrijf daaraan toe dat “sommige gebruikers mogelijk meerdere methoden moeten gebruiken als er meer informatie nodig is om een leeftijdsgroep toe te wijzen”. Als die leeftijdsschatting onjuist blijkt, moet je in beroep gaan of alsnog je leeftijd verifiëren met een identiteitsbewijs.

Wat dat betreft zegt Discord dat “identiteitsdocumenten die bij onze externe partners worden ingediend snel worden verwijderd, in de meeste gevallen direct na de leeftijdsbevestiging”. Daarnaast stelt het bedrijf dat het niet langer samenwerkt met de externe leverancier die vorig jaar bij het datalek betrokken was.

Toch hebben deze verklaringen de zorgen van veel Discord-gebruikers nauwelijks weggenomen. Volgens hen zijn ze inmiddels al actief op zoek naar alternatieven…

Discord doet zijn naam eer aan

(Image credit: Discord / Future)

Er bestaat al langer een groeiend vermoeden dat leeftijdsverificatie naar Discord zou komen, sinds de dienst vorig jaar leeftijdschecks invoerde in het Verenigd Koninkrijk en Australië. Destijds wisten sommige gebruikers op slinkse wijze de barrières van de Britse Online Safety Act te omzeilen, bijvoorbeeld door de fotomodus van Death Stranding te gebruiken.

Die loophole werd helaas binnen een week gedicht, maar gezien de felle woede die het nieuws nu oproept, lijkt dit een voorproefje van wat ons vanaf maart te wachten staat. In ontelbare Reddit-threads is de reactie vrijwel unaniem negatief, waarbij sommigen zelfs de ondergang van de dienst voorspellen.

“Ik kan techbedrijven absoluut niet vertrouwen met dit soort persoonlijke data,” schreef een gefrustreerde gebruiker, terwijl velen hopen dat ze Discord met genoeg publieke druk kunnen dwingen tot een koerswijziging. Anderen gingen nog een stap verder. “Wat een geweldige manier om je community om zeep te helpen,” reageerde een trouwe gebruiker, terwijl sommigen voorspelden dat dit het einde is voor Discord en cynisch opmerkten dat privacy op het internet echt dood is.

Dat raakt de kern van wat volgens velen mis is met deze verplichte leeftijdsverificaties. Overheden stellen dat ze essentieel zijn om tieners online te beschermen, maar critici vinden dat de maatregelen te ver gaan en meer kwaad dan goed doen, met aantasting van privacy en toenemende controle als gevolg.

Wat voor veel Discord-gebruikers extra wrang voelt, is dat ze de dienst al jaren gebruiken. Sommigen gebruiken de app zelfs sinds de lancering in mei 2015, inmiddels meer dan tien jaar geleden.

“Mijn account bestaat al acht jaar. Moet ik nu echt mijn gezicht scannen om te bewijzen dat ik volwassen ben?” luidt een populaire reactie op Reddit. Een ander voegde daaraan toe: “Ik ben volwassen en ik ben het zat om op internet als een kind behandeld te worden”, om af te sluiten met: “Ik ga mijn gezicht of ID niet uploaden naar een database waarvan ik weet dat die niet veilig genoeg is om dit soort gegevens te beheren.”

Wat zijn de alternatieven?

(Image credit: Shutterstock)

Hoe nu verder? Het is nog onduidelijk hoe groot de impact van Discords leeftijdsverificatie vorig jaar was op het aantal gebruikers in het Verenigd Koninkrijk en Australië. Het is goed mogelijk dat de gevolgen uiteindelijk lang niet zo dramatisch zijn als de vele “RIP Discord”-berichten nu doen vermoeden.

Toch lijkt een deel van de gebruikers serieus te overwegen om het populaire berichtenplatform te verlaten. Voor veel mensen heeft Discord de klassieke forums vervangen en is het uitgegroeid tot dé thuisbasis van hobby's en communities. Enkele alternatieven die door vertrekkende gebruikers worden genoemd zijn TeamSpeak, Stoat (voorheen Revolt) en Matrix, maar geen van die platforms komt ook maar in de buurt van de schaal of populariteit van Discord.

Tegelijkertijd missen diensten als Signal en Slack juist de community-functies van Discord, of zijn ze vooral gericht op werk en zakelijke communicatie. Simpel gezegd bestaat er op dit moment geen echte één-op-één-vervanger voor Discord. Wel is het denkbaar dat concurrenten hun kans grijpen, net zoals Bluesky en Threads dat deden toen de onvrede over Twitter groeide nadat het veranderde in Elon Musks X.

Wat een stuk minder waarschijnlijk lijkt, is dat Discord terugkomt op zijn besluit om leeftijdsverificatie in te voeren, ondanks de hoop van veel gebruikers. Die keuze past in een bredere trend die vorig jaar begon met de Britse Online Safety Act, die websites met mogelijk ‘schadelijke’ content verplicht om te controleren of gebruikers ouder zijn dan 18 jaar. Wetgevers in de VS en Europa zijn inmiddels gevolgd, wat betekent dat de huidige ophef rond Discord waarschijnlijk slechts de eerste is in een reeks soortgelijke incidenten in 2026.