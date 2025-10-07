MSI lanceert eerste GPU met stroomconnectors achteraan

MSI lanceert vandaag de GeForce RTX 5070 Ti 16G VENTUS 3X PZ-serie. Als eerste grafische kaart van MSI met een back-connection-ontwerp brengt deze kaart de PROJECT ZERO-filosofie naar GPU's, met verbeteringen op het gebied van zowel esthetiek als montage.

Dit ontwerp is gebaseerd op het Zero-Trace Power Path, de herontworpen lay-out van de achterste voedingsconnector. Door kabels achter de grafische kaart te leiden, elimineert het ontwerp zichtbare kabels. Om de bouwervaring verder te verbeteren, is de kaart voorzien van een metalen magnetische achterplaat. De magnetische uitlijning met de ondersteunende structuren van het chassis zorgt voor een naadloze montage.

Ten slotte maakt deze GPU gebruik van drie ventilatoren die gericht zijn op de heetste zones. De basisplaat met nikkel en koper voert op zijn beurt hitte af, terwijl de vierkanten hittepijpen de hitte gelijkmatig verspreiden.

