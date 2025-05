Zien we binnenkort een MSI Claw met AMD-processor?

Computex 2025 komt dichterbij en dat wil zeggen dat ongeveer elke pc-fabrikant wel iets nieuws zal presenteren. MSI lijkt te werken aan een veelbelovende nieuwe versie van zijn Claw gaming handheld.

Zoals gemeld door VideoCardz is er een nieuwe MSI Claw door Twitter-gebruiker @94G8LA ontdekt. Het lijkt een nieuwe variant van de originele MSI Claw A1M te zijn, want hij heet "MSI Claw 7 A2HM". Volgens de geruchten zou hij een van AMD's Ryzen Z2 APU's of Intels Arrow Lake-processors gebruiken. Dit nieuws komt na speculaties dat MSI uiteindelijk een nieuwe Claw zou uitbrengen die gebruik zou kunnen maken van AMD-processoren.

De nieuwe Claw zal geen "AI+" handheld zijn op basis van de gelekte modelnaam. Het zou daarom wellicht een upgrade kunnen zijn van het originele A1M-model dat de Core Ultra 5 155H gebruikte. Die versie werd echter slecht ontvangen vanwege zijn teleurstellende prestaties, die voornamelijk te wijten waren aan die chip.

Als de nieuwe MSI Claw een van AMD's Ryzen Z2-processors gebruikt, zijn nog niet alle vragen beantwoord. Er zijn namelijk drie processors in deze serie: de Z2 Go, Z2 en Z2 Extreme. De Extreme-versie is de krachtigste van het trio en zou een slimme keuze zijn om alle kritiek op teleurstellende prestaties aan te pakken.

MSI heeft wat goed te maken

De overwegend negatieve reviews rond de MSI Claw A1M zijn op dit moment oud nieuws. Zowel de gameprestaties als batterijduur waren niet om over naar huis te schrijven en er was werkelijk geen enkele reden waarom je de MSI Claw A1M zou kopen in plaats van een alternatief zoals de ASUS ROG Ally.

Ondanks de enorme verbeteringen die zijn doorgevoerd met de Claw 8 AI+, heeft MSI momenteel geen model van de Claw met AMD-processor in zijn aanbod. Veel gamers geven de voorkeur aan de Z2-processoren en dan vooral de Z2 Extreme. We hopen daarom dat de nieuwe versie van de Claw een van die processoren heeft, zodat MSI eindelijk kan concurreren met ASUS.