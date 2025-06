Microsofts Xbox-handheld kan in oktober met de Switch 2 gaan concurreren, maar één ding blijft een raadsel

Handhelds lijken langzamerhand de werelden van console- en pc-gaming te gaan domineren. Aan de ene kant is de langverwachte Nintendo Switch 2 nu eindelijk uit en later dit jaar verwachten we ook Microsofts (en ASUS') nieuwe ROG Xbox Ally-handhelds. Bij die handhelds van Microsoft kunnen we echter wel te maken krijgen met een grote dealbreaker.

Windows Central suggereert dat de ROG Xbox Ally en Xbox Ally X naar verwachting eind oktober worden gelanceerd. We weten helaas nog niet wat de prijzen van deze apparaten zullen zijn. Wel hebben we geruchten gehoord dat het basismodel 499 dollar kan kosten en de krachtigere Xbox Ally X 799 dollar.

De ROG Xbox Ally X wordt samen met de MSI Claw A8 een van de eerste handheld gaming-pc's met AMD's Ryzen Z2 Extreme-processor. Microsofts handheld zal echter een AI-variant van de chip gebruiken. Het is nog niet echt duidelijk of die variant ook beter zal presteren dan de standaard Z2 Extreme, maar wat wel redelijk duidelijk begint te worden, is de reden voor het gebrek aan een prijs op dit punt.

Het lijkt erop dat dit te maken heeft met een combinatie van onzekerheid over importheffingen voor Taiwan en China (waar ASUS zijn producten maakt) en het feit dat MSI ook nog geen prijs heeft aangekondigd voor de Claw A8. Dat kunnen dus redenen zijn voor het gebrek aan adviesprijzen voor de ROG Xbox Ally-modellen op dit moment.

We hebben ook nog niet gezien wat voor prestaties de Z2 Extreme precies te bieden heeft op handhelds, dus misschien wacht Microsoft gewoon nog op een concurrent zoals MSI of Lenovo (met de Legion Go 2, die ook dezelfde chip zou krijgen) om het prijspunt voor deze "nieuwe generatie" te bepalen.

Het is wel goed om te weten dat de ASUS ROG Ally X een adviesprijs van 899 euro heeft, dus we kunnen ongetwijfeld wel weer een vrij hoge prijs verwachten (in ieder geval voor de ROG Xbox Ally X). Het basismodel zal echter een nieuwe Ryzen Z2A-processor gebruiken en die zou qua prestatievermogen in de buurt van de chip in de Steam Deck zitten en de RDNA 2-architectuur gebruiken. De prijs van dat model zou dus misschien ook ergens in de buurt van die van de Nintendo Switch 2 en Steam Deck kunnen zitten.

De prijs van de ROG Xbox Ally zal niet het probleem zijn

Het is belangrijk dat Microsoft en ASUS de juiste prijs kiezen voor de ROG Xbox Ally X. Als de handheld duurder is dan apparaten zoals de MSI Claw 8 AI+, heeft hij waarschijnlijk maar weinig kans om echt een succes te worden.

De MSI Claw 8 AI+ heeft een adviesprijs van 999 euro en dat is al een erg hoge prijs die veel gamers waarschijnlijk niet bereid zijn om te betalen. Dat wil niet zeggen dat het apparaat geen uitstekende prestaties levert voor die prijs, maar in deze economie is het toch wel lastig om apparaten rond dit prijspunt te verkopen.

De ROG Xbox Ally X zal overigens geen 8-inch scherm hebben (de Claw A8 wel), maar hij gebruikt dus (ongeveer) dezelfde processor als de Claw A8. Behalve als de AI Z2 Extreme echt flink beter presteert dan de standaard Z2 Extreme en de Intel Core Ultra 7 258V in de Claw 8 AI+, is er geen goede reden dat de ROG Xbox Ally X meer dan 1.000 euro moet kosten (en hopelijk ook gewoon niet meer dan de 899 euro van de ROG Ally X).

We verwachten dat de zwakkere ROG Xbox Ally het prima zal doen als een betaalbaardere optie, als deze tenminste qua prijs in de buurt van de Switch 2 en Steam Deck zit.

De hardware van dit soort handhelds wordt elk jaar weer beter en daar komen helaas vaak prijsstijgingen bij kijken. Die moeten echter niet te erg uit de hand lopen, zodat de apparaten nog wel enigszins betaalbaar blijven. Er is een reden waarom niet al te veel mensen het nog hebben over de handhelds van bedrijven zoals Ayaneo, want die kosten meestal meer dan 1.000 euro. Hopelijk blijft Microsoft met de ROG Xbox Ally X uit de buurt van die apparaten.