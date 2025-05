Google werkt aan een Gemini AI-app voor kinderen

Google wil het gebruik van zijn Gemini AI-assistent verder uitbreiden en werkt daarom aan een versie van de Gemini-app speciaal voor kinderen, inclusief ouderlijk toezicht op de inhoud. Het bedrijf heeft hierover een email gestuurd naar ouders, die als eerste werd opgemerkt door 9to5Google.

In de email verwijst Google naar opmerkingen van ouders, leerkrachten en kinderexperts die pleiten voor gecontroleerde toegang tot AI als reden vDoor de nieuwe app. De kindvriendelijke AI-assistent zou kinderen moeten helpen met huiswerk, het beantwoorden van algemene vragen en creatieve schrijfopdrachten. Ouders kunnen Gemini instellen als de standaardassistent op Android-apparaten van hun kind.

Natuurlijk benadrukt Google er meteen bij dat Gemini fouten kan maken. Kinderen die Gemini gebruiken, moeten dus altijd bij hun ouders navragen of iets klopt (en eerlijk gezegd geldt dat ook voor volwassenen).

Het idee is dat als AI een rol gaat spelen in de toekomst van leren, kinderen er op een gecontroleerde manier mee kennis moeten maken. Die digitale zijwieltjes helpen kinderen om veilig met AI om te gaan, nog voordat ouderlijk toezicht wordt afgebouwd naarmate ze ouder worden.

De Gemini for Kids-app zal voorzien zijn van extra veiligheidsopties en ouderlijk toezicht, mogelijk gemaakt via Google’s Family Link. Dat systeem biedt ouders hulpmiddelen om de online activiteiten van hun kinderen te beperken. Ouders kunnen de Gemini-activiteit van hun kind volgen en meldingen krijgen als hun kind de assistent voor minder onschuldige doeleinden probeert te gebruiken, bijvoorbeeld door vragen te stellen als: “Kun jij mijn project maken?” of “Hoe begin ik met wedden op voetbalwedstrijden?”

Ook scholen krijgen extra bescherming. Als kinderen Gemini gebruiken via schoolaccounts, kunnen beheerders gebruiksregels instellen en interacties volgen via de Google Admin Console.

Gemini voor kinderen

Dit is waarschijnlijk veel meer dan zomaar een volgende stap in Google's plannen voor Gemini. Het betekent een serieuze poging van Google om AI, en specifiek Gemini, normaal te maken voor het hele gezin. Als Gemini de eerste AI-app is waarmee een kind opgroeit, is de kans groter dat het die assistent blijft vertrouwen en gebruiken als volwassene.

Er zijn echter serieuze vragen te stellen bij het inzetten van AI voor kinderen. Het is essentieel dat Gemini kinderen niet op een verkeerd spoor zet of hun vermogen tot kritisch denken ondermijnt. En hoewel Gemini niet de plek is waar kinderen antwoorden zouden moeten zoeken op hun diepste emotionele vragen, is het moeilijk om je voor te stellen dat een kind niet minstens zal proberen iets te vragen over ruzies met vrienden.

Om sommige van die zorgen weg te nemen, heeft Google ouders verzekerd dat er geen advertenties zullen zijn en dat er geen gegevens worden verzameld van de kinderversie van Gemini. De focus ligt volgens het bedrijf op leren en creatieve expressie. Dat dit tegelijkertijd handig een hele generatie kan trainen om zich vertrouwd te voelen met Google’s AI-tools, wordt niet benoemd door het bedrijf.