Sony's beste koptelefoon en oortjes krijgen een gratis update

Sony heeft een nieuwe gratis software-update uitgebracht voor zijn flagship Sony WH-1000XM6-koptelefoon die nieuwe features toevoegt en er is ook een nieuwe software-update beschikbaar voor de Sony WF-1000XM5-oortjes.

Het gaat hier om versie 5.0.2 voor de WF-1000XM5 en versie 2.0.2 voor de WH-1000XM6. Beide updates kan je installeren via Sony's Sound Connect-app. Het is wel aan te raden om er eerst voor te zorgen dat je koptelefoon of oortjes volledig opgeladen zijn, want de update zou zelfs een uur kunnen duren om te installeren.

Het goede nieuws is dat deze update wel het wachten waard is.

De grote veranderingen zijn verbeteringen voor 'Quick Access' en Scène-gebaseerde luistermodi met ondersteuning voor YouTube Music en Apple Music. Daarnaast is er ook een nieuwe low-latency Bluetooth-verbindingsoptie toegevoegd naast de huidige opties voor een stabiele verbinding en de beste geluidskwaliteit. De low-latency modus is vooral handig voor gaming en het bekijken van video's.

Sony geeft ook aan dat de update ervoor moet zorgen dat de functie voor het horen van je eigen stem tijdens telefoongesprekken werkt bij alle ambient-geluidsinstellingen. Ook zijn er nieuwe talen toegevoegd voor de stembediening en krijg je een melding te zien als er waterschade is bij de usb-poort van de koptelefoon.

Hieronder zie je een overzicht van alles wat er nieuw is volgens Notebookcheck.net.

Sony WF-1000XM5 versie 5.0.2

Voegt diensten toe die Quick Access en Scène-gebaseerd luisteren ondersteunen

Geeft je de mogelijkheid om te kiezen uit drie Bluetooth-verbindingsmethodes op sommige smartphones: Prioriteren van Geluidskwaliteit Prioriteren van Stabiele verbinding Low Latency

Verbetert beveiligingsfuncties voor de systeemsoftware

Verbetert algemene prestaties

Sony WH-1000XM6 versie 2.0.2

Voegt diensten toe die Quick Access en Scène-gebaseerd luisteren ondersteunen

Maakt de 'Capture Voice During a Phone Call'-instelling beschikbaar voor alle 'Ambient Sound Control'-modi

Geeft je de mogelijkheid om te kiezen uit drie Bluetooth-verbindingsmethodes op sommige smartphones: Prioriteren van Geluidskwaliteit Prioriteren van Stabiele verbinding Low Latency

Voegt Frans, Duits en Spaans toe aan de ondersteunde talen voor Stembediening

Voegt vochtdetectie toe voor de USB Type-C-terminal

Verbetert beveiligingsfuncties voor de systeemsoftware

Verbetert algemene prestaties

Beide updates zijn nu te downloaden via de Sound Control-app.