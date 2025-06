Apple lanceert AirPods Pro 3 misschien pas in 2026

Apple lanceerde de AirPods Pro 2 in september 2022 en er verschijnen nog steeds af en toe nieuwe features voor deze oortjes. Nu lijkt het erop dat we misschien toch nog een jaartje langer moeten wachten op hun opvolgers, de AirPods Pro 3.

Volgens de bekende analist Jeff Pu (via @Jukanlosreve) worden de AirPods Pro 3 namelijk pas in 2026 uitgebracht. Dat zou betekenen dat er uiteindelijk zo'n vier jaar tussen de lanceringen van de nieuwe oortjes en zijn voorgangers in zit. Tussen de releases van de originele AirPods Pro en de AirPods Pro 2 zat drie jaar.

Deze leak biedt ons verder niet veel meer informatie, maar suggereert dus wel dat je misschien nog wat langer de tijd hebt om te sparen voor Apple's volgende paar premium draadloze oortjes. De vierde generatie van de standaard AirPods werden vorig jaar in september nog gelanceerd, dus het is vooral een nieuw paar Pro-oortjes waar we nog op wachten.

We hadden gehoopt de AirPods Pro 3 nog in 2025 te zien, aangezien code met een referentie naar de oortjes werd gespot in iOS 26. Natuurlijk is nog niets helemaal zeker, want al deze bronnen zijn geruchten en leaks, maar een lancering dit jaar lijkt nu wel iets minder waarschijnlijk.

Wat we tot nu toe gehoord hebben

Apple Product Timeline by Jeff Pu, GF Securities Hong Kong pic.twitter.com/jEIGMi7TwvJune 15, 2025

Er zijn sinds 2022 al meer dan genoeg leaks en geruchten verschenen rondom de AirPods Pro 3 , dus we hebben ook al een redelijk goed idee van wat we kunnen verwachten. Al moeten we nu dus misschien wel iets langer wachten op de grote onthulling van de geüpgradede oortjes.

Een van de grootste veranderingen die we volgens geruchten kunnen verwachten, is de introductie van kleine infraroodcamera's op de AirPods Pro. Deze camera's zouden bedoeld zijn om gebaren te herkennen, zodat je de oortjes dus ook met gebaren kan bedienen.

Daarnaast verwachten we natuurlijk ook verbeteringen voor de audiokwaliteit. Dat mag wel na vier jaar. Verder hebben we ook het een en ander gehoord over verschillende verbeteringen voor gezondheidstracking.

Laten we maar hopen dat de prijs een onderdeel is dat niet verandert, of in ieder geval niet stijgt. De originele AirPods Pro hadden bij release een adviesprijs van 279 euro en de AirPods Pro 2 stegen wel in prijs en kostten 299 euro. We hopen dus dat de aankomende oortjes niet weer in prijs verhoogd worden.