Google Pixel 7a vs iPhone 14: confronto

Google presto svelerà il suo nuovo smartphone economico, il Google Pixel 7a, alla Google IO 2023. Il nuovo telefono Google dovrebbe occupare lo spazio tra il Google Pixel 7 standard e Google Pixel 7 Pro (entrambi usciti a ottobre 2022).

Nonostante il prezzo basso, Pixel 7a potrebbe comunque rivaleggiare con alcuni dei migliori smartphone in assoluto grazie alla a una serie di funzioni e caratteristiche impressionanti. Di seguito facciamo un confronto preliminare su come sarà Pixel 7a a confronto con iPhone 14 in termini di prezzo, design, prestazioni, fotocamere e durata della batteria.

Nessuna delle specifiche del Pixel 7a che riferiamo di seguito è stata ancora confermata ufficialmente. Ne sapremo di più alla Google IO 2023, che si terrà il 10 maggio alle 19:00 (ora italiana).

Google Pixel 7a vs iPhone 14: specifiche

(Image credit: Apple)

Ribadiamo che nessuna delle specifiche del Pixel 7a è stata confermata da Google, ma riteniamo di aver sentito abbastanza indiscrezioni per poter ipotizzare con una certa sicurezza le caratteristiche di fotocamera, display e processore di Google Pixel 7a.

Swipe to scroll horizontally Google Pixel 7a vs iPhone 14: specifiche Google Pixel 7a iPhone 14 Dimensioni: 152.4 x 72.9 x 9mm 146.7 x 71.5 x 7.8mm Peso: 178g 172g Display: 6.1" OLED 6.1" OLED Risoluzione: 2400 x 1080 pixel 2532 x 1170 pixel Frequenza di aggiornamento: 90Hz 60Hz Processore: Google Tensor G2 con Titan M2 A15 Bionic Fotocamere posteriori: 64MP (principale), 12MP (ultrawide) 12MP (26mm, f/1.5) (principale), 12MP (13mm, f/2.4) (ultrawide) Fotocamera frontale: 10.8MP 12MP RAM: 8GB (LPDDR5) 6GB Spazio di archiviazione: 128GB (UFS 3.1) 128GB, 256GB, 512GB Batteria: 4.410mAh 3.279mAh

Google Pixel 7a vs iPhone 14: prezzo e uscita

Google Pixel 6a è uscito a luglio 2022 con un prezzo di partenza di 459€. (Image credit: Google)

Come accennato, ci aspettiamo che Google Pixel 7a venga presentato alla Google IO 2023, che si terrà il 10 maggio alle 19:00 (ora italiana).

Con ogni probabilità, il telefono sarà disponibile per l'acquisto a distanza di poche settimane: Google Pixel 6a è stato annunciato nel maggio 2022 ma le spedizioni sono iniziate solo a luglio.

Per quanto riguarda il prezzo, una fuga di notizie riferisce che Google Pixel 7a costerà 509€ sul mercato europeo. Come riferimento, il Pixel 6a costava 459€ al momento del lancio, quindi si tratterebbe di un piccolo aumento.

D'altra parte, il Pixel 7 è stato lanciato allo stesso prezzo del Pixel 6, quindi Google potrebbe fare lo stesso per il Pixel 7a, mantenendo il prezzo uguale a quello del Pixel 6a.

In ogni caso, iPhone 14 sarà il più costoso dei due telefoni. L'ultimo top di gamma Apple è stato presentato ufficialmente il 7 settembre 2022, prima di essere messo in vendita il 16 settembre a partire da 1.029€.

Google Pixel 7a vs iPhone 14: design e display

(Image credit: Future)

Sul fronte del design, iPhone 14 misura 146,7 x 71,5 x 7,8 mm, pesa 172 g e vanta un display Super XDR OLED da 6,1 pollici a 60 Hz, con una risoluzione di 2532 x 1170.

Un'importante fuga di notizie sulle specifiche del Google Pixel 7a suggerisce che avrà uno schermo OLED da 6,1 pollici Full HD+ con una frequenza di aggiornamento di 90 Hz, mentre il corpo del telefono misurerà (Si apre in una nuova scheda) 152,4 x 72,9 x 9 mm (che salgono a 10,1 mm in corrispondenza della fotocamera).

Il leaker @OnLeaks ha condiviso queste immagini del Pixel 7a (Image credit: @OnLeaks / SmartPrix)

In altre parole, Google Pixel 7a sarà un po' più grande di iPhone 14, ma il suo display - che sembra destinato ad avere le stesse dimensioni di 6,1 pollici - offrirà una frequenza di aggiornamento superiore (90Hz rispetto a 60Hz), il che significa immagini più fluide.

Naturalmente, Google Pixel 7a avrà un aspetto drasticamente diverso da quello di iPhone 14. L'ultimo iPhone mantiene l'estetica con i bordi piatti vista per la prima volta su iPhone 12, mentre Pixel 7a sembra destinato a ereditare il design del suo predecessore in tutto, tranne che nella configurazione del modulo fotografico.

Tra le altre differenze di design tra i due telefoni ci saranno le rispettive porte di ricarica - iPhone 14 ha una porta Lightning, mentre il Pixel 7a utilizzerà inevitabilmente l'USB-C - e saranno disponibili in colori diversi. iPhone 14 è disponibile nelle tonalità Blu, Viola, Giallo, Mezzanotte, Galassia e Rosso, mentre si dice che il Pixel 7a sarà disponibile nelle varianti bianco, grigio scuro, blu, verde e arancione.

Google Pixel 7a vs iPhone 14: fotocamera

(Image credit: Apple)

Per quanto riguarda le fotocamere, iPhone 14 presenta una configurazione a doppio sensore che comprende un obiettivo principale da 12MP (26mm, f/1.5) e un obiettivo ultra-wide da 12MP (13mm, f/2.4). Sulla parte frontale è presente un sensore da 12MP.

Le specifiche del Pixel 7a trapelate (Si apre in una nuova scheda) suggeriscono che il prossimo smartphone economico Google avrà una fotocamera principale da 64MP con stabilizzazione ottica dell'immagine, un obiettivo ultra-wide da 12MP e una fotocamera frontale da 10,8MP. Questo significa che, almeno sulla carta, la maggiore versatilità offerta al sistema di fotocamere del 7a potrebbe avere il potenziale per battere iPhone 14 nel comparto fotografico posteriore.

Pixel 6a utilizza una fotocamera principale da 12,2MP, una ultra-wide da 12MP e una frontale da 8MP, quindi il 7a offrirà un aggiornamento su almeno due di questi sensori.

Il leaker Evan Blass ha condiviso queste immagini del Pixel 7a (Image credit: Evan Blass / Twitter)

Stando alle immagini trapelate del Pixel 7a, il prossimo telefono di Google disporrà le sue fotocamere in modo leggermente diverso rispetto all'iPhone 14. Mentre iPhone 14 ha posizionato i sensori in un modulo di forma quadrata insieme al flash, Pixel 7a sembra destinato a seguire le orme del suo predecessore organizzando le fotocamere posteriori su una linea orizzontale.

Google Pixel 7a vs iPhone 14: prestazioni

(Image credit: Apple)

Per quanto riguarda le prestazioni, iPhone 14 utilizza l'A15 Bionic, che non è l'ultimo arrivato ma rende il telefono adatto per svolgere tutte le attività ordinarie come streaming, multitasking, fotografia e gaming senza problemi.

Apple di solito non rivela le specifiche della RAM dei suoi iPhone, ma alcuni ricercatori hanno riferito che tutti i modelli della linea iPhone 14 utilizzano 6 GB di RAM.

Una recente fuga di notizie suggerisce che Pixel 7a monterà il Tensor G2 di Google, lo stesso di Pixel 7 e Pixel 7 Pro. Questo processore non ha la potenza grezza necessaria per eguagliare l'A15 Bionic di Apple, ma entrambi i telefoni offrono comunque prestazioni reali ampiamente paragonabili a quelle degli iPhone. Il Pixel 7a, quindi, dovrebbe essere abbastanza veloce per la maggior parte degli utenti.

È interessante notare che il Pixel 7a sembra destinato ad avere più RAM dell'iPhone 14 - 8GB (LPDDR5) contro 6GB - quindi il dispositivo potrebbe tecnicamente offrire una migliore esperienza multitasking se iOS e Android non fossero costruiti in modo così diverso.

Google Pixel 7a vs iPhone 14: batteria

Il Pixel 6a ha una batteria da 4.410mAh. (Image credit: TechRadar / Stephen Lambrechts)

iPhone 14 ha una batteria da 3.279 mAh che garantisce un'intera giornata di utilizzo se il telefono viene usato normalmente per le attività quotidiane.

È possibile acquistare un semplice adattatore da 5W o spendere un po' di più per il caricabatterie Apple da 20W, che consente di raggiungere il 50% di carica in 30 minuti. Il telefono è anche compatibile con lo standard MagSafe per la ricarica wireless Qi.

Il Google Pixel 7a, invece, sembra destinato a beneficiare di una batteria da 4.400 mAh, che durerà fino a 72 ore tra una carica e l'altra, se si crede a quanto trapelato. Abbiamo sentito che il telefono supporterà la ricarica cablata a 20W, mentre è stata menzionata anche la possibilità di ricarica wireless, assente dal precedente Pixel 6a.

In sostanza, quindi, Pixel 7a sembra offrire una durata della batteria migliore rispetto a iPhone 14 - il che è comprensibile, dato che il primo è destinato a essere un'alternativa economica ai più appariscenti smartphone Pixel di fascia alta.