Google Pixel 7 vs Google Pixel 7a: confronto

Google ha appena presentato il nuovo Google Pixel 7a, la variante mid-gen più economica del Pixel 7 che, come di consueto, viene proposta qualche mese dopo l'uscita dei modelli standard e Pro, prima del lancio della nuova gamma Pixel.

Questo modello ha specifiche molto vicine a quelle della variante standard di Pixel 7 ma viene proposto a un prezzo di lancio molto più conveniente e costituisce un'opzione di fascia media eccellente, imponendosi fin da subito come uno dei migliori smartphone economici in circolazione.

In questo confronto mettiamo a paragone Google Pixel 7 e Google Pixel 7a per capire quale dei due modelli conviene acquistare. Nel nostro versus prenderemo in considerazione valori importanti come prezzo, prestazioni e design.

Ma non indugiamo oltre e veniamo subito al confronto!

Google Pixel 7 vs Google Pixel 7a: specifiche

Swipe to scroll horizontally Google Pixel 7a vs Google Pixel 7a: specifiche Google Pixel 7a Google Pixel 7 Dimensioni: 152,0 x 72,9 x 9,0 mm 155.6 x 73.2 x 8.7 mm Peso: 193,5 grammi 197 grammi Display: 6.1" OLED FHD+ 6.3" OLED FHD+ Risoluzione: 2400 x 1080 pixel 2400 x 1800 pixel Frequenza di aggiornamento: 90Hz 90Hz Processore: Google Tensor G2 Google Tensor G2 Fotocamere posteriori: 64MP (principale), 13MP (ultrawide) 50 Mp (principale) + 12 Mp (Ultrawide) Fotocamera frontale: 13MP 10.8 Mp F 2.2 RAM: 8GB (LPDDR5) 8GB (LPDDR5) Spazio di archiviazione: 128GB 128/256 GB Batteria: 4385 mAh 4355 mAh

Google Pixel 7 vs Google Pixel 7a: prezzo e data di uscita

Google Pixel 7a è stato presentato in occasione dell'evento Google IO 2023 tenutosi il 10 maggio alle 19:00 ed è disponibile per l'acquisto sul sito ufficiale Google o presso venditori terzi.

Pixel 7a ha un prezzo di partenza di 509€, circa 50 euro in più rispetto al precedente Pixel 6a uscito lo scorso anno.

Google Pixel 7 è disponibile dal 13 ottobre 2022 e costa 649€ nella variante da 128GB, mentre il prezzo sale a 749€ per il modello da 256GB.

Se si guarda al prezzo, considerando che Pixel 7a è appena uscito e presto si troverà a cifre più convenienti, il Pixel economico di Google è un'opzione sicuramente più accessibile del fratello maggiore Pixel 7.

(Image credit: Future / Philip Berne)

Google Pixel 7a vs Pixel 7: design e display

Il design dei due Pixel è praticamente identico fatta eccezione per le dimensioni. Pixel 7a è più compatto (152,0 x 72,9 x 9,0 mm) rispetto al Pixel 7 (155.6 x 73.2 x 8.7 mm) e pesa leggermente meno (193g vs 197g). La differenza di taglia si riflette inevitabilmente sulla grandezza del display, che misura 6.1 pollici ed è leggermente più piccolo rispetto a quello da 6,3" del Pixel 7.

Il più costoso Pixel 7 è certificato IP68 e ha un grado di protezione da polvere e acqua leggermente superiore a quello di Pixel 7a, che ha una certificazione IP67. Al contempo Pixel 7 è protetto da Corning Gorilla Glass Victus su entrambi i lati, mentre Pixel 7a ha uno strato di Corning Gorilla Glass 3 a protezione dello schermo, mentre la cover posteriore è in plastica composita e termoformata in 3D.

Esteticamente non ci sono differenze visibili, dalla cover posteriore al bump della fotocamera orizzontale, i due smartphone sono praticamente sovrapponibili. Anche la parte anteriore con il suo formato a tutto schermo interrotto unicamente dal foto punch hole che ospita la fotocamera è identica su entrambi gli smartphone.

A differire sono invece le colorazioni: Pixel 7 è disponibile nei colori Verde Cedro, Nero Ossidiana e Neve, mentre Pixel 7a consente di scegliere tra le tonalità Corallo, Celeste, Grigio Antracite e Bianco Ghiaccio.

Passiamo ora al display. Entrambi i Pixel hanno un display OLED FHD+ con frequenza di aggiornamento da 90Hz e modalità always on. Come accennato, la differenza sta nelle dimensioni, di poco a favore del Pixel 7 che si riflette in una maggiore densità di pixel per il Pixel 7a (429 ppi vs 416 ppi).

Tirando le somme, dimensioni e materiali a parte, il design dei due Pixel è identico. Tuttavia riteniamo il formato da 6.1 pollici del 7a più conveniente e facile da trasportare, il che ci farebbe propendere per quest'ultimo. Del resto la protezione IP68 e un telaio complessivamente più resistente potrebbero fare di Pixel 7 una scelta migliore per chi usa spesso lo smartphone all'aperto o durante l'attività sportiva.

(Image credit: Future / Philip Berne)

Google Pixel 7a vs Pixel 7: fotocamera

Il comparto fotografico di Pixel 7a è composto da un sensore principale da 64MP con zoom 8x, un obiettivo ultra-wide da 13MP e una selfie camera da 13MP. Pixel 7 ha un sensore principale da 50MP con zoom 8x e un obiettivo ultra grandangolare da 12MP. Le selfie camera di Pixel 7a è da 13MP mentre quella di Pixel 7 ha una risoluzione di 10.8MP.

Tra le specifiche più interessanti della fotocamera, oltre alla stabilizzazione del sensore presente su entrambi i modelli, troviamo la tecnologia Dual Pixel introdotta con Pixel 7a che dovrebbe permettere di mettere a fuoco i soggetti in modo più preciso e veloce.

A conti fatti Pixel 7a ha un sensore dotato di una maggiore risoluzione rispetto a Pixel 7, anche se leggermente meno luminoso, ma come sappiamo questo non vuol dire necessariamente che è in grado di produrre foto migliori. Google punta moltissimo sul suo software di elaborazione delle immagini integrato nell'app Fotocamera e Pixel 7 è un eccellente cameraphone, ma Pixel 7a potrebbe avere qualcosa in più in termini di risoluzione, quindi offrire maggiori possibilità di ritaglio rispetto al fratello maggiore.

Inoltre, anche se di pochi gradi, la selfie camera di Pixel 7a ha un campo visivo maggiore, come anche la risoluzione, che dovrebbe migliorare leggermente l'esperienza durante le videochiamate.

Per quanto riguarda le specifiche video sia Pixel 7 che Pixel 7a supportano il formato 4K 60fps e possono registrare video in slow-motion fino a 240 fps.

Dovremo attendere la recensione per dare un giudizio più approfondito sulle reali potenzialità fotografiche di Pixel 7a, ma sulla carta sembra perfettamente in grado di tenere il passo (se non di fare meglio) rispetto al più costoso Pixel 7.

Google Pixel 7a vs Pixel 7: prestazioni

Pixel 7a e Pixel 7 condividono le specifiche hardware e sono entrambi equipaggiati con i processori Google Tensor G2 con Coprocessore di sicurezza Titan M2 e dispongono di 8GB di memoria RAM (LPDDR5) che garantiscono prestazioni scattanti.

Pixel 7a è disponibile solo nel formato da 128GB, mentre Pixel 7 viene proposto nelle versioni da 128GB e 256GB. Entrami utilizzano le memorie UFS 3.1.

Se si guarda alle prestazioni, i due smartphone risultano praticamente identici.

Google Pixel 7a vs Pixel 7: batteria

Pixel 7a dispone di una batteria da 4385 mAh, di poco più grande rispetto a quella da 4355 mAh del Pixel 7. Questo vuol dire che avrà più autonomia? Non è da escludere visto che le componenti hardware sono identiche, come anche il software, ma il display è più piccolo.

Tuttavia, considerando i pochi mAh di differenza tra le due unità dubitiamo che Pixel 7a abbia un'autonomia di molto superiore rispetto a Pixel 7.

Di contro Pixel 7 dispone di una ricarica wireless più veloce e del sistema di condivisione della batteria assente su Pixel 7a.

Nel complesso Pixel 7 offre opzioni di ricarica migliori rispetto a Pixel 7a.

Google Pixel 7a vs Pixel 7: quale scegliere?

C'è poco da dire, Pixel 7a è molto più vicino alla variante standard di quest'anno rispetto a quanto non fosse il precedente Pixel 6a rispetto al Pixel 6.

Stesso processore, stessa RAM e un comparto fotografico migliorato (perlomeno se si parla di risoluzione), il tutto in un formato più compatto.

Quest'anno Google ha fatto del suo meglio per rendere la variante "a" più appetibile rispetto al Pixel standard e, a nostro avviso, è riuscita nell'impresa. Certo, i materiali di Pixel 7 sono più pregiati, le opzioni di ricarica sono migliori, come anche la resistenza ai fattori ambientali, ma nel complesso i due Pixel si somigliano molto.

A meno che non prediligiate gli smartphone più grandi, per la maggior parte degli utenti il Pixel 7a rappresenta un'alternativa migliore e più accessibile.