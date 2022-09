Apple Watch SE 2 vs Apple Watch SE (2020)

Con il recente arrivo della gamma Apple Watch 8, oltre al nuovissimo Apple Watch Ultra abbiamo assistito al lancio del nuovo Apple Watch SE 2, aggiornamento della variante entry level Watch SE lanciata nel 2020.

A due anni dall'arrivo del primo Watch SE, disponibile in Italia dal 18 settembre del 2020, Apple ha proposto al pubblico una versione aggiornata del suo smartwatch più accessibile che, a nostro avviso, è talmente interessante da costituire una valida alternativa al fratello maggiore Watch 8.

Come abbiamo visto nel nostro confronto Apple Watch 7 VS Apple Watch 8, il modello di quest'anno ha davvero poche novità rispetto alla scorsa edizione e non rappresenta un aggiornamento particolarmente interessante, se non per la presenza di un nuovo sensore che rileva la temperatura corporea.

Oggi metteremo a confronto Watch SE 2 (2022) con il precedente Watch SE (2020) per capire quali sono le differenze tra le due generazioni e valutare se convenga o meno investire qualche euro in più nel nuovo modello, piuttosto che approfittare di qualche offerta sul predecessore.

(Image credit: TechRadar)

Apple Watch SE vs Apple Watch SE 2: prezzo

Apple Watch SE (2020) è arrivato sul mercato il 16 settembre 2020 a un prezzo di 309€ per la variante GPS da 40mm. La cifra saliva a 359€ per il modello da 40mm dotato di connessione cellulare e rispettivamente a 339€ e 399€ per le versioni da 44mm con GPS e GPS + cellulare.

Il nuovo Watch SE 2 mantiene il listino invariato con prezzi che vanno da 309€ per la versione GPS da 40mm e arrivano a 399€ per la variante GPS + cellulare da 40mm con cinturino "Sport Loop".

Il listino risulta presenta una maggiore varietà di prezzi che variano in base al cinturino scelto. Ad esempio, Watch SE 2 nella variante da 44mm GPS + cellulare con cinturino "Solo Loop" costa 449€.

Detto questo, il primo modello è in commercio da 2 anni quindi si trova a prezzi che oscillano tra i 249 e i 269 per la variante standard. Non si tratta di una riduzione di prezzo incredibile vista l'uscita del nuovo modello.

Considerando che il modello più recente ha diversi aggiornamenti importanti, la differenza di prezzo è talmente risicata da non costituire un punto a favore per il Watch SE del 2020.

Apple Watch SE vs Apple Watch SE 2: design e display

Il design di Watch SE 2, almeno visivamente, è praticamente identico a quello del modello precedente. La cassa rettangolare, da 40 o 44mm, presenta dei bordi smussati e una ghiera fisica posta nella parte destra, leggermente spostata verso l'alto. Il nuovo modello dispone di una maggiore scelta di cinturini (che del resto sono compatibili con la vecchia versione).

Tra le poche novità troviamo la possibilità di scegliere la colorazione presente sul retro del dispositivo, abbinandola a piacere al cinturino scelto.

Il nuovo Apple Watch SE 2 da 40 mm è più leggero del 13% rispetto alla versione precedente, probabilmente grazie a una lega di alluminio di qualità superiore. La differenza, seppur marginale, si nota subito mettendolo al polso (se avete già indossato un Watch SE 2020).

Per quanto riguarda lo schermo, su entrambi i modelli troviamo un Display Retina OLED LTPO con fino a 1000 nit di luminosità. Sui modelli della gamma SE non è presente un'opzione con display in vetro zaffiro, ma al suo posto troviamo la variante in vetro Ion-X condivisa da entrambe le generazioni d Watch SE.

La funzione Always-On Display, anche per quest'anno, rimane un'esclusiva della serie Watch 8.

(Image credit: TechRadar)

Apple Watch SE vs Apple Watch SE 2: novità e funzioni

A livello hardware, i due smartwatch si somigliano molto e condividono la stragrande maggioranza delle specifiche. L'unica differenza degna di nota è il processore S8 SiP che si trova su Watch SE 2, lo stesso di Apple Watch 8, e garantisce prestazioni migliori rispetto al modello S5 SiP di Watch SE (2020).

A bordo di Watch SE 2 troviamo dei sensori di movimento per il rilevamento di incidenti e cadute, un sistema GPS presente su tutti i modelli che fornisce dati sulla posizione e sulla velocità, un sensore per il monitoraggio dei battiti che può tracciare la frequenza cardiaca e inviare una notifica in caso di ritmi irregolari, un sensore di rumore per prevenire danni all'udito, il rilevamento del sonno e diverse opzioni software per la salute.

Gli unici aggiornamenti degni di nota, oltre alle funzioni introdotte da Watch OS9, sono la connessione Bluetooth che sul nuovo modello passa allo standardb rispetto al 5.0 di Watch SE (2020) e un nuovo accelerometro avanzato utilizzato per la funzione "Car Crash" e, in teoria, per migliorare il rilevamento durante le attività sportive.

Poche novità insomma, anche perché le funzioni appena menzionate dovrebbero arrivare anche su Watch SE (2020) con il prossimo aggiornamento di WatchOS.

(Image credit: Future)

Apple Watch SE vs Apple Watch SE 2: sistema operativo e batteria

Apple Watch SE 2 arriva insieme al nuovo sistema operativo WatchOS 9 che introduce alcune novità dedicate agli allenamenti e al monitoraggio della salute, oltre a un nuovo set di schermate personalizzate e funzioni di sicurezza avanzate.

L'aggiornamento verrà esteso anche a Watch SE (2020), quindi una volta aggiornati gli smartwatch alla stessa versione di Watch OS, le differenze in termini di funzionalità si riducono ai minimi termini.

Come abbiamo visto nella nostra prova, l' autonomia di Apple Watch SE 2 va ben oltre i valori dichiarati da Apple (18 ore), sfiorando i due giorni con una sola carica.

Attivando la nuova modalità a basso consumo abbiamo registrato un calo del 30% in 21 ore di utilizzo leggero (senza lunghi allenamenti), con il monitoraggio del sonno attivo durante la notte.

Abbiamo ottenuto risultati simili con Watch SE (2020), anche se nel complesso, forse grazie al nuovo processore o al software aggiornato, Watch SE 2 sembra vere qualcosa in più in termini di autonomia.

(Image credit: TechRadar)

Apple Watch SE vs Apple Watch SE 2: quale scegliere

A conti fatti le differenze tra Watch SE (2020) e Watch SE 2 sono minime. Il design è pressoché identico se si escludono le opzioni di colore e la cassa in tinta del nuovo modello.

Il display rimane invariato, come anche la linea e il posizionamento dei comandi. A cambiare è il peso, leggermente inferiore sul nuovo modello grazie a una lega di alluminio più leggera.

Il nuovo modello è più preciso nelle misurazioni grazie all'accelerometro avanzato e dispone di utili funzioni per la sicurezza, come il sistema "Car Crash" che avvisa i soccorsi in caso di emergenza. In generale i due smartwatch dispongono di funzioni speculari visto che utilizzano lo stesso sistema operativo, ovvero Watch OS 9.

L'autonomia di Watch SE 2 sembra migliore, anche se di poco, come anche le prestazioni che aumentano visibilmente grazie al nuovo processore SiP 8 presente sul modello del 2022.

Veniamo al prezzo. i due smartwatch hanno lo stesso prezzo di listino, ma il modello del 2020 costa circa 50 euro in meno vista la riduzione di prezzo dovuta all'uscita di Watch SE 2.

In definitiva, considerando questi aspetti, se avete un Watch SE (2020) potete tranquillamente tenervelo stretto ancora per qualche anno ed evitare l'aggiornamento. Se invece volete comprare il vostro primo Apple Watch o aggiornare da una versione più datata, vale la pena di spendere 50 euro in più per il nuovo modello, se non altro per le funzioni di sicurezza e per la presenza di un processore che trovate anche sul più costoso Watch 8.