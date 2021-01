Galaxy S21 Ultra è arrivato prima del previsto, ed è una buona notizia per chi aveva intenzione di puntare al top di gamma di casa Samsung o è in cerca di uno smartphone premium Android. Le sue cinque fotocamere, con un sensore principale da 108MP e i due tele con zoom 100x, offrono più opzioni di scatto rispetto a iPhone 12 Pro Max; l’ampio display da 6.8 pollici, i 16GB di RAM e il supporto per la nuova S Pen Pro rendono questo 21 Ultra molto simile a un mini tablet.

Galaxy S21 Ultra è l’ultimo eccesso di Samsung in ambito smartphone, e per mettere da subito le cose in chiaro si presenta con un comparto fotografico composto da un sensore principale da 108MP, due teleobiettivi, uno zoom 100x, connettività 5G, 16GB di RAM e supporto per S Pen. Tutto questo in un singolo smartphone Android con display Quad HD 120Hz da 6.8 pollici.

La variante Ultra di Samsung è tra il primi smartphone Android che abbiamo testato nel 2021, insieme a Samsung Galaxy S21 e Galaxy S21 Plus, e fin da subito dimostra di avere un altro passo rispetto ai modelli 2020. Samsung ha rivisto il sistema di messa a fuoco automatica della sua fotocamera per rimediare ai problemi del precedente Galaxy S20 Ultra, migliorato le specifiche e aggiunto nuove funzioni per ottenere prestazioni migliori, oltre a ridurre significativamente il prezzo.

Certo, S21 Ultra rimane molto caro (costa più di iPhone 12 Pro Max), ma Samsung offre un display più ampio e dalle specifiche migliori, una fotocamera con zoom ottico 10x (contro i 3x di iPhone Pro Max) e il supporto per la stilo (S Pen Pro), caratteristica mai vista su un iPhone. Dipende molto da cosa cercate in uno smartphone, ma quest’anno Samsung potrebbe facilmente vincere in un confronto qualità/prezzo tra top di gamma.

Del resto, come sempre, non è tutto oro ciò che luccica. Abbiamo aperto questo articolo affermando che S21 Ultra può essere annoverato come ‘eccessivo’ per le sue incredibili specifiche, ma nonostante l’estrema completezza che lo caratterizza ci sono delle rinunce da fare. Tra queste la mancanza di uno slot per le schede microSD per l’espansione della memoria e la mancanza del caricatore nella confezione. Incredibilmente, dopo aver criticato la scelta di Apple, anche Samsung ha rimosso l’accessorio dal pacchetto per ridurre gli e-waste.

Se vi siete appena abituati alla rimozione del jack da 3.5mm dai recenti smartphones, preparatevi a rinunciare ad altre abitudini nel 2021. Del resto con tutti i lati positivi offerti da Samsung S21 Ultra queste piccole rinunce non pesano affatto e probabilmente ci troviamo di fronte a uno dei migliori smartphone del 2021, anche se è ancora presto per dirlo.

Samsung Galaxy S21 Ultra: data di lancio e prezzo

(Image credit: Future)

Samsung ha programmato il lancio di Galaxy S21 Ultra per venerdì 29 gennaio 2021 dopo averlo svelato al pubblico il 14 gennaio. Ma è già disponibile in prenotazione sul sito Samsung.

Samsung Galaxy S21 Ultra costa tanto, specialmente se lo si paragona con Samsung Galaxy S21, ma al contempo ha un prezzo di lancio inferiore rispetto a quello del precedente Galaxy S20 Ultra.

Samsung Galaxy S21 Ultra parte da un prezzo di 1,279€ per la versione da 128GB con 12GB di RAM. La versione da 256GB con 16GB di RAM costa 1,329€ mentre il modello di punta da 512GB + 16GB di RAM costa 1,459€.

Pur costando mediamente 100€ in meno del suo predecessore, S21 ultra rimane uno smartphone estremamente costoso, forse troppo. Se vi piace il concetto e volete un dispositivo qualitativamente simile spendendo meno potete optare per Galaxy S21 e Galaxy S21 Plus, anche se facendolo dovrete rinunciare a delle funzioni che solo la versione Ultra ha.

Design e display

(Image credit: Future)

S21 Ultra viene proposto in due colorazioni opache: Phantom Black (Nero) e Phantom White (Bianco). Indipendente da quale scegliate, le finiture sono nettamente migliorate rispetto a quelle viste su S20 che a prima vista potevano sembrare plasticose.

Da sempre i modelli Ultra di Samsung sono caratterizzati da dimensioni elevate e S21 Ultra non fa eccezione, pur proponendo delle soluzioni intelligenti per non apparire troppo ingombrante. Ad esempio lo schermo da 6.8 pollici che lo rende difficile da impugnare per chi ha mani piccole ha una curvatura edge-to-edge che elimina virtualmente le cornici, e la fotocamera frontale da 40MP è ospitata in un piccolo foro che si vede a malapena.

Il nuovo sensore di impronte digitali che Samsung ha integrato sotto al display di S21 è una novità per la casa coreana e garantisce uno sbloccaggio più preciso e una superficie di contatto maggiore rispetto ai sensori tradizionali. Dobbiamo effettuare ulteriori test per verificarne le prestazioni e l’affidabilità ma a primo impatto sembra ottimo.

Il display di S21 Ultra ha una luminosità incredibile che raggiunge i 1,500 nits, ottima per le giornate particolarmente soleggiate. Molti top di gamma, compresi iPhone 12, Galaxy S21 e S21 Plus, si fermano a 1,200 nits.

Il case dedicato a Galaxy S21 Ultra offre ben altro oltre a un buon livello di protezione. La custodia venduta separatamente dispone di un alloggio dedicato a S Pen più grande e comodo rispetto a quello integrato nel corpo degli smartphone della serie Galaxy Note.

Siamo riusciti a prendere facilmente delle note e accedere alle opzioni Air Command che includono una serie di funzioni utilizzabili senza toccare lo schermo del telefono. Abbiamo apprezzato il fatto che la S Pen Pro di S21 Ultra sia più grande e comoda da usare rispetto a quella come quella di Galaxy Note 20.

Come per Note 20 Ultra, anche su S21 Ultra la S Pen Pro non ha alcuna scorciatoia Bluetooth per la fotocamera, e non si possono prendere annotazioni con lo schermo spento. Nel corso dell’anno potremmo assistere al lancio dei nuovi Galaxy Note 21, che potrebbero essere i prossimi modelli a utilizzare S Pen Pro, la nuova Stilo dedicata a S21 ultra che Samsung ha presentato durante il suo evento Galaxy Unpacked.

Anche se l’arrivo di S Pen su uno smartphone della serie S ha reso felici molti fan, ci auguriamo vivamente di vedere un Note 21 Ultra nei prossimi mesi (sei nel caso di un lancio anticipato, sette se Samsung decidesse di mantenere le tradizioni con una presentazione nel mese di agosto). La serie Note è ancora molto popolare e la possibilità di poter riporre la S Pen all’interno dello smartphone rimane una caratteristica esclusiva.

Fotocamera e batteria

(Image credit: Future)

Fotocamera e batteria sono due aree di particolare interesse che richiederanno dei test approfonditi, visto che quest’anno ci sono diverse novità in questi ambiti. Torna il sensore Samsung da 108MP, insieme a due teleobiettivi lavorano in simbiosi per offrire uno zoom 100x e un sensore ultra grandangolare da 12 MP.

La fotocamera da 108MP e i due teleobiettivi riescono a produrre pixel più grandi delle ottiche presenti su S20 Ultra (la lente ultra-grandangolare sembra identica invece), ma siamo più ansiosi di scoprire come va il nuovo sistema di messa a fuoco assistito LAPDAF (laser-assisted phase-detection autofocus).

Lo scorso anno abbiamo incontrato diversi problemi dovuti alla scelta di Samsung di utilizzare il sistema PDAF (in parte risolti su Note 20 Ultra) piuttosto che trovare un modo di sfruttare il sistema di messa a fuoco dual pixel disponibile sui sensori da 12MP. Le opzioni di scatto a 108MP e la modalità Space Zoom 100x risultavano praticamente inutilizzabili e spesso producevano scatti poco definiti o fuori fuoco.

Lo Space Zoom 100x torna sulla serie S21, ma questa volta Samsung lo ha reso molto più efficiente. Non vediamo l’ora di testarlo a fondo e vedere che scatti riesce a produrre rispetto allo zoom 50x di Note 20 Ultra.

L’aggiunta di un aggancio per il treppiede è pensata proprio per ottimizzare gli scatti con la fotocamera 100x e impedire al mirino di perdere il soggetto, problematica che abbiamo riscontrato frequentemente utilizzando lo zoom di S20 Ultra. In circa un secondo la fotocamera di S21 Ultra riesce a individuare il soggetto e lo delimita con un reticolo di colore giallo migliorando la stabilità dell’inquadratura.

La fotocamera frontale da 40MP torna anche in questa versione per permettervi di scattare selfie in alta definizione, e la modalità Single Take vi consente di registrare video e scattare foto simultaneamente sfruttando i vari sensori del comparto fotografico, e quest’anno Samsung ha aggiunto una modalità slow motion chiamata Single Take 2.0. Tra le novità troviamo anche la modalità “Regista” chiamata DIrector’s View, che permette di girare video sfruttando simultaneamente la fotocamera frontale e quelle posteriori, una funzione presente su pochissimi smartphone (per usarla su iPhone 12 occorre scaricare un’app di terze parti).

Prestazioni e software

Immagine 1 di 3 (Image credit: Future) Immagine 2 di 3 (Image credit: Future) Immagine 3 di 3 (Image credit: Future)

Le specifiche di S21 Ultra offrono ben più di quanto molti utenti necessitano in molti casi. L’opzione da 12GB o addirittura da 16GB di RAM pone questo smartphone al di sopra di gran parte dei portatili di fascia medio bassa presenti sul mercato, mentre i 128GB di memoria interna sembrano pochini vista la mancanza di uno slot microSD card. Probabilmente Samsung spera di spingere gli utenti a sborsare qualcosa in più per le versioni da 256GB o per il modello top da 512GB.

S21 Ultra segna anche il debutto di due nuovi chipset che vedremo su altri dispositivi nel corso del 2021. Stiamo parlando di Qualcomm Snapdragon 888, presente sulle versioni vendute negli Stati Uniti, e del chip proprietario Exynos 2100 incluso nelle varianti vendute in Europa e in gran parte delle altre regioni. Non abbiamo mai provato nessuno dei due processori presenti su S21, e siamo curiosi di scoprire se gli smartphone Android saranno in grado di eguagliare o persino superare le prestazioni dei chip A presenti sugli smartphone Apple.

S21 Ultra utilizza l’interfaccia One UI 3.1 e Android 11, quindi dispone di tutte le ultime funzioni esclusive di Samsung e Google; tuttavia Android 12 non sarà disponibile su S21 prima del 2022, anche se Google ne ha già confermato il lancio ad agosto.

Tre le cose interessanti, oltre ai comandi “ Air Commands” già visti sulla serie Note, c’è il menù spostato a sinistra che sostituisce il tradizionale menù Bixby dedicato a Google Assistant (o Google Now). Siamo curiosi di vedere se questo menù sarà presente anche nulla versione finale di S21.

Prime impressioni

(Image credit: Future)

Galaxy S21 Ultra è il telefono più bello prodotto da Samsung nelle ultime generazioni, specialmente nella colorazione Phantom Black. Detto questo, l’estetica passa subito in secondo piano quando si inizia a utilizzarlo. Le cinque fotocamere comprendono un sensore principale da 108MP con autofocus migliorato e due teleobiettivi, oltre a un sensore ultra-grandangolare, offrendo un quantità di opzioni di scatto impareggiabile.

Peccato manchi lo slot per la microSD e il caricatore non sia incluso nella confezione.

Speriamo che lo zoom 100x sia finalmente utilizzabile con il supporto di un treppiede. Il prezzo ridotto di circa 150€ rispetto a S20 Ultra è un ulteriore nota positiva che aumenta il rapporto qualità prezzo di questo smartphone che, pur rimanendo molto caro, ha fatto notevoli passi in avanti rispetto al modello precedente.