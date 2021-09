iPhone 13 Pro Max vs Samsung Galaxy S21 Ultra: quale scegliere?

La gamma iPhone 13 di Apple è ormai ufficiale e preordinabile, con iPhone 13 Pro Max a guidare la carica con il suo status di smartphone di punta.

Nonostante le ottime premesse, per aggiudicarsi la corona di migliore top di gamma del 2021, iPhone 13 Pro Max dovrà affrontare il campione di casa Android, ovvero Samsung Galaxy S21 Ultra.

È ancora presto per fare dei pronostici, ma osserviamo da vicino il confronto fra le caratteristiche di questi due smartphone non-plus-ultra.

iPhone 13 Pro Max vs Samsung Galaxy S21 Ultra: prezzo e disponibilità

iPhone 13 Pro Max sarà acquistabile ufficialmente dal 24 settembre 2021. I prezzi partono da 1.289€ per la versione da 128 GB, mentre i modelli successivi sono quelli da 256 GB a 1.409€, 512 GB a 1.639 e, per la prima volta, vediamo anche un modello da 1 TB a 1.869€.

Samsung Galaxy S21 Ultra è disponibile già dal 29 gennaio 2021, il modello di base (128 GB e 12 GB di RAM) ha un prezzo di 1.279€, mentre le versioni da 256 GB + 12 GB di RAM e quella più capiente da 512 GB + 16 GB di RAM costano rispettivamente 1.329€ e 1.459€.

Forse l'aspetto che stupisce maggiormente è che iPhone 13 Pro Max è il meno costoso dei due, quantomeno in termini di prezzo consigliato. Ma considerato che il Galaxy S21 Ultra ha già diversi mesi di vita, potreste sperare in qualche sconto.

iPhone 13 Pro Max in Azzurro Sierra (Image credit: Apple)

Design

I design di entrambi gli smartphone sono abbastanza "iconici". iPhone 13 Pro Max ha un aspetto pressoché identico a iPhone 12 Pro Max, che a sua volta rappresenta uno svecchiamento del tradizionale stile di design di Apple.

Non vedevamo superfici piatte e simmetriche dai tempi di iPhone 5 o almeno dall'originale iPhone SE. Inoltre, viene impiegato l'acciaio inossidabile di grado chirurgico per la scocca, un materiale ben più prezioso dell'alluminio impiegato nel Galaxy S21 Ultra.

Infatti, quest'ultimo sembra un classico smartphone Android di punta, anche se la sensazione cessa ruotandolo sull'altra superficie. L'unità fotocamera è sorprendente e si distingue nettamente dall'aspetto quasi anonimo della parte posteriore dell'iPhone.

Parlando dei colori, iPhone 13 Pro Max arriva nelle colorazioni Grafite, Oro, Argento e Azzurro Sierra. Galaxy S21 Ultra offre una selezione più vasta, composta da Phantom Black, Phantom Silver, Phantom Titanium, Phantom Navy e Phantom Brown.

I due smartphone sono fra i più grandi sul mercato. iPhone 13 Pro Max ha delle dimensioni pari a 160,8 x 78,1 x 7,65 mm e pesa 238 gr, mentre Samsung Galaxy S21 Ultra misura 165,1 x 75,6 x 8,9 mm con 228 gr di peso. Dunque il dispositivo Apple è più corto e sottile, mentre Samsung propone uno smartphone più stretto e leggero.

Tutti e due i rivali hanno classificazione IP68, di conseguenza resistono allo stesso modo all'acqua e alla polvere. Tuttavia, il display di iPhone 13 Pro Max è leggermente più resistente, dato che il rivestimento ceramico di Apple offre ancora una volta una robustezza quadruplicata rispetto ad altri smartphone.

Una delle differenze principali risiede nel modo in cui i due dispositivi implementano la fotocamera anteriore. iPhone 13 Pro Max presenta un notch piuttosto evidente, sebbene ridotto del 20% rispetto ai modelli precedenti. Galaxy S21 Ultra è dotato di un foro centrale, molto meno invadente della controparte.

Display

Samsung Galaxy S21 Ultra (Image credit: Aakash Jhaveri)

Lo schermo di Samsung Galaxy S21 Ultra è un AMOLED da 6,8" e vanta un refresh rate da 120 Hz e una risoluzione QHD (3200 x 1440).

iPhone 13 Pro Max ha un display AMOLED da 6,8" un po' meno nitido e voluminoso, con risoluzione di 2778 x 1284. Niente di eclatante in termini di pura qualità delle immagini.

Tuttavia, per la prima volta, Apple insidia Samsung con la frequenza di aggiornamento da 120 Hz. Entrambi gli smartphone applicano la tecnologia LTPO per il refresh rate variabile.

Di conseguenza, lo schermo si adatta, riducendo la frequenza quando deve mostrare immagini statiche o testo, arrivando anche a 10 Hz, tuttavia, da quel che sappiamo, solo su iPhone 13 Pro Max l'interfaccia è ottimizzata per rispondere alla velocità del tocco degli utenti.

Samsung monta un display leggermente più luminoso, con un picco di 1500 nit, mentre iPhone 13 Pro Max si ferma a "soli" 1200 nit.

Il colosso coreano, inoltre, offre un sensore di impronte digitali ultrasonico, con un'area ampliata di 1,7 volte all'interno del display. Apple, invece, ha rinunciato a implementare nuovamente il Touch ID, favorendo il sistema di riconoscimento facciale Face ID.

Fotocamere

Negli ultimi anni, Apple e Samsung si sono rincorse con successi alterni per quanto concerne le fotocamere. Al momento, sono quasi alla pari, sebbene adottino strategie molto differenti.

Il nuovo iPhone 13 Pro Max offre un sistema a tre fotocamere da 12 MP migliorato, con un sensore principale dotato di un diaframma f/1.5 più ampio. A supporto di questo, troviamo un ultra-grandangolare da 12 MP con una nuova funzione macro, che consente di avvicinarsi fino a 2 cm dal soggetto.

Inoltre, il nuovo teleobiettivo è dotato di zoom da 3X ed è finalmente in grado di funzionare anche in modalità notte.

La fotocamera di Samsung Galaxy S21 Ultra si basa su un sensore grandangolare da 108 MP 1/1,3" con tecnica di pixel binning 9:1 per creare immagini a 12 MP molto nitide e luminose.

Fotocamera di iPhone 13 Pro Max (Image credit: Apple)

Inoltre, S21 ultra dispone di un sensore ultra grandangolare da 12 MP, insieme a una coppia di teleobiettivi da 10 MP, uno per lo zoom ottimo da 3x e l'altro per 10x.

Tralasciando l'hardware, Apple e Samsung sono note per un approccio differente alle teorie sui colori. Di solito, Samsung tende a restituire colori adatti ad ambienti social come Instagram, mentre Apple tende a mantenere le immagini più fredde e naturali.

Passando al software, iPhone 13 Pro Max include una nuova funzione che consente di selezionare diversi stili fotografici, modificando tonalità e temperatura senza compromettere il soggetto. Inoltre la funzione Smart HDR 4 consente di effettuare le regolazioni per diverse persone all'interno dello scatto.

In ambito video, Galaxy S21 Ultra gira in 8K a 24 fps, mentre iPhone 13 Pro Max raggiunge solo i 4K a 60fps. Ma ancora una volta, è la capacità di gestire gli algoritmi a fare la differenza.

Ciò include una nuova modalità cinematografica che cambia la messa a fuoco in modo intelligente in base allo sguardo del soggetto, e che prevede quando un soggetto sta per entrare nell'inquadratura. Nel corso dell'anno, arriverà anche la modalità ProRes, che consente di registrare, editare e inviare contenuti pronti per le trasmissioni professionali a 4K/30 fps.

Specifiche tecniche e prestazioni

Non abbiamo ancora un iPhone 13 Pro Max da testare, ma vogliamo fare una previsione un po' azzardata: sarà più potente di Samsung Galaxy S21 Ultra.

OK, forse non era poi così azzardata. Gli iPhone sono sempre gli smartphone più potenti della loro categoria, e il chip A15 Bionic di iPhone 13 Pro Max resterà fedele alla tradizione.

Inoltre, Samsung Galaxy S21 Ultra è più coetaneo di iPhone 12 Pro Max che di iPhone 13 Pro Max. Probabilmente, sarà la versione Ultra di Samsung Galaxy S22 a competere con iPhone 13 Pro Max sul campo della potenza, ma anche in questo caso crediamo non ci sarà storia.

Apple sostiene che la propria CPU da 6 core e la GPU da 5 core siano entrambe il 50% più veloci rispetto alla concorrenza lato Android, e ciò include probabilmente anche il Samsung Galaxy S21 Ultra.

Ma sembra che Samsung neanche ci provi, parlando di prestazioni. A seconda della vostra ubicazione, potreste avere accesso a un Galaxy S21 Ultra con processore Snapdragon 888 (USA e Cina) o con Exynos 2100 (resto del mondo). Sebbene non sia male, quest'ultimo non è veloce come Snapdragon 888.

Passando allo spazio di archiviazione, entrambi gli smartphone sono disponibili in tagli da 128 GB, 256 GB o 512 GB. Tuttavia, iPhone 13 Pro Max offre anche una versione da 1 TB.

Galaxy S21 Ultra ha dalla sua il supporto della Samsung S Pen, ideale per prendere appunti in trascrizione automatica o buttare giù uno schizzo al volo per i vostri lavori creativi. La stilo di Samsung è versatile è potente e, sebbene Apple offra la propria Pencil, non l'ha ancora resa compatibile con la gamma iPhone.

Come prevedibile, entrambi i dispositivi offrono la connettività alle reti 5G.

Infine, iOS 15 è disponibile ufficialmente dal 20 settembre, dunque resterà da vedere anche quali benefici in termini di funzionalità e prestazioni verranno apportate a iPhone 13 Pro Max con questo nuovo aggiornamento.

Batteria

Lo smartphone Samsung monta una batteria da 5.000 mAh, mentre non conosciamo ancora l'effettiva capacità di iPhone 13 Pro Max.

Sebbene Apple abbia confermato che la batteria su iPhone 13 Pro Max sia superiore rispetto alla controparte da 3.687 mAh installata su iPhone 12 Pro Max, è quasi certo che non supererà i 4.000 mAh.

Tuttavia, confrontare le capacità ha poco senso, dato che iOS e Android gestiscono l'energia erogata in modo diverso.

Sappiamo che Samsung Galaxy S21 Ultra regge un'intera giornata di utilizzo moderato senza troppi problemi, anche con la risoluzione QHD e il refresh rate da 120 Hz in funzione contemporaneamente.

Sappiamo anche che iPhone 12 Pro Max vantava l'autonomia migliore dell'intera gamma, durando un giorno intero svolgendo attività avide di risorse. Apple sostiene che iPhone 13 Pro Max offrirà 1,5 ore di autonomia in più con una singola ricarica, e ciò dovrebbe garantire un'autonomia di tutto rispetto.

Né iPhone 13 Pro Max né Samsung Galaxy S21 Ultra sono i dispositivi più avanzati in termini di tecnologia di ricarica, ed entrambi i produttori vi costringono a procuravi un caricabatterie a parte. Galaxy S21 Ultra supporta solo la ricarica via cavo da 25 W, mentre iPhone 13 Pro Max arriva solo a 20 W.

Entrambi i prodotti supportano la ricarica wireless da 15 W, ma nessuno dei due impressiona, considerando l'esistenza di rivali di maggiore peso in ambito Android, in questo contesto.

I colori disponibili di iPhone 13 Pro Max (Image credit: Apple)

Conclusioni

Samsung Galaxy S21 Ultra sarà uno degli smartphone di punta più "datati" che Apple andrà ad affrontare una volta che iPhone 13 Pro Max arriverà sul mercato. In termini di generazione, iPhone 12 Pro Max è il suo vero "rivale" contemporaneo.

Ciononostante, Samsung Galaxy S21 Ultra resta il principale concorrente di iPhone 13 Pro Max al momento del lancio. Probabilmente, resta il migliore smartphone per caratteristiche generali sul mercato, con specifiche come il teleobiettivo 10x e il display QHD nettamente superiore al nuovo contendente Apple.

iPhone 13 Pro Max porta delle novità interessanti in ambito fotografico, senza dimenticare il display 120 Hz che colma il divario con la rivale Samsung, nonché un livello di potenza mai visto su Android (e che probabilmente non vedremo ancora per un po').

Dovremo attendere per verificare se il nuovo top di gamma Apple soddisferà a pieno le aspettative, ma tenete presente che, probabilmente, questi due smartphone non avranno altri rivali nel 2021.