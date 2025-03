Google Pixel 9a: cinque dei miglioramenti più significativi

Se avete seguito le notizie tecnologiche recenti, il Google Pixel 9a non vi sorprenderà più di tanto: prima del lancio è trapelato con un livello di dettaglio superiore persino alla media dei leak più completi. Ora però è ufficiale, e tutte le specifiche e i dettagli sono stati confermati.

Anche se non ci sono novità clamorose, il Pixel 9a ha comunque molto da offrire: si tratta di un upgrade rispetto al Pixel 8a sotto diversi aspetti.

Per chi è interessato all’acquisto, il nuovo smartphone di fascia media è già disponibile in preordine a partire da 549 euro, con spedizione prevista per il 26 marzo. Ma prima di decidere, ecco i cinque miglioramenti principali introdotti da questo modello, insieme a una panoramica completa delle specifiche tecniche.

Google Pixel 9a specifiche

Swipe to scroll horizontally Header Cell - Column 0 Google Pixel 9a Dimensioni 154.7 x 73.3 x 8.9mm Peso 185.9g OS Android 15 Display 6.3-inch OLED, 120Hz Chipset Google Tensor G4 RAM 8GB Archiviazione 128GB / 256GB Batteria 5,100mAh Fotocamere posteriori 48MP main, 13MP ultra-wide Fotocamera frontale 13MP Ricarica 23W wired, 7.5W wireless

Qui sopra trovate una panoramica sintetica delle specifiche del Google Pixel 9a, ma qui sotto analizzeremo più nel dettaglio i cinque principali aspetti in cui questo modello rappresenta un miglioramento rispetto al Pixel 8a.

1. Una batteria decisamente più grande

(Image credit: Google)

Le batterie, nei moderni smartphone, vengono spesso trascurate o ridotte per favorire design sempre più sottili. Non è questo il caso: il Google Pixel 9a integra una batteria da 5.100 mAh, un netto passo avanti rispetto ai 4.492 mAh del Pixel 8a.

Ma non solo: supera anche modelli di fascia superiore come il Pixel 9 e il Pixel 9 Pro, entrambi con batterie da 4.700 mAh, e risulta persino leggermente più capiente del Pixel 9 Pro XL, che si ferma a 5.060 mAh.

Secondo Google, il Pixel 9a può raggiungere una durata oltre le 30 ore in uso normale e fino a 100 ore attivando la modalità Extreme Battery Saver. Migliorano anche le prestazioni di ricarica: supporta infatti la ricarica cablata a 23W (contro i 18W del Pixel 8a) e quella wireless a 7,5W. Si tratta quindi di uno dei modelli più duraturi mai realizzati da Google nella fascia media.

2. Un chip più potente e intelligente

(Image credit: Google)

Il Google Pixel 9a è dotato del nuovo chipset Tensor G4, lo stesso utilizzato su tutta la serie Pixel 9, e rappresenta un passo avanti rispetto al Tensor G3 presente nel Pixel 8a.

Si tratta del processore più veloce ed efficiente mai realizzato da Google, e abbinato a 8 GB di RAM, garantisce prestazioni fluide sia nell’uso quotidiano sia nelle applicazioni più impegnative, come giochi, app multimediali e funzioni basate su intelligenza artificiale (che approfondiremo più avanti).

Pur non raggiungendo le prestazioni brute di chip come lo Snapdragon 8 Gen 3 o 8s Gen 3, è significativo che Google scelga di portare il proprio miglior processore anche sulla gamma media, rafforzando la coerenza della propria offerta.

Detto ciò, ci sono alcune limitazioni: i 8 GB di RAM, seppur adeguati per la fascia, non sono sufficienti a supportare i modelli di intelligenza artificiale più avanzati presenti sui Pixel 9 Pro. Inoltre, il modem integrato nel Pixel 9a è una versione meno recente rispetto a quella usata negli altri Pixel 9, il che comporta l’assenza del supporto per il servizio di emergenza via satellite (Satellite SOS).

3. Un design audace e radicalmente diverso

(Image credit: Google)

Il design del Google Pixel 9a è destinato a far discutere: rompe con l’estetica del Pixel 8a e, in modo curioso, anche con quella degli altri modelli della linea Pixel 9.

Scompare la classica barra fotografica rialzata tipica dei Pixel: nel 9a, le fotocamere sono incassate a filo con il retro, in un modulo minimalista che secondo Google è “ispirato alla natura e alle gocce d’acqua”. Una scelta stilistica che modifica sensibilmente l’identità visiva del dispositivo, rendendolo più sobrio ma distintivo.

Sul fronte, il dispositivo adotta un nuovo schermo Actua da 6,3 pollici, resistente ai graffi, con risoluzione 1080 x 2420, refresh rate variabile tra 60 e 120 Hz, e una luminosità di picco pari a 2.700 nit — il 35% in più rispetto al Pixel 8a. Una caratteristica che migliora la leggibilità in ambienti molto luminosi.

Anche la robustezza è stata potenziata: la certificazione IP68 garantisce protezione completa contro polvere e immersione in acqua (un miglioramento rispetto all’IP67 del modello precedente).

Il Pixel 9a sarà disponibile in quattro colorazioni:

– Peony (rosa)

– Iris (blu)

– Porcelain (bianco)

– Obsidian (nero)

Google punta quindi su un design rinnovato e resistente, che segna una netta discontinuità con il passato — un segnale chiaro di differenziazione anche all’interno della sua stessa lineup.

4. Una fotocamera “migliore della classe” (secondo Google)

(Image credit: Google)

Google ha definito la fotocamera del Pixel 9a “la migliore della categoria”, e anche se sarà necessario attendere una recensione completa per verificare quanto sia accurata questa affermazione, alcune caratteristiche rappresentano indubbiamente un miglioramento rispetto al Pixel 8a.

Il Pixel 9a monta un sistema a doppia fotocamera posteriore, composto da:

– un nuovo sensore wide da 48 MP f/1.7

– un’ultra-grandangolare da 13 MP f/2.2, con campo visivo di 120 gradi

Sul fronte troviamo una fotocamera da 13 MP f/2.2, utile anche per registrazioni video in 4K. Per la prima volta in un modello della serie A, Google introduce anche la funzione Macro Focus, che permette di catturare dettagli ravvicinati estremamente fini, sia in foto che in video.

Il comparto fotografico beneficia inoltre di una serie di funzioni basate sull’intelligenza artificiale e sulla fotografia computazionale, tra cui:

• Add Me, che consente di unire due scatti di gruppo per includere anche chi stava scattando la foto

• Best Take, che combina espressioni facciali da foto diverse per ottenere lo scatto migliore per tutti

• Magic Editor, per modifiche profonde alle immagini: riframing, espansione dello sfondo, aggiunta di elementi

• Magic Eraser, per rimuovere oggetti o persone indesiderate dalle foto

Con questo pacchetto di strumenti avanzati, il Pixel 9a punta a offrire un’esperienza fotografica vicina a quella dei modelli di fascia alta, rendendo la qualità d’immagine un vero punto di forza anche nella fascia media.

5. Un ecosistema ricco di funzionalità basate sull’IA

(Image credit: Google)

Oltre alle numerose funzioni fotografiche basate sull’intelligenza artificiale, il Google Pixel 9a eredita anche gli strumenti IA presenti nella serie Pixel 9, ampliando notevolmente le capacità del dispositivo.

Tra questi spicca Google Gemini, l’assistente intelligente integrato direttamente nel telefono, che consente interazioni avanzate, contestuali e personalizzate. Con Gemini Live, l’assistente è in grado di sostenere conversazioni più naturali e fluide, con risposte vocali dinamiche e contestuali.

C’è poi Circle to Search, che permette di cercare qualsiasi elemento presente sullo schermo semplicemente cerchiandolo con un dito, senza dover cambiare app o digitare termini di ricerca.

Tra le funzioni più orientate alla sicurezza troviamo:

– Car Crash Detection, che rileva automaticamente incidenti stradali e può contattare i soccorsi

– Theft Detection, progettata per riconoscere comportamenti sospetti legati al furto del dispositivo

Google promette inoltre una longevità software inedita nella fascia media: il Pixel 9a riceverà sette anni di aggiornamenti del sistema operativo, aggiornamenti di sicurezza e novità tramite Pixel Feature Drops. Questo significa che il dispositivo non solo è già molto avanzato oggi, ma ha anche il potenziale per diventare ancora più intelligente e completo nel tempo, senza dover cambiare telefono.